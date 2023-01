Những nàng dâu "khổ nhất màn ảnh Việt"

Vân Khánh - "Thương ngày nắng về"

Nhân vật Vân Khánh (do Lan Phương thủ vai) là nàng dâu có cuộc sống chẳng hề sung sướng. Cô liên tục để người khác "đè đầu cưỡi cổ" nhưng vẫn chấp nhận sống cam chịu.

Có thể nói, cuộc đời của Vân Khánh gói gọn trong hai từ "nước mắt". Vì bà nội đã không ưng thuận cuộc hôn nhân của bố mẹ Vân Khánh nên cô cháu gái khi sinh ra cũng không được cưng chiều.

Tạo hình nàng dâu cam chịu của Lan Phương trong bộ phim "Thương ngày nắng về" (Ảnh: VTV).

Tới khi trưởng thành, không may, Vân Khánh lấy phải một người chồng nhu nhược. Thậm chí, cô thường xuyên bị mẹ chồng (do NSND Lan Hương đóng) săm soi, chì chiết. Bởi lẽ, bà Hiền vốn đã không ưa con dâu từ đầu do cô có thai trước khi cưới.

Đã không ít lần, nàng dâu trong "Thương ngày nắng về" phải thốt lên câu: "Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là lấy anh đấy Đức ạ" trước mặt chồng. Ấy vậy, trải qua nhiều biến cố, cuối cùng Vân Khánh vẫn phải nhận một cuộc ly hôn hoàn toàn bị động. Cô đành gắng gượng để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho hai con nhỏ.

Minh Vân - "Sống chung với mẹ chồng"

Từng gây ra làn sóng ý kiến trái chiều khi phát sóng, "Sống chung với mẹ chồng" cũng nằm trong những bộ phim mô tả cuộc chiến tâm lý căng thẳng giữa mẹ chồng và con dâu. Đây vốn là một vấn đề tồn đọng từ lâu trong nhiều gia đình Việt.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai nàng dâu Minh Vân hiện đại, cá tính. Đối lập với cô là nhân vật bà Phương (NSND Lan Hương thủ vai) với tính cách bảo thủ. Vì mẹ chồng yêu con trai quá mức nên Minh Vân thường phải nhận những lời chê bai, quở trách từ bà. Trong khi đó, chồng cô (Anh Dũng đóng) lại chọn im lặng trong cuộc chiến giữa vợ và mẹ ruột.

Minh Vân luôn phải đối diện với bà mẹ chồng tai quái, khó tính trong "Sống chung với mẹ chồng" (Ảnh: VTV).

Vì không thể chấp nhận một cuộc sống như vậy, Minh Vân đã luôn tìm cách phản kháng. Cuối phim, cô chấp nhận ly hôn để giải thoát cho chính mình.

Vai diễn của Bảo Thanh sau đó đã nhận giải thưởng VTV Awards 2017 ở hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng".

"Nhiều khán giả xem phim "Sống chung với mẹ chồng" xong thì có những phản ứng rất ghê gớm vì bà mẹ chồng trong phim "tai quái" quá nhưng cũng có người cho rằng, cô con dâu cũng "không phải dạng vừa" đâu. Tuy nhiên, mỗi tình tiết xuất hiện trong phim, là có ý đồ của đạo diễn. Chúng tôi là diễn viên thì phải tuân thủ theo kịch bản phim", Bảo Thanh bộc bạch với PV Dân trí.

Mai - "Ngược chiều nước mắt"

Trong phim "Ngược chiều nước mắt", Phương Oanh đảm nhận nhân vật Mai. Cô trót lỡ có bầu với Sơn (Hà Việt Dũng) là thầy giáo của mình tại trường Đại học khi chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Cuộc sống của Mai ở nhà chồng chẳng khác nào địa ngục. Vốn dĩ, mẹ chồng Mai thường định kiến cô chính là người "câu dẫn" Sơn. Cô luôn bị mẹ chồng chỉ trích chậm chạp, không linh hoạt, "nói năng ấp úng", hơn nữa lại không tự chủ tài chính.

Phương Oanh trong bộ phim "Ngược chiều nước mắt" ủy mị và yếu đuối (Ảnh: VTV).

Bên cạnh đó, Mai cũng không nhận được những lời an ủi, động viên từ chồng mà còn bị đối xử phũ phàng.

Nhưng sau tất cả, Mai vẫn luôn câm nín và chỉ biết khóc. Người hâm mộ cho rằng Phương Oanh trong bộ phim "Ngược chiều nước mắt" quá cam chịu, ủy mị và yếu đuối. Thậm chí, họ nhận xét nhân vật này bị chê nhạt nhòa so với những vai diễn của cô trong những phim trước đó.

Dung - "Cả một đời ân oán"

Trong bộ phim này, Hồng Diễm vào vai một người phụ nữ tên Dung tuy xinh đẹp, giỏi giang nhưng cả đời truân chuyên, luôn gặp bất trắc.

Khi còn trẻ, cô có tình cảm với Phong (Hồng Đăng thủ vai). Tuy nhiên, sau đó, cô lại nghe lời mẹ lấy Đăng (Mạnh Trường) - con trai của một gia đình có tiếng trên thương trường. Sóng gió ập đến, Phong lại chính là "con riêng" của bố Đăng và nghiễm nhiên trở thành anh rể của Dung.

Cuộc sống của Dung trong "Cả một đời ân oán" cũng không hề sung sướng (Ảnh: VTV).

Trong khi đó, ở nhà chồng, bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) luôn coi thường và hắt hủi Dung. Với tính cách độc đoán, bà ta luôn sợ con dâu chiếm dụng tài sản của Vũ Gia. Kết thúc phần 1 của phim, bà Lan đã ép cô phải li dị chồng khi Dung đang mang trong mình "giọt máu" của Đăng. Vì cảm thấy quá khổ nên nàng dâu này đã có ý định tự vẫn ở biển...

Hồng Diễm từng chia sẻ với PV Dân trí về vai diễn này: "Tôi nghe nhiều người thắc mắc là vì sao vai Dung do tôi đảm nhận trong phim lại hiền lành và cam chịu như thế, không gần với thực tế ngoài đời cho lắm. Tính cách của Dung không phù hợp với những nàng dâu bây giờ vì các nàng dâu bây giờ sống hiện đại hơn"...