Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong chương trình Lễ hội Làng Sen 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 17-19/5 tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn.

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội sẽ có lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh); lễ diễu hành về quê Bác, dâng hoa, dâng hương ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An); lễ rước ảnh Bác; lễ khai mạc và bế mạc...

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022 kéo dài 3 ngày, từ 17-19/5 (Ảnh: Đ.A).

Bên cạnh đó nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được tổ chức như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; trưng bày chuyên đề ảnh; trình diễn dân ca Ví, Giặm và biểu diễn nghệ thuật; thi đấu bóng chuyền và võ cổ truyền tỉnh Nghệ An; trình diễn áo dài sen; trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An; tổ chức cuộc thi ảnh online "Hello Nam Đàn"; các hoạt động hội trại, chiếu phim và trò chơi dân gian…

Đặc biệt Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Làng Sen.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ hội Làng Sen quy mô cấp quốc gia đã phải rút gọn nhiều hoạt động trong phần lễ và phần hội.

Đến năm 2021, nhiều hoạt động tại Lễ hội Làng Sen cũng đã phải dừng lại do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh ở nhiều nơi trên cả nước. Cụ thể, tỉnh Nghệ An quyết định không tổ chức Lễ khai mạc tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn) như kế hoạch trước đó. Đồng thời các chương trình lễ hội áo dài Sen, trình diễn dân ca Ví, Dặm và biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao, hội trại... cũng phải dừng.

Lễ hội Làng Sen tiền thân là Liên hoan "Tiếng hát từ Làng Sen" tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981. Đây là một trong những hoạt động thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cũng như nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tại lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen quy mô cấp tỉnh được tổ chức hàng năm, vào đúng dịp sinh nhật Bác, quy mô cấp quốc gia được tổ chức 5 năm một lần. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và bạn bè quốc tế.