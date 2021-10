Nghệ sĩ Đức Hải gửi đơn tố cáo đối tượng nặc danh tống tiền

NSƯT Đức Hải cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã chuyển đơn của anh đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật (Ảnh: NSCC).