Netflix đã gỡ bỏ phim "Ba chị em" có nội dung xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH-TTĐT) cho biết: "Chiều nay (6/10), Netflix báo cáo Cục PT-TH-TTĐT đã gỡ phim "Little Woman" (tựa đề tiếng Việt là "Ba chị em") khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam".

Khi tìm kiếm trên thanh công cụ, cũng như trên các danh sách phim thịnh hành, người dùng sẽ không thấy bộ phim này.

Trước đó, Cục PT-TH-TTĐT đã có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bộ phim "Little Woman". Đơn vị này phải đảm bảo không phổ biến bộ phim tới người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam.

Văn bản của Cục PT-TH-TTĐT đặt ra thời hạn cho phía Netflix thực hiện yêu cầu là ngày 5/10. Tuy nhiên, tính đến hết ngày hôm qua, đơn vị này chưa tiến hành gỡ bỏ, khán giả liên tục nhắc nhở. Phải đến ngày 6/10, việc gỡ bỏ mới được tiến hành.

Bộ phim "Little Woman" chính thức gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng của Netflix tại Việt Nam (Ảnh: Nhà sản xuất).

Theo Cục PT-TH-TTĐT, qua hoạt động theo dõi, giám sát nội dung dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng Internet và phối hợp xử lý vi phạm với Cục Điện ảnh, Cục PTTH-TTĐT phát hiện nội dung bộ phim "Little Woman" đang cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Báo chí: Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Bộ phim cũng vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại Khoản 4 Điều 11 Luật Điện ảnh: Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Netflix từng bị phản ứng vì cung cấp các phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder, Bà ngoại trưởng - Madam Secretary... có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.