Nguyên Hà lần đầu đứng chung sân khấu, song ca ăn ý cùng Vũ

Sau đêm nhạc mở màn Thương em vào đúng Valentine vừa qua với sự tham gia của Noo Phước Thịnh - Ái Phương gây tiếng vang, Taste of The Soul mùa 2 nhanh chóng trở lại cùng đêm nhạc Bước qua mùa cô đơn, diễn ra vào tối 18/2.

Với sự góp mặt của 2 giọng ca truyền cảm Vũ và Nguyên Hà, những câu chuyện tình yêu được tiếp nối theo mạch cảm xúc của sự hoài niệm, dẫu là quá khứ nhưng trong lòng không còn trĩu nặng. Giữa không gian sân khấu ngoài trời, Vũ và Nguyên Hà khiến bao khán giả thổn thức bằng loạt ca khúc đầy da diết, đúng với tinh thần show diễn.

Nguyên Hà lần đầu đứng trên sân khấu "Taste of The Soul" và đồng hành cùng Vũ (Ảnh: WMHaus)

Đêm nhạc Bước qua mùa cô đơn bắt đầu khi ca sĩ Nguyên Hà bước ra từ "trái tim" sân khấu. Khoác trên mình chiếc đầm màu đỏ rượu vang thanh lịch, nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc: Nhắm mắt thấy mùa hè, Loanh quanh... Xen giữa 2 sáng tác này, Nguyên Hà đã có đôi lời trải lòng về "tình yêu màu hồng": "Khi chúng ta thích một ai đó, mới bắt đầu thích thôi chúng ta đã nghĩ đến cảnh làm đám cưới rồi. Nhưng mà đấy chỉ là trong tưởng tượng". Sau đó, cô trình diễn Tình yêu diệu kỳ, Vẫn hát lời tình yêu, Tháng mấy anh nhớ em… để tăng thêm tính truyền cảm, đa màu sắc cho câu chuyện mà mình đang kể.

Nguyên Hà tiết lộ Taste of The Soul là sân khấu đầu tiên cô đồng hành cùng Vũ. Giọng ca Địa đàng có những chia sẻ rất chân thành khi được hỏi về định nghĩa tình yêu của riêng mình. Nữ ca sĩ từ tốn nói: "Nhìn ra ưu điểm và khuyết điểm của nhau nhưng vẫn muốn bên cạnh nhau, đó chính là tình yêu".

Nguyên Hà thử thách bản thân bằng loạt ca khúc mới lạ để không trở thành "thợ hát" (Ảnh: WMHaus).

Hoài nghi rằng bản thân có thể trở thành "thợ hát" nếu chỉ mãi biểu diễn những ca khúc quen thuộc, Nguyên Hà đã chọn trình diễn trên sân khấu Taste of The Soul các "phép thử" mới lạ như: mash-up Yêu xa x Mascara, Cả một trời thương nhớ,… để tự thử thách mình và vượt ra khỏi nỗi sợ. Mash-up Yêu xa x Mascara mang tiết tấu nhanh, có sự thăng hoa, cho thấy phần nào hướng đi mới mà Nguyên Hà tự mở ra cho bản thân, khác với dòng nhạc "kén người nghe" trước đây.

Vũ gây bất ngờ khi xuất hiện từ phía dưới sân khấu Taste of The Soul trong bộ vest lịch lãm, tiến đến bên Nguyên Hà cất lên lời bài hát Xin lỗi. Màn song ca ăn ý đến từ giọng nữ da diết, trong trẻo của Nguyên Hà và giọng nam trầm ấm, có độ rung đặc biệt của Vũ khiến khán giả phấn khích, say mê thưởng thức.

2 giọng ca truyền cảm còn song ca thêm Anh nhớ ra - một trong những ca khúc được nhiều người yêu thích, nằm trong album "Một vạn năm" vừa ra mắt của Vũ. Dù đây là lần "song kiếm hợp bích" đầu tiên, nhưng 2 nghệ sĩ đã cho thấy mối liên kết liền mạch với nhau trên sân khấu, mượt mà như đôi tri kỉ.

Màn song ca ăn ý của Vũ và Nguyên Hà (Ảnh: WMHaus).

Màn trình diễn sau đó của Vũ khiến khán giả reo hò không ngớt. Anh mở đầu bằng bài Chậm lại - ra mắt vào cuối năm 2022. Tiếp sau đó là các ca khúc từng làm nên tên tuổi "Hoàng tử indie" của Vũ từ những ngày đầu như: Đông kiếm em, Mùa mưa ngâu nằm cạnh, Phút ban đầu, Lời yêu em.

Nhìn lại các ca khúc của mình, Vũ "xin lỗi" khán giả vì không muốn "gieo rắc" thêm nỗi buồn bằng những câu chuyện chia tay, yêu xa, đơn phương...

Vũ: "Nếu nói về tình yêu, mình có nhiều câu chuyện buồn lắm" (Ảnh: WMHaus).

Với Lời yêu em, Vũ chia sẻ anh lấy cảm hứng sáng tác từ chính mối tình đơn phương của mình thời thanh xuân. Vũ cũng bày tỏ sự tri ân đến những ai đã yêu mến, đặt cho mình nhiều nickname, trong đó "Hoàng tử indie" là một ví dụ.

Sân khấu kết màn là thước phim ngập tràn cảm xúc khi Vũ hát lên ca khúc Lạ lùng trong ánh đèn flash lan tỏa khắp nơi. Một bản nhạc tình cảm, dễ đi vào lòng người, được dùng để kết lại đêm nhạc Bước qua mùa cô đơn với nhiều dấu ấn đáng nhớ chỉ trong vài giờ diễn ra.