Những hoa hậu "hồng nhan bạc mệnh"

Dân trí Tạo hóa cho họ nhan sắc, dáng vóc, nhưng định mệnh lại khắc nghiệt với họ, khiến những người đẹp chịu cảnh "hồng nhan bạc mệnh".

Cô Elizabeth Lake Little.

Cô Elizabeth Lake Little đến từ thành phố Starkville, bang Mississippi, Mỹ, đã qua đời ở tuổi 18 hồi năm 2019 sau khi đạt được ước mơ đầu đời là sở hữu chứng chỉ điều khiển máy bay cỡ nhỏ. Định mệnh đã khiến cô qua đời ngay khi đang tận hưởng ước mơ đầu đời mình, Little qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.

Khi qua đời, cô gái trẻ 18 tuổi đang là đại diện của thành phố Starkville để chuẩn bị tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Thân thiện "Miss Hospitality" cấp bang. Khi xảy ra tai nạn thương tâm, cô Little đang điều khiển một chiếc máy bay cỡ nhỏ thì gặp phải sự cố, chiếc máy bay đã lao xuống một sân golf dẫn tới sự ra đi của cô gái trẻ đoản mệnh.

Cô Renalda Hoffman.

Cô Renalda Hoffman đến từ thị trấn Ballito, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, là một gương mặt sáng giá tại các cuộc thi nhan sắc. Cô từng là Hoa hậu thị trấn Ballito hồi năm 2012, Hoa hậu Valentine năm 2014, Hoa hậu tỉnh KwaZulu-Natal năm 2014. Khi qua đời hồi năm 2019, cô Hoffman đang ở tuổi 30. Một tai nạn xe hơi đã khiến những ước mơ của cô trở thành dang dở.

Trước đó, Hoffman đã có bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế và đang ấp ủ những dự định trong công việc và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Khi gặp tai nạn, cô đang một mình điều khiển xe hơi và bất ngờ bị mất điều khiển dẫn tới tai nạn thương tâm.

Cô Fatimih Dávila.

Cô Fatimih Dávila là một người mẫu Uruguay, cô đoạt vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Uruguay năm 2006, và là đại diện của Uruguay tại các đấu trường nhan sắc quốc tế như Hoa hậu Hoàn vũ năm 2006, Hoa hậu Thế giới năm 2008. Năm 2019, cô qua đời vì tự sát tại phòng khách sạn ở tuổi 31 khi đang lưu lại thành phố Mexico City (Mexico).

Cô gái người Hà Lan - Lotte Van der Zee.

Cô gái người Hà Lan - Lotte Van der Zee từng là Hoa hậu Hoàn vũ Tuổi teen năm 2017, khi qua đời năm 2019, Lotte mới ở tuổi 20. Cô gái đoản mệnh bị một cơn đau tim khi đang cùng gia đình lưu lại một khu trượt tuyết ở Westendorf, Áo. Sự việc xảy ra ở thời điểm một ngày trước sinh nhật của cô. Lotte Van der Zee qua đời tại một bệnh viện ở Munich, Đức, sau khi rơi vào hôn mê.

Cô Tara Fares.

Cô Tara Fares là một người mẫu đến từ Iraq, ngoài ra, cô còn là ngôi sao mạng xã hội, là Hoa hậu Baghdad hồi năm 2015. Tara Fares qua đời năm 2018 ở tuổi 22 sau khi bị sát hại bằng súng tại Baghdad, Iraq.

Vốn là một cá tính táo bạo, Tara Fares có phong cách sống tự do, phóng khoáng, cô thực hiện những hình xăm, đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, Tara Fares đã gặp phải những thái độ thù địch đến từ những người mang tư tưởng bảo thủ.

Cô Cara McCollum.

Cô Cara McCollum vốn là một nữ nhà báo truyền hình người Mỹ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa hậu bang New Jersey năm 2013 và sau đó góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ Miss America năm 2014. Cô Cara McCollum qua đời hồi năm 2016 ở tuổi 24 vì một tai nạn xe hơi.

Cô Slender Catherine Cando (ngoài cùng bên trái).

Cô Slender Catherine Cando vốn là một sinh viên y khoa, khi trở thành Á hậu Bang Duran (Ecuador), phần thưởng dành cho cô có bao gồm những dịch vụ thẩm mỹ miễn phí.

Cô gái 19 tuổi ban đầu tin rằng mình không cần tới những can thiệp thẩm mỹ, nhưng dần dần cô bị nhà cung cấp dịch vụ thuyết phục và quyết định sẽ thực hiện can thiệp hút mỡ. Ca phẫu thuật đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khiến cô Cando qua đời ngay trong lúc việc can thiệp đang được tiến hành.

Cô Ena Kadic.

Cô Ena Kadic vốn là một người mẫu, cô đoạt vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Áo năm 2013. Kadic qua đời năm 2015 ở tuổi 26 sau khi gặp phải một tai nạn thương tâm khiến cô bị ngã xuống từ một ngọn núi trong lúc đang luyện tập chạy bộ.

Cô Kadic đã kịp gọi điện cho người thân để báo sự việc, nhưng cô nhanh chóng rơi vào hôn mê sau đó. Trực thăng cứu hộ đã tìm thấy cô và đưa cô tới bệnh viện, nhưng Kadic đã không qua khỏi vì những chấn thương gặp phải.

Bích Ngọc

Theo Independent/India Times