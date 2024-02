Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gọi tên Victoria Monét

Nữ ca sĩ người Mỹ Victoria Monét vốn đã hoạt động lâu năm trong nền công nghiệp âm nhạc của Mỹ và đã cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc riêng, nhưng phải tới album đầu tay Jaguar II (2023), cô mới tạo được bước ngoặt ấn tượng trong sự nghiệp.

Album Jaguar II khá thành công xét về mặt doanh thu và tạo nên bản hit On My Mama. Ca khúc này cũng được đề cử ở hạng mục Thu âm của năm tại giải Grammy 2024. Monét là nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm tại giải năm nay, cô nhận được tới 7 đề cử và đã giành về kèn vàng ở 1 trong 4 hạng mục quan trọng nhất của giải - hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Qua năm tháng, Monét đã hợp tác với nhiều ca sĩ ngôi sao trong showbiz Mỹ. Cô cùng với các đồng nghiệp ngôi sao sáng tác và thu âm các ca khúc mới, nhưng bản thân Monét lại chưa có được một album riêng trình làng để thể hiện bản thân một cách sắc nét.

Tại giải năm nay, cùng được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất còn có Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét, nhóm The War & Treaty.

Kể từ mùa giải năm nay, số lượng đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã giảm từ 10 đề cử xuống còn 8 đề cử. Động thái này được cho là để việc bỏ phiếu của hội đồng bình chọn trở nên tập trung hơn về số lượng lá phiếu.

Monét xuất hiện tại lễ trao giải bên bạn trai và con nhỏ (Ảnh: Page Six).

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là một trong 4 hạng mục giải quan trọng nhất tại lễ trao giải Grammy, bên cạnh các giải Thu âm của năm, Album của năm, Bài hát của năm. Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã được trao thường niên kể từ lễ trao giải Grammy lần thứ 2 diễn ra hồi năm 1960.

Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được trao cho nghệ sĩ vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đáng quan tâm đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Đây phải là một sản phẩm âm nhạc góp phần định hình nên cá tính âm nhạc riêng của nghệ sĩ trước công chúng.

Sản phẩm âm nhạc này không nhất thiết phải là sản phẩm âm nhạc đầu tay, nhưng phải là sản phẩm âm nhạc đầu tiên giúp đông đảo công chúng biết tới nghệ sĩ xét trên diện rộng.

Monét nhận được tới 7 đề cử tại Grammy 2024, cô đã giành về kèn vàng ở 1 trong 4 hạng mục quan trọng nhất của giải - hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Ảnh: Page Six).

Trong lịch sử giải Grammy, hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là hạng mục duy nhất từng có lần bị hủy bỏ kết quả trao giải. Sự việc xảy ra tại giải Grammy 1990, khi ấy, hạng mục giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gọi tên nhóm nhạc Milli Vanilli.

Tới tháng 11/1990, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - đơn vị tổ chức giải Grammy - quyết định hủy bỏ giải thưởng đã trao cho nhóm Milli Vanilli, sau khi nhóm nhạc này thừa nhận rằng các thành viên trong nhóm không hề góp giọng trong album Girl You Know It's True - album giúp nhóm giành giải.

Kỳ thực, hai thành viên nam trong nhóm chỉ... góp mặt, còn giọng hát trong album là do các ca sĩ ít tên tuổi thay họ thể hiện trong quá trình thu âm.

Danh sách thắng giải Grammy 2024:

Album của năm: Taylor Swift - album Midnights

Thu âm của năm: Miley Cyrus - ca khúc Flowers

Bài hát của năm: Billie Eilish - ca khúc What Was I Made For?

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Victoria Monét

Album giọng pop xuất sắc nhất: Taylor Swift - album Midnights

Ca khúc R&B xuất sắc nhất: SZA - ca khúc Snooze

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Lainey Wilson - album Bell Bottom Country

Album nhạc Latinh música urbana xuất sắc nhất: Karol G - album Mañana Será Bonito

Trình diễn solo pop xuất sắc nhất: Miley Cyrus - ca khúc Flowers

Album R&B đương đại xuất sắc nhất: SZA - album SOS

Trình diễn R&B xuất sắc nhất: Coco Jones - ca khúc ICU

Album nhạc dân ca xuất sắc nhất: Joni Mitchell - album Joni Mitchell at Newport (Live)

Nhà sản xuất âm nhạc của năm, thể loại phi cổ điển: Jack Antonoff

Nhạc sĩ của năm, thể loại phi cổ điển: Theron Thomas

Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất: SZA và Phoebe Bridgers - ca khúc Ghost in the Machine

Thu âm nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất: Skrillex, Fred Again và Flowdan - ca khúc Rumble

Thu âm nhạc pop dance xuất sắc nhất: Kylie Minogue - ca khúc Padam Padam

Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất: Fred Again - album Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Trình diễn R&B truyền thống xuất sắc nhất: PJ Morton và Susan Carol - ca khúc Good Morning

Album R&B xuất sắc nhất: Victoria Monét - album Jaguar II

Trình diễn rap xuất sắc nhất: Killer Mike, André 3000, Future và Eryn Allen Kane - ca khúc Scientists & Engineers

Hợp tác rap/hát xuất sắc nhất: Lil Durk và J Cole - ca khúc All My Life

Bài hát rap xuất sắc nhất: Killer Mike, André 3000, Future và Eryn Allen Kane - ca khúc Scientists & Engineers

Album rap xuất sắc nhất: Killer Mike - album Michael

Trình diễn solo nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Chris Stapleton - ca khúc White Horse

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Chris Stapleton - ca khúc White Horse

Album hài xuất sắc nhất: Dave Chappelle - album What's in a Name?

Album âm nhạc toàn cầu xuất sắc nhất: Shakti - album This Moment

Trình diễn âm nhạc Châu Phi xuất sắc nhất: Tyla - ca khúc Water

Album nhạc kịch xuất sắc nhất: Some Like It Hot

Album nhạc rock alternative xuất sắc nhất: boygenius - album The Record

Trình diễn rock alternative xuất sắc nhất: Paramore - album This Is Why

Album rock xuất sắc nhất: Paramore - album This Is Why

Bài hát rock xuất sắc nhất: boygenius - ca khúc Not Strong Enough

Trình diễn rock metal xuất sắc nhất: Metallica - ca khúc 72 Seasons

Trình diễn rock xuất sắc nhất: boygenius - ca khúc Not Strong Enough

Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc: Zach Bryan và Kacey Musgraves - ca khúc I Remember Everything

Thu âm sách audio, tường thuật và kể chuyện xuất sắc nhất: Michelle Obama - The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times