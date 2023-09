Ngô Thanh Vân xin đạo diễn được thoại tiếng Việt trong phim Hollywood

The Creator (Kẻ kiến tạo) - phim giả tưởng Hollywood ra rạp từ 29/9, do Gareth Edwards đạo diễn, lấy bối cảnh tương lai khi chiến tranh bùng nổ giữa trí tuệ nhân tạo và con người.

Đặc biệt, trong phim có nhiều cảnh quay ruộng bậc thang và núi đá vôi ở Việt Nam, cùng sự xuất hiện của diễn viên Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân trong phim "Kẻ kiến tạo" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim này, Ngô Thanh Vân vào vai người máy tên Kami. Đáng chú ý, bên cạnh những câu thoại bằng tiếng Anh, Ngô Thanh Vân còn có một cảnh mua kem, thoại bằng tiếng Việt, khiến khán giả Việt Nam thích thú.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Khi tham gia bất cứ dự án nào của Hollywood, tôi luôn đổi nguồn gốc nhân vật thành người Việt. Còn nếu đó đã là một nhân vật Việt Nam rồi thì tôi hay thêm những yếu tố đặc trưng của Việt Nam vào các câu thoại tiếng Việt.

Khi đã có cơ hội xuất hiện trong một dự án quốc tế, tôi luôn mong muốn tạo ấn tượng để mọi người biết mình là người Việt Nam. Những câu thoại tiếng Việt trong Kẻ kiến tạo cũng là do tôi tự thêm vào".

Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần tham dự buổi chiếu phim "Kẻ kiến tạo" tại TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngô Thanh Vân cũng cho biết cô đã thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards nhiều chi tiết xoay quanh bối cảnh và ngôn ngữ Việt Nam trong phim. Theo cô, Gareth Edwards là một đạo diễn hiền lành, sáng tạo. Anh luôn cho phép diễn viên tự do thể hiện vai diễn trong phạm vi nhân vật của mình.

"Khi làm việc với Gareth Edwards, tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái. Chúng tôi cũng có bàn bạc với nhau để đóng góp và chia sẻ thêm về những bối cảnh, những câu từ của Việt Nam. Gareth Edwards đã cho tôi tự do sáng tạo những lời thoại cho nhân vật Kami", Ngô Thanh Vân nói.

Trên thực tế, diễn viên Việt Nam có rất ít cơ hội đóng phim tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Hollywood. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngô Thanh Vân được xem là nữ diễn viên Việt Nam góp mặt trong nhiều phim do Hollywood sản xuất nhất.

Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong "Star Wars: The Last Jedi và Bright" (Ảnh: Tư liệu).

Trước khi tham gia dự án điện ảnh của đạo diễn Gareth Edwards, Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong các phim Hollywood như: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi...