Nhạc sĩ Phương Uyên bật khóc, tiết lộ "giận bố vì không có tuổi thơ"

Dân trí "Hồi nhỏ, bố huấn luyện ba chị em tôi như quân đội, rất nghiêm khắc. Tôi không có tuổi thơ, chỉ biết tập và tập", cựu thành viên nhóm 3 Con Mèo chia sẻ lý do từng rất giận bố, không hay kể về bố.

Mới đây, tại chương trình Music Box, ca sĩ Thanh Hà khơi gợi lại tình cảm các thành viên nhóm 3 Con Mèo dành cho bà, cho mẹ qua ca khúc Mẹ yêu, Bà tôi và thắc mắc vì sao Phương Uyên ít khi nhắc, hay sáng tác về bố, nhạc sĩ Xuân Anh?

Trước câu hỏi của ca sĩ Thanh Hà, Phương Uyên không kìm được sự xúc động, khóc, tâm sự:

"Trong liên khúc Gia đình tôi, tôi tả rất thực những gì xảy ra ở gia đình. Mẹ yêu, Bà tôi; có cả ca khúc Anh tôi, rồi Em tôi - sáng tác khi Cẩm Tú đi qua Mỹ một mình, năm 2002. Khi đó, tôi rất lo cho em, khi Tú chỉ có một mình.

Nhạc sĩ Phương Uyên khóc khi được hỏi về bố, nhạc sĩ Xuân Anh (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi không sáng tác về bố tôi vì ông cũng là một ca nhạc sĩ nổi tiếng. Thực ra, tôi có sáng tác nhưng không hát trước công chúng mà chỉ để hát với bố thôi.

Hồi nhỏ, bố huấn luyện ba chị em tôi như quân đội, rất nghiêm khắc. Tôi không có tuổi thơ, chỉ biết tập và tập. Bởi vậy, lúc đó tôi không thích bố. Tôi tự hỏi, vì sao bạn bè ai cũng được chơi, chỉ mình tôi không được chơi?

Tôi phải tập nhạc cả sáng, trưa, chiều lẫn tối, thậm chí đến ngủ cũng bắt tập. Nhiều lúc bị bắt tập nhiều quá, tôi mệt mỏi và than phiền với bố thì bố nói luôn: "Ba đứa là con gái thì phải giỏi lên, đừng có so sánh mình với những đứa con gái khác, phải tự so sánh với con trai".

Nhưng đến lúc thành công rồi tôi mới biết ơn bố và có sáng tác về bố. Nếu không có những ngày tháng đó thì không có tôi ngày hôm nay. Mỗi lần hát tới ca khúc đó tôi đều bật khóc: "Bố là người con mãi yêu thương/ Bố là người con mãi biết ơn/ Bố là người mang đến tương lai, để hôm nay con giúp ích cho đời…"

Dù có được yêu cầu, tôi cũng không hát được. Đến giờ, tôi chỉ muốn nhắn gửi bố mình rằng: "Bố ơi, con không giận bố nữa, con rất biết ơn bố"!

Các thành viên của nhóm 3 Con Mèo (từ trái qua): Ngọc Diệp, Phương Uyên và Cẩm Tú nói họ từng phải tập luyện rất vất vả, không có tuổi thơ (Ảnh chụp màn hình).

Như Quỳnh nghe vậy liền thốt lên: "Những điều này, đến giờ tôi mới được nghe, không ngờ luôn. Dù hồi xưa tôi với Phương Uyên chơi thân nhưng ít khi nghe Phương Uyên nói về bố, chỉ thấy kể về những lúc sinh hoạt ca nhạc, hát các sáng tác.

Trước kia, tôi cũng thích nghe và hát những dòng nhạc tiền chiến hay các sáng tác của Phương Uyên nhưng Tổ nghiệp lại hướng tôi về Bolero nên tôi không hát được bài nào của Phương Uyên".

Về phía mình, Thanh Hà cũng tiết lộ về mối quan hệ với nhạc sĩ Phương Uyên: "Tôi quen Phương Uyên khi về Sài Gòn làm giám khảo một số chương trình truyền hình có Phương Uyên là giám đốc âm nhạc.

Đến giờ tôi mới nói thật, rằng lúc đó tôi không ưa gì Phương Uyên, chỉ mến tài thôi. Khi Phương Uyên làm việc, cứ khó khăn, nhăn nhó. Nhiều khi Phương Uyên nhìn tôi mà không biết tôi là ai, khiến tôi cũng bị quê.

Nhưng tôi cũng hiểu Phương Uyên như vậy vì đang có quá nhiều thứ trong đầu, khiến bản thân bị stress, không còn nhớ ai với ai, đến bạn trai tôi cũng như thế.

Nhưng sau một lần, tôi nấu một nồi bún bò Huế mang đến nhà Hoài Sa ăn cùng một số nhạc sĩ khác, trong đó có Phương Uyên. Khi ăn uống no nê xong, tất cả mọi người đi về hết, chỉ còn lại 4 người. Uyên là một trong 4 người ở lại. Chúng tôi ngồi tám chuyện đến tận 2 giờ sáng.

Tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. Sau này, khi Phương Uyên qua Mỹ, tôi gặp lại bạn trong một buổi ca nhạc và mừng quá, dẫn Phương Uyên đi chào đồng nghiệp cả tiếng đồng hồ…"

Đáp lại lời chia sẻ của Thanh Hà, Phương Uyên nói dù biết nữ ca sĩ từ lâu nhưng qua buổi trò chuyện đến sáng đó, nữ nhạc sĩ phát hiện thêm ở Thanh Hà cách trò chuyện duyên dáng, thân thiện. Phương Uyên cũng giải thích về sự khó tính trong công việc của mình: "Tôi hơi khó tính trong công việc. Ngay cả với ban nhạc, nhiều khi cũng khiến ban nhạc khó chịu. Nhưng thực ra, tôi đâu có nghĩ gì đâu, chỉ muốn làm sao cho tất cả ban nhạc và ca sĩ cùng tốt. Mục đích cuối cùng là để tất cả cùng nhau thăng hoa trong âm nhạc"…

Ba Con Mèo là một trong những ban nhạc rock duy nhất ở Việt Nam được ra đời trong thời kỳ nhạc trẻ Việt Nam mới hình thành (Ảnh: ST).

Nhóm 3 Con Mèo được thành lập năm 1988, gồm ba thành viên: Phương Uyên (1970), Cẩm Tú (1973), Ngọc Diệp (1974). Họ là ba chị em trong gia đình có 8 người con, bố là ca sĩ Xuân Anh, hoạt động nghệ thuật từ trước năm 1975. Nhóm nhanh chóng được khán giả yêu mến trong những năm 1990-2000 với loạt hit: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu...

Năm 2001, nhóm 3 Con Mèo tan rã. Ngọc Diệp và Cẩm Tú xa rời ánh đèn sân khấu, lập gia đình và định cư tại Mỹ. Chỉ có chị cả Phương Uyên là vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

trong lòng công chúng. Ngoài những sáng tác cho các ca sĩ trẻ, Phương Uyên vẫn cho ra đời những dự án âm nhạc riêng mình. Năm 2012, Phương Uyên giữ chức Giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng hát Việt. Nữ nhạc sĩ cùng hai em gái tái ngộ trên sân khấu trong liveshow riêng Dấu ấn năm 2015…

