Ngôi sao cơ bắp The Rock gây ngưỡng mộ với hình ảnh ông bố ngọt ngào

The Rock, tên thật là Dwayne Johnson là diễn viên, doanh nhân và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Anh được bình chọn là một trong những đô vật thành công nhất mọi thời đại. The Rock là đô vật trong 8 năm trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Các bộ phim mà The Rock tham gia như: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Vua bọ cạp, G.I. Joe: Retaliation, Hercules, Skyscraper... đã mang về cho nhà sản xuất hơn 10,5 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới và ngôi sao cơ bắp này là một trong những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất hành tinh.

Nhờ danh tiếng xây dựng được trong hàng chục năm, The Rock hiện là một trong 10 ngôi sao có lượng fans "khủng" nhất trên Instagram với hơn 314 triệu lượt theo dõi. The Rock không chỉ đóng phim mà anh còn là nhà sản xuất phim, ông chủ một công ty giải trí. Năm 2016 và 2019, The Rock được tạp chí Time vinh danh là một trong những "sao" có ảnh hưởng nhất thế giới.

Nam diễn viên Hollywood kết hôn với doanh nhân, vận động viên thể hình chuyên nghiệp Dany Garcia vào năm 1997. Cặp đôi có với nhau một cô con gái tên là Simone, năm nay 21 tuổi. The Rock và Dany Garcia chia tay vào năm 2007.

The Rock và vợ dự lễ trao giải Oscar (Video: Screen Slam).

Sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, nam diễn viên cơ bắp bắt đầu hẹn hò với Lauren Hashian, con gái của tay trống nổi tiếng Sib Hashian. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019 tại Hawaii, Mỹ và họ có với nhau hai cô con gái: Jasmine, 7 tuổi và Tiana, 4 tuổi.

Trái với hình ảnh bụi bặm và "dữ dằn" trên phim ảnh, The Rock ngoài đời là người đàn ông chỉn chu với gia đình, ông bố tận tâm của ba cô con gái. Ngôi sao người Mỹ cho biết, anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến các con vui cười. Đổi lại, con cái cho anh tận hưởng cảm giác của một cuộc sống như tất cả những người bình thường khác.

Ngôi sao điện ảnh The Rock và hai con gái cưng (Ảnh: Instagram).

The Rock chia sẻ: "Tôi là con một. Vì vậy, phải thừa nhận rằng, tôi đã từng là người ích kỷ theo nhiều khía cạnh. Trước khi có con, tôi luôn nghĩ mình phải có mọi thứ trước tiên nhưng sau đó, khi làm cha, tôi đã dần thay đổi và tôi biết rằng sống tử tế thực ra là điều dễ dàng nhất.

Tôi cố gắng tự nhận thức về những gì thực sự đang diễn ra xung quanh mình. Tôi muốn những người xung quanh tôi có thể có một cuộc đối thoại cởi mở với tôi. Tôi không cần mọi người luôn đồng ý với tôi. Tôi gắn bó với gia đình và luôn để cho họ biết những gì tôi làm. Tôi cần phải có đối tác của mình, một người luôn có thể giúp tôi bởi mọi thứ quanh tôi đều có thể được khuếch đại và phóng đại. Sự nổi tiếng có thể rất buồn cười. Bạn phải rất cẩn thận với nó".

The Rock luôn cố gắng để trở thành ông bố hoàn hảo (Ảnh: Instagram).

The Rock nói thêm, ngoài đời, anh luôn là một người dịu dàng và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Là ông bố của ba cô con gái, nam diễn viên cho biết, các con đã dạy anh rất nhiều và anh luôn cố gắng để làm người cha tốt nhất có thể.

"Tôi có con gái đầu lòng Simone khi tôi 29 tuổi. Lúc đó tôi rất vui mừng, hào hứng nhưng cũng rất sợ hãi. Thời điểm đó, tôi phải tham khảo ý kiến của bố tôi rất nhiều bởi ông đã nuôi dạy tôi bằng tình yêu thương mãnh liệt.

The Rock thân thiện chụp hình với người hâm mộ (Video: Hollywood Live Action).

Khi tôi có đứa con thứ hai, tôi nhìn thế giới theo một cách khác, qua một lăng kính khác. Tôi cố gắng trở thành người chồng tốt nhất và người cha tốt nhất mà tôi có thể. Theo thời gian, tôi hy vọng tôi sẽ khôn ngoan hơn một chút và trở thành một người cha tốt hơn".

"Sao" phim Quá nhanh, quá nguy hiểm tự hào vì anh rất gần gũi với ba con gái của mình. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mang lại nụ cười trên khuôn mặt các con tôi. Trong cuộc sống, mọi khoảnh khắc đều kỳ diệu. Ở nhà, tôi giống như một đứa trẻ to xác. Tôi luôn nói đùa với vợ và đôi khi khiến cô ấy phát cáu. Những kỷ niệm đó sẽ tồn tại mãi mãi", The Rock khẳng định.

Ngôi sao 50 tuổi sở hữu khối tài sản ước chừng 350 triệu USD cho biết, bí quyết để giữ cuộc sống gia đình hạnh phúc và ấm êm đó là các thành viên trong gia đình phải liên tục trò chuyện, gắn kết với nhau, nhắc nhở nhau và ghi nhận những nỗ lực của tất cả mọi người.

The Rock nói: "Người vợ đầu tiên của tôi là một người mẹ tuyệt vời và với người vợ thứ hai của tôi, Lauren, cô ấy đưa tình mẫu tử lên một tầm cao mới. Cô ấy làm mọi thứ tốt hơn tôi. Cô ấy giữ cân bằng rất tốt giữa công việc, sự nghiệp và gia đình. Cô ấy chính là "áp lực" giúp tôi cố gắng hoàn thiện bản thân".