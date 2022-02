Nghệ thuật "lên tiếng" bảo vệ môi trường

Sự kiện do Đại sứ quán Anh phối hợp Hiệp hội du lịch Quảng Nam, CAB Hội An (nhóm kết nối các nghệ sĩ đương đại đến Hội An) và các cơ quan liên quan tổ chức; là một trong những hoạt động ý nghĩa mở đầu năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề: "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".

Sự kiện "nghệ thuật vì môi trường" đã chính thức khai mạc tại TP Hội An sáng 19/2.

Sự kiện bao gồm một chuỗi các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật đường phố, đọc sách cho thiếu nhi, chiếu phim…, các hoạt động nghệ thuật tương tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam - Vương quốc Anh. Qua đó, "mềm hóa" các thông điệp về bảo vệ môi trường, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu.

Các em thiếu nhi học cách vẽ lên các ly nước đã bỏ đi để tái chế lại chúng, sử dụng cho mục đích hữu ích khác.

Theo CAB Hội An, tham gia sự kiện, công chúng tại Hội An sẽ có cơ hội thảo luận về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương và các loài sinh vật biển, cùng đưa ra các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh.

Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện như: Triển lãm động vật biển; triển lãm giới thiệu cuộc thi biến rác thải thành nghệ thuật; khởi động dự án múa ứng tác; các buổi trình diễn tương tác âm nhạc, múa và hiphop; âm nhạc điện tử "Thầm thì"…

Bắt đầu từ thế hệ tương lai.

Ông Sam Wood, Phó Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM cho hay, các đợt giãn cách xã hội do Covid-19 vào năm ngoái đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam cũng như phúc lợi của người dân. Không chỉ riêng Covid-19, chúng ta còn có những thách thức khác. Nằm ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, có cửa sông đổ ra biển, Hội An ngày càng đối mặt với những hiểm họa thời tiết khắc nghiệt gồm bão và lũ lớn.

Vào năm 2020, Hội An cùng những khu vực khác tại bờ biển miền Trung, cao nguyên Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa kỷ lục và khắc nghiệt, thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều kiến trúc lịch sử, đồng thời cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Và chúng ta đang chứng kiến những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng, băng tan, nước biển dâng… Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cũng chỉ ra rằng thế giới sẽ tăng tới 1,5 độ C trong một hoặc 2 thập kỷ tới nếu không hành động ngay.

Đọc sách phục vụ thiếu nhi tìm hiểu về tự nhiên, những kỳ thú trong thiên nhiên… ; giúp các em có kiến thức nền tảng về bảo vệ môi trường, thêm yêu quý mẹ thiên nhiên…

Phó Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM cho hay, ông thực sự vui mừng khi cách đây 2 tháng tại hội nghị thượng đỉnh Cop26 tại Glassgow (Anh), Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ ra sự cấp thiết của các hành động vì khí hậu, đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng và ý nghĩa cho quá trình khử khuẩn cacbon và chuyển đổi sang năng lượng sạch của Việt Nam, đồng thời tham gia cộng đồng quốc tế kêu gọi hành động đa phương quyết liệt nhằm kiềm chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

"Sự kiện hôm nay được xây dựng trên những quyết tâm đó. Sự kiện "nghệ thuật vì môi trường" tại Hội An được tổ chức nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới Việt Nam", ông Sam Wood bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Minh Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, trong nhiều năm qua, vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường luôn là trọng tâm được thành phố ưu tiên hàng đầu.

Trong 2 năm vừa qua, thành phố gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hiện nay, với chủ trương của Chính phủ mở lại các đường bay quốc tế, Hội An hy vọng sẽ đón được lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan. Thành phố cũng đang tập trung làm mới lại chính mình, chấn chỉnh để phục vụ tốt hơn cho du khách.

Vấn đề du lịch xanh cũng đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cụ thể. Hội An cũng đã phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh triển khai các công việc cụ thể trong năm 2022, nỗ lực nhân rộng mô hình du lịch xanh đến với các doanh nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo số lượng doanh nghiệp tham gia mô hình phủ khắp trên toàn thành phố.

Dự án này đã được giới thiệu đến Việt Nam thông qua sự hỗ trợ từ chương trình "kết nối thông qua văn hóa" của Hội đồng Anh và phiên bản đầu tiên được thực hiện tại Hà Nội. Hội An là điểm đến tiếp theo của dự án và được thực hiện một phiên bản đặc biệt, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và lan tỏa những hành động tích cựcvì môi trường tại địa phương.