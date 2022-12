Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện: Từng bị nhầm lẫn vì có anh trai là Only C

Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sinh năm 1993, là em trai của nhạc sĩ - ca sĩ Only C. Tuy nhiên, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực sáng tác và hiện sở hữu 5 bản hit có MV đạt trên 100 triệu lượt xem, gồm: Bống bống bang bang - 365daband (557 triệu), Yêu là tha thứ - Only C (146 triệu), Đừng yêu nữa em mệt rồi - Min (132 triệu), Em không sai chúng ta sai - Erik (133 triệu), Đau để trưởng thành - Only C (100 triệu).

Nguyễn Phúc Thiện là nhạc sĩ hiếm hoi tại Việt Nam hiện sở hữu 5 ca khúc có MV đạt trên 100 triệu lượt xem (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam nhạc sĩ tiết lộ từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình ủng hộ, mua cho một số nhạc cụ để tự học. Lớn lên, Nguyễn Phúc Thiện được tiếp xúc với công việc producer (sản xuất âm nhạc) qua anh trai Only C và chính niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc anh tìm tòi, học hỏi và đi theo con đường này.

"Anh em tôi đến với âm nhạc là vì bố tôi. Ông là nghệ sĩ không tên nhưng đã truyền cảm hứng cho anh em tôi từ bé. Thay vì mua đồ chơi thì ông mua các CD đủ thể loại nhạc và các nhạc cụ như trống, guitar, organ cho chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh trai tôi vào Sài Gòn bươn chải rất vất vả để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Mẹ thấy vậy nên không muốn tôi đi theo con đường âm nhạc mà muốn tôi học xong đại học, ở lại Đà Nẵng làm việc. Tuy nhiên, ngoài thời gian đi học, tôi ở nhà lén trau dồi, tự học thêm về piano qua các bài nhạc của Yiruma, Joe Hisaishi… rồi đi đánh đàn tại nhà hàng với lương 150.000 đồng/2 tiếng. Ngoài ra, tôi cũng tập sáng tác và gửi bài cho anh trai để kiếm thêm, chờ đợi cơ hội", nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện kể.

Mãi đến 8 năm sau, Only C có bài hit đầu tiên. Khi đó, Nguyễn Phúc Thiện cùng anh trai thuyết phục bố mẹ để được theo đuổi đam mê của mình, xây dựng một công ty chuyên sản xuất âm nhạc với đội ngũ riêng.

Nguyễn Phúc Thiện (bìa trái) và anh trai Only C (giữa) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lúc mới vào nghề, Nguyễn Phúc Thiện từng bị các đồng nghiệp và đối tác nhầm lẫn, có người còn tưởng Nguyễn Phúc Thiện là... tên thật của OnlyC. Nhưng những điều đó không gây ảnh hưởng đến ý chí của anh. Nam nhạc sĩ khẳng định có anh trai là bậc tiền bối trong nghề là một may mắn vì anh có thể dễ dàng chia sẻ và học hỏi từ anh trai của mình.

Chia sẻ về áp lực dưới bóng của anh trai, Nguyễn Phúc Thiện nói: "Được đồng hành cùng anh trai của mình, tôi không hề cảm thấy áp lực mà còn tự tin vì chính anh ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi, nhận ra tiềm năng của tôi và dẫn dắt tôi vào nghề".

"Sau này, khi gặp gỡ các đồng nghiệp và đối tác, tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi người đã gọi tên tôi là nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Phúc Thiện thay vì em trai Only C. Khán giả cũng biết đến tên tuổi và đón nhận những sản phẩm âm nhạc của tôi. Tôi vô cùng trân quý những điều đó", Nguyễn Phúc Thiện trải lòng.

Nguyễn Phúc Thiện hạnh phúc khi được khán giả biết đến tên tuổi, thay vì là "em trai của Only C" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về "công thức tạo hit", Nguyễn Phúc Thiện cho rằng những sản phẩm chất lượng sẽ bao gồm các yếu tố chính: Giai điệu bắt tai, lời nhạc dễ nhớ, nội dung hoặc thông điệp đủ sức thuyết phục và chất lượng âm thanh phải đạt chuẩn. Tuy nhiên, ở thời đại mà thị hiếu khán giả liên tục thay đổi thì nhạc sĩ cũng phải học hỏi, đổi mới từng ngày để bắt kịp xu hướng.

Nói về cách chọn ca sĩ phù hợp để gửi gắm đứa con tinh thần của mình, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện cho biết anh không có tiêu chí riêng nào mà luôn để mọi thứ thuận theo "duyên".