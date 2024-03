Tại Oscar 2024, Oppenheimer được đề cử tới 13 giải Oscar và giành được 7 giải, trong đó có giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc…

Oppenheimer thuộc thể loại tiểu sử - tâm lý - chính kịch do Christopher Nolan đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm được chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus do Kai Bird và Martin J. Sherwin viết.

Vợ chồng đạo diễn Christopher Nolan và nhà sản xuất Emma Thomas Nolan khoe giải thưởng Đạo diễn xuất sắc, Phim hay nhất (Ảnh: Getty Images).

Phim xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết vĩ đại người Mỹ J. Robert Oppenheimer cùng bối cảnh lịch sử những năm cuối Thế chiến thứ hai. Ông là người đã hợp tác phát triển ra những vũ khí hạt nhân đầu tiên trong Dự án Manhattan, được mệnh danh là "cha đẻ" bom nguyên tử.

Phim đề cập tới những mâu thuẫn, giằng xé trong chính bản thân ông khi đối mặt với câu hỏi là thiên tài khoa học, anh hùng hay kẻ hủy diệt thế giới vì góp phần tạo ra vũ khí hủy diệt kinh hoàng.

Ngay khi ra mắt vào năm 2023, Oppenheimer nhận được vô số lời khen từ các nhà phê bình cho rằng đây là tác phẩm đậm tính sử thi, đầy kỳ công. Với kinh phí 100 triệu USD, phim thu về 950 triệu USD doanh thu toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu ấn tượng nhất năm 2023.

Chiến thắng của Oppenheimer tại Oscar 2024 không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn bởi trước lễ trao giải, phim đã thống trị nhiều giải thưởng điện ảnh khác. Làm nên thành công cho Oppenheimer, ngoài dàn diễn viên xuất sắc, chắc chắn phải kể tới tài năng của đạo diễn Christopher Nolan.

Bà Emma Thomas Nolan là người sản xuất tất cả những bộ phim do chồng bà, đạo diễn Christopher Nolan, làm đạo diễn (Ảnh: People).

Christopher Nolan (SN 1970) là một nhà làm phim người Mỹ gốc Anh. Ông nổi danh với những siêu phẩm của Hollywood và được xem là một trong những nhà làm phim tài ba nhất lịch sử điện ảnh thế giới trong thế kỷ 21.

Năm 2023, ông được Rotten Tomatoes - trang web đánh giá phim dành cho các nhà phê bình và khán giả - bầu chọn Đạo diễn xuất sắc nhất trong vòng 25 năm qua. Theo đó, Christopher đã qua mặt 63 đạo diễn có những tác phẩm điện ảnh nổi bật trong 1/4 thế kỷ qua, tính từ năm 1998.

Tính đến nay, các bộ phim do Christopher làm đạo diễn đạt doanh thu hơn 6 tỷ USD trên toàn cầu, đưa ông trong thành một trong những đạo diễn kiếm bộn tiền nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

Nolan đã giành 2 giải Oscar trong cuộc đời và từ năm 2015, ông được tờ Times đưa vào danh sách một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Cú bom Oppenheimer khiến danh tiếng của Nolan thêm nổi khắp toàn cầu. Nhưng ít ai biết, người cùng ông làm nên siêu phẩm điện ảnh giành 7 giải Oscar này chính là người bạn đời của ông, nhà sản xuất Emma Thomas Nolan.

Bà Emma Thomas Nolan (SN 1971) là một nhà làm phim nổi tiếng của Anh. Bà là người sản xuất tất cả các bộ phim do chính chồng bà làm đạo diễn, giúp ông thu về hơn 6 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Bản thân người phụ nữ tài năng này cũng có trong tay những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp như 1 giải Oscar, 1 giải BAFTA, 1 giải Quả cầu vàng dành cho bộ phim Oppenheimer.

Nolan và Emma quen nhau khi cùng học đại học College London (UCL) tại Anh. Khi đó Nolan học chuyên ngành văn học còn vợ ông học chuyên ngành lịch sử. Họ đã làm những bộ phim ngắn đầu tay cùng nhau và chính thức kết hôn vào năm 1997.

Năm 1998, Nolan phát hành bộ phim đầu tay của mình mang tên Following. Emma cũng trở thành nhà sản xuất cho tất cả các phim của chồng từ đó. Hai vợ chồng cùng thành lập công ty điện ảnh Syncopy Inc.

Cặp đôi có 4 người con. Năm 2018, khi quảng bá bộ phim Dunkirk, bà Emma Thomas đã nói với tờ Vanity Fair về cách hai vợ chồng cân bằng cuộc sống và gia đình.

Vợ chồng Nolan và Thomas bên 4 đứa con (Ảnh: People).

Bà kể: "Đôi khi mọi người nói với tôi rằng: "Chúa ơi, sao chị có thể làm như vậy? Chị có 4 đứa con và chị vẫn tạo nên những bom tấn điện ảnh". Tôi chỉ nói với họ rằng: "Sự thật là tôi làm việc với cha của tụi trẻ, điều này đồng nghĩa với việc tôi có thể mang các con tới nơi làm việc. Tôi có lợi thế đáng nể đấy".

Người phụ nữ tài năng cũng tin rằng, khi được làm việc chung với chồng, bà có thể phát huy mọi điểm mạnh, dễ dàng tìm được tiếng nói chung và thích nghi với công việc tốt.

Ngày 11/3, khi lên sân khấu đại diện cho ê-kíp của Oppenheimer nhận giải Phim hay nhất, bà Emma đã nói: "Lý do khiến bộ phim này trở nên xuất sắc như vậy là vì nó được tạo nên bởi Chris Nolan. Anh ấy là một người đặc biệt, anh ấy rất xuất sắc và tôi tự hào về anh ấy".

Chia sẻ về người bạn đời của mình, đạo diễn của bộ phim The Dark Knight nói: "Chúng tôi có 4 đứa con. Chúng tôi có công ty mà cả hai cùng gây dựng với nhau".

Công ty Syncopy Inc. của họ chỉ có 4 nhân sự, bao gồm cả hai vợ chồng đạo diễn Nolan. "Chúng tôi không phải là những người xây dựng đế chế, chúng tôi chỉ là những cá nhân thích làm phim", bà Emma giải thích.

Sự ăn ý của vợ chồng đạo diễn Nolan khiến các đồng nghiệp cũng nể phục. Khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải BAFTA 2024, nam chính của bộ phim Oppenheimer, Cillian Murphy, đã phải thốt lên, vợ chồng Nolan và Thomas là "cặp đạo diễn và nhà sản xuất năng động, đàng hoàng, tốt bụng nhất tại Hollywood".

Cặp đôi cũng không ngăn cản các con nếu chúng muốn theo đuổi nghệ thuật. Các con của Nolan và Thomas đều đã góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng do cha mẹ chúng tạo nên như Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight Rises, The Prestige.

Với đạo diễn Christopher Nolan, vợ ông - bà Emma Thomas Nolan - vừa là bạn đời, vừa là cộng sự vừa là người tạo cảm hứng lớn cho ông theo đuổi nghệ thuật (Ảnh: Getty Images).

Nolan có thể là một trong những đạo diễn có tầm ảnh hưởng nhất điện ảnh thế giới hiện nay nhưng người có tầm ảnh hưởng lớn nhất với ông chính là người bạn đời.

Năm 2014, sau khi tạo nên tác phẩm Interstellar, Nolan từng bế tắc không biết nên làm gì tiếp theo. Vợ ông đã đặt cuốn sách Forgotten Voices of Dunkirk trước mặt ông và giúp ông có cảm hứng tạo nên bộ phim Dunkirk.

Lễ trao giải Oscar 2024 là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Emma Thomas khi giờ đây, bà được cả thế giới biết đến, không chỉ là một người phụ nữ đứng sau thành công của đạo diễn tài năng Nolan, mà bà còn là một nhà sản xuất tài giỏi.

"Cảm ơn em vì đã sản xuất tất cả các phim của chúng mình và cả tụi nhỏ của mình", Nolan nói khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2024.