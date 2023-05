Những màn "dằn mặt" tiểu tam "gây bão" trên màn ảnh Việt

Phim "Gia đình mình vui bất thình lình"

Sự xuất hiện của Mai (Ngọc Anh) trong những tập phim vừa qua đã khiến cho cả gia đình bà Cúc (NSND Lan Hương) xáo trộn. Tuy chỉ là thực tập sinh làm cùng cơ quan nhưng Mai không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Công (Quang Sự).

Ở tập 15, Mai lấy lý do công việc và bất ngờ nhắn tin nửa đêm hẹn Công tới cơ quan. Trong vườn cây, Mai chủ động ôm và hôn Công. Đúng lúc đó, Hà (Lan Phương) và Trâm Anh (Khả Ngân) theo sau Công và đã nhìn thấy cảnh tình tứ của anh rể mình.

Sáng ngày hôm sau, Công muốn gặp Mai để hỏi rõ về chuyện tối qua. Tuy nhiên, Mai không hề cảm thấy có lỗi khi Công nói mình là người đã có gia đình. Ngược lại, Mai lại muốn làm người tình bí mật của Công.

Thậm chí, trong buổi "chạm mặt" hai cô em dâu của Công, Mai cũng không tỏ ra sợ sệt. Vừa gặp "tiểu tam", Hà đã mắng Mai xối xả vì cố tình quyến rũ chồng người khác. Mai vênh mặt nói rằng có hiểu lầm và Công mới chính là người chủ động tán tỉnh chứ mình vô tội. Sau khi biết Hà đã quay lại clip bằng chứng, Mai lại bắt đầu run sợ.

Màn "dằn mặt" tiểu tam của Hà và Trâm Anh cũng khiến khán giả cảm thấy hả hê:

"Cho chị một nâu đá, không phải nâu nóng vì nếu nâu nóng lát nữa chắc chắn cái mặt sẽ rát đấy!".

"23 năm qua, em toàn gặp người tử tế nên em mới đủ bản lĩnh để sống mất dạy như thế này".

"Đàn ông có thể một phút sai lầm bỏ vợ, bỏ gia đình để đi theo người khác nhưng đó là đàn ông của nhà khác chứ không phải nhà chị".

"Chị không ngần ngại cho em lên tất cả các mặt báo, các trang mạng xã hội để bàn dân thiên hạ biết bộ mặt thối tha, ghê tởm, vô liêm sỉ của em".

Mai sợ sệt trước màn dạy dỗ của Hà và Trâm Anh (Ảnh: VTV).

Phim "Đừng làm mẹ cáu"

Cặp đôi Vy (Quỳnh Lương) và Khôi (Bình An) vốn kết hôn không phải vì tình yêu mà do cả hai say rượu, qua đêm với nhau và lỡ có thai. Vì vậy, Vy và Khôi quyết định bước vào cuộc "hôn nhân hợp đồng". Sống chung một nhà nhưng cả hai cũng không ngủ cùng phòng để không làm phiền cuộc sống riêng tư của nhau.

Tuy nhiên, sống chung một nhà, cùng nuôi dạy con, cùng trải qua nhiều chuyện, Vy dần dần nhận ra bản thân có tình cảm với Khôi. Trong khi đó, sau khi gặp lại Yến (Ngô Mai Phương), Khôi lại vương vấn tình cảm với "tình cũ" - người đã từng phụ bạc anh để đi lấy chồng. Tất cả thời gian anh có đều dành cho "người kia", thậm chí thất hứa với cả cậu con trai để qua lại với Yến.

Không chịu được cảnh "chung chồng", Vy đòi ly hôn và muốn nuôi bé Voi. Khi biết chuyện của gia đình con trai, bà Vân (Nguyệt Hằng) rất tức giận. Bà không ngại đến tận nhà của nhân tình để "đòi" lại công bằng cho con dâu.

Vào thời điểm bộ phim phát sóng, những câu nói của mẹ Khôi đã khiến cho dân mạng "sửng sốt":

"Chưa đến lượt cô nói. Việc thằng con trai tôi nó dan díu với cô trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế là lỗi ở nó nhưng tôi cũng phải trách mình vì không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm".

"Con trai tôi nó ngu xuẩn, nó nhảy những 2 lần xuống một vũng bùn cho nên bây giờ tôi phải cố gắng đi tìm nước giếng, múc về để rửa sạch cho nó, cho nó tỉnh ngộ ra. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại. Tôi sẽ dạy cho nó biết, thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết mà người mất nết, đừng có mơ bước vào cửa nhà tôi".

Nữ diễn viên Nguyệt Hằng chia sẻ thêm về màn "đánh ghen" với PV Dân trí: "Lúc diễn, tôi chỉ biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và tôi cũng phải cảm ơn nhóm biên kịch, biên tập đã cho bà nội Voi có những câu thoại sắc bén thế này. Tôi cũng tìm cách nói nhẹ nhàng thôi vì từng câu từng chữ đã đủ cho mọi người thấy ý nghĩa của câu nói nó thấm thía thế nào".

Cảnh quay bà Vân đến dạy "tiểu tam" của con trai nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả (Ảnh: VTV).

Phim "Về nhà đi con"

Giống như bộ phim trên, Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) cũng tiến tới "hôn nhân hợp đồng". Trải qua nhiều chuyện trong nhà, Thư phát sinh tình cảm với "nửa kia" còn Vũ lại lơ là trách nhiệm làm bố và có tình nhân bên ngoài. Không chỉ vậy, "tiểu tam" Nhã (Quỳnh Nga) liên tục có những hành động "chọc tức" Thư.

Nhã không ngại thách thức Thư: "Em là đối tác của anh Vũ trên hợp đồng làm ăn, cũng giống như chị là đối tác trên một loại hợp đồng nào khác. Cũng như nhau cả thôi".

Để bảo vệ bạn thân, Linh (Khánh Linh) đã thay mặt Thư "dằn mặt" Nhã khi bắt gặp cả hai đang hẹn hò trong một nhà hàng. Linh túm tóc và không ngại chửi thẳng Nhã:

"Mày đứng im… Tại sao ở trên đời lại có cái loại người độc ác mà cứ giả bộ ngây thơ nhở? Đúng là cuộc đời, hài vãi… Tao nói luôn để cho mày biết nhá, bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không tao chặt cụt đuôi luôn đấy".

"Tôi chưa thấy ai trơ trẽn đến mức đã đi ngoại tình với chồng người khác lại còn giả vờ ngây thơ. Nhờ chồng người ta giữ vợ hộ, ăn cắp lại còn nhờ khép cửa".

Không chỉ có vậy, Linh quay sang "dạy" cho Vũ một bài học: "Không dám nhìn thẳng vào mặt người khác đúng không? Hèn".

Nữ diễn viên Khánh Linh đã chia sẻ về cảm xúc với PV Dân trí: "Phải nói rất công tâm là đội ngũ biên kịch của phim rất xuất sắc khi đưa vào phim những ngôn từ rất đời, rất gần gũi... nên diễn viên rất dễ dàng khi học thoại và ngấm tinh thần của nhân vật.

Riêng về cảnh giật tóc Nhã là trong kịch bản không có nhưng khi vào diễn "nhập đồng" quá nên mới tự tạo động tác đó. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ khi chỉ có động tác đó thôi mà khán giả hả hê và thỏa mãn đến vậy."