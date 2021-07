Những dấu hiệu nấm không còn đảm bảo chất lượng bạn nên biết

Dân trí Nấm là thực phẩm rất quen thuộc với mâm cơm gia đình. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng chọn mua được loại nấm tươi ngon đảm bảo dinh dưỡng.

Dưới đây là một vài biểu hiện cho thấy nấm đã không còn tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Nấm nhớt bất thường

Việc chọn nấm có thể quan sát bằng mắt thường. Bạn cũng có thể dùng tay sờ vào nấm mà thấy nấm nhớt bất thường thì có nghĩa là nấm đã không còn tươi, không còn đảm bảo chất lượng nữa. Lý do nấm bị nhớt có thể là do để trong tủ lạnh quá lâu, loại nấm này đã hết hương vị và giá trị dinh dưỡng do vậy dù có cố gắng ăn cũng chẳng có lợi gì, nên bỏ nó đi là lựa chọn đúng đắn nhất.

Nấm không còn tươi ngon (Ảnh: Internet).

Mũ nấm nhăn lại

Để biết được nấm sắp hỏng bạn có thể quan sát bề mặt mũ nấm, nếu thấy có các mảng nhăn nheo, bị khô đi có nghĩa là nấm không còn chất lượng. Vậy nên tốt nhất khi nhìn thấy những cây nấm bị nhăn bạn không nên chọn mua nữa.

Xuất hiện đốm đen nâu ở chân nấm

Khi quan sát thấy phần chân nấm đổi màu, đặc biệt là khi thấy nấm xuất hiện đốm đen, hoặc nâu tốt nhất bạn không nên mua. Còn trường hợp nếu thấy cây nấm bị thâm nhưng không có dấu hiệu hư hỏng khác thì bạn có thể cắt bỏ phần thâm đó và sử dụng phần còn lại.

Nấm có mùi lạ

Thông thường nấm tươi sẽ có mùi thơm nhẹ hoặc không có mùi gì hết, nhưng nếu như bạn ngửi thấy cây nấm có mùi gì đó khác lạ như mùi nồng, chua như rượu thì tức là nấm đã bị hỏng và bạn tốt nhất bạn không nên ăn để đảm bảo sức khỏe .

Trên đây là một vài dấu hiệu nấm không đảm bảo chất lượng. Bạn có thể tham khảo để loại bỏ ngay những cây nấm kém chất lượng như ở phía trên để đảm bảo giá trị dinh dưỡng cũng như an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình.

Nguyên An