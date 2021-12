Ngôi sao trong show hẹn hò bị bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm

Dân trí Connor Smith (31 tuổi), ngôi sao nam của show hẹn hò "Are You the One?" vừa bị tạm giữ vì bị tình nghi cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi.

Connor Smith (31 tuổi), ngôi sao nam của show hẹn hò "Are You the One?" vừa bị tạm giữ vì bị tình nghi cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi (Ảnh: New York Post). Hiện tại, Connor Smith đang bị tạm giữ để phục vụ hoạt động điều tra trước những cáo buộc rằng anh này đã có hành vi hiếp dâm và còn phạm phải một số tội nghiêm trọng khác như bạo hành tình dục và giam giữ người khác bất hợp pháp. Đại diện cho cảnh sát quận Cook, bang Illinois, Mỹ, chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng Connor Smith đã bị tạm giữ từ ngày 16/12. Theo những thông tin mà tờ tin tức TMZ (Mỹ) có được, vụ việc này liên quan tới một cô gái 16 tuổi. Những thông tin ban đầu cho biết rằng cô gái này đã quen với Connor Smith thông qua một ứng dụng hẹn hò. Connor Smith được biết tới nhiều nhất khi tham gia vào mùa 3 của show thực tế chiếu trên truyền hình Mỹ xoay quanh chuyện hẹn hò - show "Are You the One?" hồi năm 2015 (Ảnh: New York Post). Hiện tại, tài khoản mạng xã hội của Connor Smith đã bị khóa. Connor Smith được biết tới nhiều nhất khi tham gia vào mùa 3 của show thực tế chiếu trên truyền hình Mỹ xoay quanh chuyện hẹn hò - show "Are You the One?" hồi năm 2015. Khi tham gia show này, những người chơi độc thân sẽ cùng cạnh tranh để tìm được cho mình một người đồng hành phù hợp nhất tại show. Bích Ngọc

Theo Page Six