"Nhà bà Nữ" trở thành phim Việt cán mốc 110 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại

Sáng 26/1, đại diện nhà sản xuất thông báo Nhà bà Nữ vượt mốc 110 tỷ đồng, bán được hơn 1 triệu vé sau 4 ngày. Với thành tích này, Nhà bà Nữ vượt thành tích của Bố già, trở thành phim Việt đạt mốc 110 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi Nhà bà Nữ tiếp tục gặt hái thành tích "khủng": "Nói gì nữa! Em xỉu!".

Những ngày qua, Trấn Thành cùng đoàn phim liên tục có mặt tại các rạp chiếu để giao lưu cùng người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cho biết không có từ ngữ nào có thể diễn tả đủ lòng cảm kích của anh đối với sự yêu thương của khán giả. Anh cũng chân thành cảm ơn mọi người đã tin tưởng, ủng hộ phim.

Phim Tết của Trấn Thành liên tiếp lập kỷ lục (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo Box Office Vietnam, Nhà bà Nữ dẫn đầu doanh thu phòng vé ở thị trường Việt Nam suốt 4 ngày chiếu. Trong đó, chỉ riêng ngày mùng 3, phim kiếm được 28 tỷ đồng với hơn 4.500 suất chiếu. Hôm mùng 1, tác phẩm do Trấn Thành làm đạo diễn kiêm biên kịch cũng đạt doanh thu đạt 23 tỷ đồng, bán ra 220.000 vé, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại vào ngày mùng 1 Tết.

Nhà bà Nữ hiện bỏ xa doanh thu của các phim khác. Chị chị em em 2 - tác phẩm công chiếu cùng thời điểm với Nhà bà Nữ, đến nay chỉ thu về 30 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Trước đó, Nhà bà Nữ cũng trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại, với hơn 30.000 vé.

Trấn Thành cho biết nghệ sĩ nào cũng áp lực khi tác phẩm đầu tiên đạt thành công nhất định (Ảnh: Quang Ninh).

Sau thành công của Bố già (2021), Trấn Thành từng cho biết anh đặt ra mục tiêu tác phẩm sau phải tốt hơn về nội dung so với phim trước. Trong cuộc trò chuyện với Dân trí mới đây, Trấn Thành thừa nhận việc Bố già đạt doanh thu kỷ lục 400 tỷ đồng một phần nhờ may mắn. Dù vậy, anh khẳng định yếu tố may mắn "không quyết định hoàn toàn cho kết quả đó". Anh cũng cho biết bất cứ nghệ sĩ nào cũng sẽ có áp lực nếu tác phẩm đầu tiên đạt thành công nhất định.