Nguyên mẫu tội phạm ấu dâm ám ảnh nhất màn ảnh Hàn Quốc

Dân trí "Hope" là bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, phản ánh một vụ án tấn công tình dục có thật gây chấn động xứ Hàn liên quan đến tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác Jo Doo Soon.

Năm 2013, bộ phim mang tên Hope đã thu hút 2,67 triệu người xem, lấy đi nước mắt của khán giả và trở thành tác phẩm điện ảnh có tiếng vang của Hàn Quốc.

Năm 2013, phim từng đoạt giải thưởng Phim hay nhất tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34 của Hàn Quốc trước nhiều đối thủ mạnh như Miracle In Cell No7 (Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7), Snowpiercer (Chuyến Tàu Băng Giá) và The Face Reader (Thuật Xem Tướng).

Bộ phim cũng khiến dư luận xứ Hàn thêm một lần phẫn nộ và căm giận với Jo Doo Soon, nguyên mẫu tội phạm được xây dựng trong phim. Đạo diễn Lee Joon Ik của bộ phim từng chia sẻ lý do thực hiện Hope là để "động viên Na Young (tên nạn nhân) và những nạn nhân khác của tội ác tình dục".

Thước phim đau lòng trong "Hope", một bộ phim đề cập tới nạn ấu dâm gây ám ảnh dư luận xứ Hàn.

Jo Doo Soon chính là kẻ gây ra thảm án ấu dâm chấn động Hàn Quốc vào tháng 12/2008. Khi đó, Jo Doo Soon 57 tuổi và trong tình trạng say rượu đã có hành vi cưỡng hiếp dã man một cô bé 8 tuổi, Na Young, đang trên đường đến trường ở phía Tây Nam Seoul, Hàn Quốc.

Hắn đã ra sức kéo nạn nhân vào một nhà vệ sinh công cộng để thực hiện những hành vi đồi bại nhiều lần. Đáng sợ hơn, Joo Doo Soon còn gây tổn thương về thể xác và tinh thần của bé gái, khiến cô bé hỏng 80% ruột già, cơ quan sinh dục bị tổn thương và nhiễm trùng nghiêm trọng. Cô bé 8 tuổi khi đó đã sống sót nhưng phải đeo hậu môn giả bên ngoài suốt đời và hoàn toàn mất khả năng làm mẹ.

Tên tội phạm Jo Doo Soon đã gây ra những thương tích khắp cơ thể và tâm trí của nạn nhân, cô bé Na Young.

Đau đớn hơn, cơn ác mộng đó đã đeo đuổi nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiều năm sau này. "Gia đình tôi không thể xem TV cùng nhau được vì mỗi lần thời sự đưa tin về tội phạm xâm hại, con gái tôi lại ngất xỉu. Con bé từng có TV ở trong phòng ký túc xá đại học nhưng nó cũng yêu cầu gỡ TV. Con tôi chỉ xem phim hoạt hình trẻ em vì không muốn biết thêm điều gì", cha của Na Young nói.

Công tố viên đã đề nghị mức án chung thân cho tội ác Jo đã gây ra nhưng hắn chỉ bị tòa án quận Suwon, Hàn Quốc xét xử Jo 12 năm tù giam với lý do phạm tội khi say rượu. Ngoài khoản phí bồi thường, hắn còn bị đeo vòng theo dõi trong 7 năm. Mức án này đã khiến dư luận xứ Hàn phẫn nộ suốt một thời gian dài.

Bản án 12 năm tù cho Jo Doo Soon khiến công chúng xứ Hàn phẫn nộ.

Cuối năm 2020, Jo Doo Soon được mãn hạn tù và thông tin này lại gây chấn động xứ kim chi. Trong những năm ngồi tù, Jo Doo Soon đã viết thư cho nạn nhân, cầu xin sự tha thứ của gia đình cô bé, mong được gặp gia đình nạn nhân sau khi mãn hạn nhưng không nhận được hồi đáp.

Ngày Jo Doo Soon ra tù vào tháng 12 năm ngoái, khoảng 150 người biểu tình xuất hiện trước trại giam. Họ theo sát chiếc xe áp giải Jo về nhà ở thành phố Ansan, phía tây nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nhiều người biểu tình, la hét, phản đối việc tên tội phạm ấu dâm được thả.

Các nhà hoạt động tại Hàn Quốc cũng nộp hàng ngàn đơn kiến nghị trong nhiều năm để kêu gọi thay đổi luật pháp. Họ phản đối việc trả tự do cho tên tội phạm nguy hiểm, gây tổn thương nghiêm trọng tới tâm hồn, thể xác một đứa trẻ.

Jo Do Soon được mãn hạn tù vào cuối năm 2020 và chuyển về sống gần nhà nạn nhân.

Để bảo vệ an toàn cho người dân tại vùng Ansan, quan chức thành phố Ansan cấm Jo mua rượu, đặt lệnh giới nghiêm và không cho hắn tới gần những nơi có trẻ em. Theo tờ YTN News của Hàn Quốc, một năm sau khi Jo ra tù, sự ghét bỏ và phản đối với hắn vẫn còn tồn tại trong dư luận.

Mới đây, một thanh niên trong độ tuổi 20 đã giả dạng cảnh sát để đột nhập vào nhà Jo và dùng búa đánh vào đầu Jo Doo Soon vì muốn trừng phạt nguyên mẫu tội phạm tình dục nguy hiểm.

Sau vụ tấn công, vợ Jo Doo Soon đã báo cảnh sát và đưa chồng nhập viện. Hiện, sức khỏe Jo Doo Soon ổn định, vết thương cũng không nghiêm trọng. Đối tượng tấn công cũng bị bắt ở gần hiện trường.

Người biểu tình phản đối thả tự do cho tội phạm ấu dâm Jo Do Soon.

Đây là lần thứ hai, nam thanh niên 20 tuổi tấn công Jo Doo Soon kể từ khi hắn được tự do vào tháng 12 năm ngoái. Trước đó, nam thanh niên từng bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 2/2021 khi đang cố gắng đột nhập vào nhà Jo.

"Cuộc sống này không có ý nghĩa gì, nên nếu tôi trừng phạt được Jo Doo Soon có lẽ, đời tôi sẽ có ích hơn", nam thanh niên này chia sẻ khi bị bắt hồi tháng 2 vừa rồi.

Về phần gia đình Na Young, họ thực sự hoảng hốt khi hay tin Jo Doo Soon mãn hạn tù. Họ muốn gia đình Doo Soon chuyển đi nơi khác vì lo ngại những ký ức cũ sẽ ám ảnh và ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của Na Young. Cô bé không muốn rời Ansan vì tin rằng, đây chính là nơi duy nhất có các giáo viên, phụ huynh và bạn bè thông cảm và hết lòng giúp đỡ mình.

