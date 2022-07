Nghệ sĩ bị quay lưng, tẩy chay vì nói dối nhưng vẫn chọn lừa dối fan

Gần đây, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước trường hợp "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc" Dịch Dương Thiên Tỉ bị nghi ngờ "đi cửa tắt" trong vụ thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Cụ thể, ba nam diễn viên trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú bị dư luận Trung Quốc công kích vì vướng cáo buộc lợi dụng đặc quyền người nổi tiếng để thi vào biên chế của Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ mất fan, bị tẩy chay vì nghi vấn gian lận thi cử (Ảnh: Sina).

Dù Dịch Dương Thiên Tỉ hay đại diện Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc đều lên tiếng phủ nhận cáo buộc "đi cửa tắt", khẳng định nghệ sĩ tham gia thi đầy đủ các vòng, theo đúng quy chế, nhưng làn sóng phản đối Dịch Dương Thiên Tỉ không dừng lại. Anh bị nhãn hàng xóa hình ảnh, cắt quảng cáo trên trang web, một dự án điện ảnh mà Dịch Dương Thiên Tỉ làm nam chính đột ngột dừng quay và nam nghệ sĩ thế hệ 10X rời khỏi đoàn phim.

Sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ được dự đoán đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi loạt thị phi như gian lận thi cử từ năm 2015, có chống lưng, không nói thật về tuổi tác… cũng dồn dập kéo đến. Hình ảnh, danh tiếng của anh đều bị ảnh hưởng vì cộng đồng mạng tẩy chay, số lượng người theo dõi trên các nền tảng xã hội đều sụt giảm.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là trường hợp duy nhất tại Trung Quốc bị khán giả quay lưng vì nghi ngờ trình độ học vấn. Năm 2021, nữ diễn viên xinh đẹp Trần Hảo được giới thiệu là giáo sư giảng dạy tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Danh sách này chỉ có 5 người và Trần Hảo là ngôi sao giải trí duy nhất có mặt. Song, việc này tạo nên cuộc tranh cãi về vấn đề bằng cấp của cô.

Trần Hảo bị nghi ngờ nói dối về học vấn (Ảnh: Sina).

Trần Hảo là nữ diễn viên thế hệ 7X nổi tiếng của Trung Quốc. Cô được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi là "mỹ nhân vạn người mê" hay "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh". Với nhan sắc hơn người cùng khả năng diễn xuất khá, Trần Hảo nhanh chóng được mời tham gia nhiều bộ phim khác và nhanh chóng nổi tiếng khi vừa tốt nghiệp đại học.

Các bộ phim có sự góp mặt của Trần Hảo được khán giả biết đến và yêu thích gồm Thiên Long Bát Bộ, Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Như Ý - Cát Tường, Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông… Vai diễn Vạn Linh trong Phấn Hồng Nữ Lang được xem là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của Trần Hảo giúp cô trở thành "Mỹ nhân vạn người mê".

Sau khi lập gia đình từ năm 2009, cô tạm dừng đóng phim để sinh nở, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và bắt đầu học thạc sĩ tại trường đại học. Năm 2010, Trần Hảo theo học Thạc sĩ và tới tháng 4/2019, cô chính thức trở thành giảng viên của trường Học viện Hý kịch Trung ương và lọt vào top tìm kiếm với danh hiệu "Giảng viên đẹp nhất xứ Trung".

Trần Hảo đang giảng dạy ở đại học và không còn đóng phim từ nhiều năm nay (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, thông tin này khiến công chúng nghi ngờ thành tích học tập của nữ diễn viên nổi tiếng. Truyền thông Hoa ngữ cũng bắt tay điều tra luận án thạc sĩ của Trần Hảo bằng phần mềm CNKI và phát hiện tỷ lệ lặp lại lên tới 22,7%, vượt quá các quy định.

Ngoài ra, trong những năm giảng dạy ở trường đại học, Trần Hảo không có nghiên cứu khoa học nào được công bố trong khi các đồng nghiệp của cô đều có trên 10 bài nghiên cứu được công khai. Điều này khiến công chúng đặt ra nghi vấn việc Trần Hảo nhận học hàm giáo sư là thiếu thuyết phục.

Một số ý kiến cho rằng, có khả năng, Trần Hảo có học hàm giáo sư sau khi được xem xét những giải thưởng cô gặt hái được trong sự nghiệp diễn xuất. Trước làn sóng phản đối của dư luận, trường đại học đã phải gỡ tên Trần Hảo khỏi danh sách giáo sư trên website của trường. Vụ việc cũng ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của "mỹ nhân vạn người mê".

Địch Thiên Lâm bị phong sát vì là tiến sĩ "rởm" (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên Địch Thiên Lâm là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc bị tước học vị vì hành vi gian lận thi cử. Nhiều năm qua, vụ việc luôn được truyền thông lựa chọn vào danh sách những bê bối chấn động showbiz Trung Quốc. Dù nam nghệ sĩ đã cúi đầu thừa nhận sai lầm nhưng anh không được công chúng tha thứ và có tên trong danh sách bị cấm sóng vĩnh viễn.

Theo Sina, trình độ học vấn của nghệ sĩ là vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến con đường phát triển sự nghiệp cũng như giúp họ giành thiện cảm từ khán giả. Do đó, những nghệ sĩ vừa thành công, vừa có thành tích học tập ấn tượng dễ dàng chiếm được cảm tình của công chúng.

Năm 2021, truyền thông Trung Quốc từng có nhiều bài viết liên quan tới việc đánh giá nghệ sĩ qua bằng cấp. Theo đó, những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt hay Vương Nhất Bác mất cơ hội nghề nghiệp hay bị đánh giá thấp vì không có học vấn cao.

Vương Nhất Bác bị loại khỏi vị trí MC vì không có bằng cấp, chứng chỉ (Ảnh: Sohu).

Năm ngoái, giới chức Trung Quốc quyết định thanh lọc, đào thải một loạt nghệ sĩ có bê bối đời tư, vi phạm pháp luật, xóa bỏ dòng phim đam mỹ (phim truyền hình đồng tính nam), cấm các nam nghệ sĩ ẻo lả, cấm MC không có bằng cấp tham gia dẫn chương trình…

Các quy định mới này cũng ảnh hưởng tới hoạt động nghệ thuật của Vương Nhất Bác. Mỹ nam Trần Tình Lệnh buộc phải rời khỏi vị trí MC của chương trình Day Day Up do chưa có chứng chỉ hành nghề.

Được biết, Vương Nhất Bác tham gia show và trở thành thành viên quan trọng của chương trình từ năm 2016. Suốt 5 năm lên sóng, nam diễn viên mang đến sự thành công và sức hút không nhỏ cho chương trình Day Day Up.

Nghệ sĩ Hàn Quốc bị khán giả quay lưng vì phát ngôn "bất nhất"

Việc nghệ sĩ nói dối và bị tẩy chay không chỉ xảy ra tại Trung Quốc mà tại quốc gia có nền công nghiệp giải trí phát triển tại châu Á như Hàn Quốc, việc này cũng bị xem là "không thể chấp nhận".

Jae Joong, thành viên của nhóm JYJ, bị khán giả quay lưng khi nói dối về bệnh tật. Tháng 4/2020, anh thừa nhận nhiễm virus corona do bất cẩn, không quan tâm đến những lời cảnh báo của chính phủ. Tuy nhiên, một tiếng sau khi đăng tải bài viết, Jae Joong đã sửa lại lời tuyên bố trên trang cá nhân, cho biết bản thân chỉ nói dối về việc nhiễm bệnh.

Jae Joong, thành viên của nhóm JYJ, lĩnh gạch đá vì nói dối về bệnh tật (Ảnh: Naver).

Nam ca sĩ khẳng định mục đích của lời nói dối chỉ nhằm nâng cao nhận thức của người hâm mộ về Covid-19. Dù vậy, khán giả không hài lòng với lý do của Jae Joong. Trên mạng xã hội và các trang báo Hàn Quốc, người hâm mộ để lại hàng loạt bình luận chỉ trích hành động đùa cợt không phù hợp của nam ca sĩ. Jae Joong sau đó cũng hủy bỏ tất cả lịch trình ở Nhật Bản do bị phản ứng dữ dội.

Jessica, cựu thành viên của nhóm SNSD, bị khán giả phản ứng vì một tuyên bố bất ngờ trong năm 2016. Sau khi rời khỏi SNSD, Jessica không còn ca hát, mà thành lập và điều hành một thương hiệu thời trang của riêng mình. Tuy nhiên, khi Jessica thông báo cô sẽ ra mắt solo tại Hàn Quốc vào năm 2016, một số khán giả tỏ ý không hài lòng và cho rằng, nữ nghệ sĩ đi ngược lại với tuyên bố về hướng phát triển sự nghiệp của cô sau khi rời SNSD.

Sunye của nhóm Wonder Girls (Ảnh: Naver).

Sunye, cựu thành viên Wonder Girls, thông báo kết hôn với một Hàn kiều Canada vào năm 2012. Cô tuyên bố rời khỏi Wonder Girls khi hợp đồng hết hạn, chuyển đến Canada để tập trung chăm sóc gia đình và từ bỏ cuộc sống của người nổi tiếng. Song, 6 năm sau, cô trở lại Hàn Quốc, tham gia chương trình King of Masked Singer và ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Điều này khiến khán giả thất vọng, chỉ trích nữ nghệ sĩ nói dối và tuyên bố không ủng hộ cô quay lại showbiz.

Nhiều nghệ sĩ nói dối về chuyện lập gia đình và bị tẩy chay

Không chỉ bị soi về tuyên bố trên truyền thông, các nghệ sĩ còn áp lực về cuộc sống riêng. Vì vậy, nhiều người trong số họ lựa chọn nói dối về cuộc sống cá nhân, chuyện hôn sự hay việc có con. Khi sự thật bị phơi bày, họ cũng điêu đứng bởi những lời chỉ trích, thái độ quay lưng của người hâm mộ.

Tại Hàn Quốc, nam ca sĩ Lee Jae Hoon là một trong những sao giấu việc đã kết hôn và có con lâu nhất. Anh cưới vợ từ năm 2009, nhưng phải tới năm 2020 mới tiết lộ về gia đình nhỏ của mình. Ngôi sao thần tượng người Trung Quốc - Ngô Tôn cũng lựa chọn giấu chuyện có vợ và con khi còn hoạt động trong giới giải trí vì sợ mất fan.

Ngô Tôn giấu chuyện kết hôn, có con từ năm 2004 đến năm 2013 mới công khai (Ảnh: Sohu).

Trong tự truyện, nam diễn viên thừa nhận đã đăng ký kết hôn với bà xã Lâm Lệ Oánh từ năm 2004, thời điểm anh chưa gia nhập showbiz. Tới năm 2013, anh mới tiết lộ về sự tồn tại của vợ và con. Trong suốt thời gian làm nghề, anh liên tục khẳng định mình độc thân. Chia sẻ của Ngô Tôn khiến anh bị khán giả chỉ trích, và quay lưng sau đó.

Lâm Chí Dĩnh cũng giấu fan việc anh đã kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi và chỉ tiết lộ sự thật khi vợ sinh con trai đầu lòng. Nam diễn viên cho biết anh không muốn con ra đời mà không có tên cha trên giấy khai sinh.

Ngôi sao nổi tiếng Lưu Đức Hoa và vợ Chu Lệ Thanh đã gắn bó từ năm 1986 nhưng phải tới năm 2009 tài tử xứ hương cảng mới dám thừa nhận chuyện đã kết hôn. Không chỉ giấu vợ suốt 23 năm, "thiên vương Hồng Kông" còn giữ kín danh tính, hình ảnh con gái trong thời gian dài và chỉ tiết lộ về con khi cô bé đã học mẫu giáo.

Lưu Đức Hoa giấu người phụ nữ của mình, Chu Lệ Hoa, suốt 23 năm (Ảnh: HK01).

Trần Khôn cũng bí mật có con từ năm 2002, nhưng phải tới khi cậu bé được 8 tuổi, anh mới công khai việc có con. Trần Khôn tiết lộ anh muốn con được lớn lên một cách bình thường, vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Anh không hé lộ danh tính mẹ của con trai.

Năm 2021, hai ngôi sao trẻ Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến thừa nhận đã bí mật kết hôn và có con. Cánh săn ảnh nhiều lần chụp được cảnh Trương Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến đi khám thai, hoặc Ngô Thiến bế một đứa bé ra ngoài, nhưng hai người đều im lặng không phản hồi thông tin.

Khi truyền thông tung ảnh, Trương Vũ Kiếm mới thừa nhận việc có con với Ngô Thiến. Nam nghệ sĩ giải thích không muốn công khai chuyện kết hôn, có con vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư, cũng như muốn con lớn lên như những đứa trẻ khác. Đầu năm 2022, chỉ một thời gian ngắn sau khi công khai quan hệ, cặp đôi xác nhận ly hôn.

Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến giấu việc có con chung và đã kết hôn trong gần hai năm (Ảnh: Sina).

"Nhiều ngôi sao tin rằng hôn nhân sẽ khiến độ nổi tiếng của họ tụt giảm. Với họ, bớt nổi tiếng đồng nghĩa với việc đánh mất những fan có thể mang lại lợi ích kinh tế", chuyên gia tâm lý học người Hàn Quốc - Kwon Young Chan lý giải nguyên nhân khiến nghệ sĩ nói dối chuyện lập gia đình.

Cũng trong bài viết trên, chuyên gia tâm lý Kwon Young Chan cho biết nhiều người hâm mộ, đặc biệt những người còn trẻ và chưa kết hôn, có xu hướng coi thần tượng của mình là người tình trong mộng. Do đó, một khi họ phát hiện ra thần tượng đã kết hôn, họ sẽ từ bỏ thần tượng. Trước mối lo ngại trên, nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực giấu kín đời tư càng lâu càng tốt.