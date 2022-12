Sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc thế giới Babyface tại sân khấu công viên cầu Thủ Thiêm 2 ngày 10/12 cũng là điểm nhấn đáng chú ý tại "HOZO 2022". Nghệ sĩ người Mỹ và ban nhạc đồng hành đã đem đến những ca khúc nổi tiếng như "Where will you go", "Everytime I close my eyes", "Two occasions"... (Ảnh: Ban Tổ chức).