Người phụ nữ đặc biệt khiến Diva Hà Trần bật khóc trên sóng VTV

Đó là chân dung một Hà Trần của những trải nghiệm sâu lắng và rất đỗi chân thành đã mang lại nhiều tiếng cười cùng những giọt nước mắt trong chương trình.

Mở đầu chương trình là những hoài niệm của ca sĩ Trần Thu Hà về quá khứ, trong ngôi nhà 28m2 có tới 7 người cùng sinh sống. Do bố thường xuyên đi biểu diễn xa nhà, tuổi thơ của Hà Trần gắn liền với mẹ. Cũng vì thế, ký ức về người mẹ bao trùm từ những ngày Hà bé xíu lên lớp xem mẹ giảng bài, nghe mẹ đánh piano rồi ngủ thiếp trong lòng mẹ, là những chiếc nơ to đeo trên tóc do mẹ chiều con gái, là những bài thơ đầu tiên đọc cho mẹ nghe.

Khi mẹ qua đời, cô gái nhỏ lặng lẽ khép mình, tìm đến âm nhạc như một phép trị liệu. Cùng với đó, những người bạn, người anh và người dì là bệ đỡ tinh thần giúp Hà vượt qua chông gai để bước tiếp.

Hà Trần xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" (Ảnh: VTV).

Xúc động trước tình cảm của người dì ruột

Khi mạch suy tư đang trên đà sâu lắng, những cảm xúc của Hà Trần như vỡ òa trước sự xuất hiện của dì Yến. Dì là em gái ruột của mẹ cô, người đồng hành cùng nữ ca sĩ từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành.

Chia sẻ về những năm tháng đầy khó khăn sau khi mẹ của Hà Trần mất, dì Yến cho biết: "Sau biến cố đó, Hà trầm tính hẳn. Có những ngày, nó nhốt mình trên phòng. Tôi sợ lắm nhưng cũng không biết an ủi làm sao. Vì Hà là đứa tự lập, luôn tự vươn lên. Mình chỉ có thể động viên về mặt tinh thần".

Hà Trần chia sẻ: "Dì Yến là con út của bà ngoại, cũng là người thân cận nhất với mẹ tôi. Dì là hiệu trưởng trường mẫu giáo nên thường xuyên đưa tôi đi học, chăm sóc và kèm tôi trong những năm học cấp 1. Tuy là con út nhưng vì chưa có gia đình nên dì cũng có nhiều trách nhiệm. Dì chăm sóc, bồng bế 11 đứa cháu. Rồi khi nhà có chuyện, dì Yến cũng là trụ cột tinh thần cho mọi người. Cái xe máy đầu tiên tôi có được, cũng là dì Yến cho".

Ngoài những phút xúc động, Hà Trần cũng có những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc

Tâm sự về những tháng ngày dựa vào dì Yến để bình ổn tinh thần sau nỗi đau mất mẹ, Hà Trần ôm dì thật chặt và không thể kìm nén những giọt nước mắt đầy xúc động. Cô cũng thổ lộ: "Tôi rất thương dì Yến".

Hà Trần bên người dì ruột (Ảnh: VTV).

Nỗi cô đơn của bố và người chú đồng âm Trần Tiến

Trong quãng thời gian đầy chông chênh của cuộc đời, Hà Trần không chỉ biết đến nỗi đau của bản thân, cô cũng đồng cảm với người bố.

"Khi mẹ mất, bố tôi như rơi vào một khoảng trống. Cuối tuần nào, ông cũng đi thắp nhang cho mẹ. Những khi tôi đi cùng, cả hai bố con đều im lặng. Tôi hiểu rằng, bố cũng đang trải qua những khó khăn về mặt tâm lý. Bởi bố sinh ra là để làm nghệ thuật. Mọi tinh hoa của ông đều nằm ở âm nhạc. Không chỉ giỏi hát, về trình diễn và chuyên môn thanh nhạc, bố tôi có những nghiên cứu rất hay và sâu sắc. Nhưng đó là thế giới của bố. Ngoài đó ra thì bố sống như đứa trẻ, luôn ngơ ngác và cần được chăm sóc", Hà Trần chia sẻ.

Trong chương trình, Hà Trần chia sẻ đầy đồng cảm về bố (Ảnh: VTV).

Vì nhận ra nỗi cô đơn và những niềm đau của bố, cô không trách khi một năm sau ngày vợ mất, ông dọn ra sống riêng.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Khi còn nhỏ, tôi hờn, nhưng ít khi bộc lộ điều đó ra bên ngoài. Lòng mình giận, nhưng khi thấy bố buồn và tôi nghiệp, tôi không nỡ trách ông. Tôi nghĩ, bố phải sống cuộc sống của riêng mình".

Cũng trong chương trình, nữ ca sĩ bật mí về sự đồng điệu trong nghệ thuật với nghệ sĩ Trần Tiến - chú ruột của cô.

"Tôi với chú Tiến có sự liên kết về mặt tư duy trong nghệ thuật. Dường như hiếm khi phải giải thích cho nhau cái gì. Bài đầu chú viết cho tôi có tên "Em tôi". Nhưng sau khi chú hát cho tôi nghe, tôi nói không thích. Ông bỏ hết lời cũ, ghép lời mới đến khi tôi ưng. Đó là nguồn gốc ra đời của ca khúc "Sắc màu'" - Hà Trần chia sẻ.