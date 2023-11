Nhà văn Ireland thắng giải Booker 2023 với tiểu thuyết "Prophet Song"

Theo The Guardian, nhà văn Ireland Paul Lynch đã giành giải Booker 2023 trị giá 50.000 bảng (hơn 1,5 tỷ đồng) với cuốn tiểu thuyết thứ năm trong sự nghiệp mang tên Prophet Song (tạm dịch: Khúc hát tiên tri) vào ngày 27/11 (giờ Hà Nội).

Cuốn sách được Chủ tịch giám khảo Esi Edugyan nhận xét là cuốn tiểu thuyết "chân thực và đau lòng", "lồng ghép sự bất an về xã hội và chính trị trong thời điểm hiện tại". Ban giám khảo đánh giá đây là "một tác phẩm hư cấu thực sự tuyệt vời".

Paul Lynch tại buổi công bố danh sách rút gọn giải thưởng Booker 2023 (Ảnh: Booker Prize Foundation).

Trong bài phát biểu nhận giải, Paul Lynch nói vô cùng vui mừng khi được mang giải Booker về nhà.

"Tôi đã có một khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ ở Sicily (Italy) nhiều năm trước - nơi tôi chợt nhận ra mình cần phải viết và đó là hướng đi của cuộc đời tôi. Ngày hôm đó tôi đã quyết định chuyển hướng sang viết văn và tôi rất vui vì đã làm được điều đó".

Prophet Song được viết trong 4 năm (kể từ 2018), lấy bối cảnh Ireland chuyển sang chế độ chuyên chế. Khi đó, một người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ gia đình mình thoát khỏi sự ảnh hưởng của hệ thống chính trị và xã hội.

Nói về cuốn sách này, Paul Lynch cho biết đã nỗ lực nhằm đạt được "sự đồng cảm triệt để" của độc giả, cố gắng mang lại cho họ trải nghiệm sống trong một xã hội đang sụp đổ.

Đây là một trong số 163 tiểu thuyết do các nhà xuất bản đề cử cho giải thưởng Booker năm nay. Tác phẩm đã lọt vào danh sách chung kết cùng 5 tác phẩm khác của các nhà văn đến từ Ireland, Anh, Mỹ và Canada.

Bìa sách "Prophet Song" (Ảnh: Booker Prize Foundation).

Paul Lynch, 46 tuổi, sinh ra tại Limerick, lớn lên ở County Donegal và hiện sống ở Dublin. Các tiểu thuyết khác của ông gồm: Beyond the Sea (2019), Grace (2019), The Black Snow (2013) và Red Sky in Morning (2013).

Ông là tác giả Ireland thứ năm giành được giải Booker, sau Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle và Anne Enright.

Giải Booker, trước là giải Man Booker, là giải thưởng văn học quốc tế của Anh, ghi nhận "sức sáng tạo và phát triển bền bỉ cũng như đóng góp chung cho văn học hư cấu trên trường quốc tế".

Từ năm 2016, giải thưởng được trao hằng năm cho một quyển sách dịch sang tiếng Anh, xuất bản ở Anh và Ireland, với số tiền thưởng 50.000 bảng Anh chia đều cho tác giả và dịch giả của tác phẩm đoạt giải.