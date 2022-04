Nam diễn viên "trẻ lâu nhất Hollywood" nói gì về bí quyết làm đẹp da?

Jared Leto cho biết anh có những bí quyết để trẻ lâu qua thời gian, để có làn da căng bóng, không nếp nhăn nhưng anh cũng muốn mọi người phải tò mò (Ảnh: Page Six).

Tất cả những ngôi sao thu hút sự chú ý vì có vẻ đẹp diện mạo ấn tượng đều nhanh chóng mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm trang điểm, nhưng đó không phải là lựa chọn của nam diễn viên "trẻ lâu nhất Hollywood" - Jared Leto (50 tuổi).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí sức khỏe dành cho nam giới - Men's Health, Jared Leto cho biết anh có những bí quyết để trẻ lâu qua thời gian, để có làn da căng bóng, không nếp nhăn nhưng anh cũng muốn mọi người phải tò mò.

Jared nói: "Mỗi sáng tôi uống rất nhiều nước muối... Nếu tôi chia sẻ bí quyết này, sẽ có những người mỗi sáng đều cố gắng uống thật nhiều nước muối, nhưng rồi điều đó chẳng đưa lại kết quả gì mà có thể còn gây hại cho họ.

Thực ra thì tôi có câu trả lời cụ thể, nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn biết đâu. Tôi muốn mọi người phải tiếp tục đoán. Nói một cách thành thật thì sau cùng, chuyện này cũng không có gì quan trọng cả".

Ngoài ra, Jared Leto cũng cho rằng yếu tố di truyền có thể đóng vai trò trong việc một người trẻ lâu. Bản thân anh cũng rất thích thú khi được mọi người khen trẻ, nhưng nhiều khi, Jared cho rằng mọi người nói quá nhiều về vấn đề ngoại hình, diện mạo.

Jared Leto thuở mới vào nghề (Ảnh: Page Six).

"Mọi người đã bắt đầu bàn luận về diện mạo trẻ trung so với tuổi của tôi từ khoảng 10 năm trước rồi. Khi tôi nhiều tuổi lên, người ta không ngừng nhận xét về việc trông tôi vẫn trẻ quá. Có thể tôi đã sai lầm khi không biết tận dụng lợi thế trẻ lâu của mình.

Nhưng theo tôi, điều đó chẳng có gì quan trọng. Bạn có thể mới 30 tuổi và đã cảm thấy mình sống một cuộc đời kỳ diệu với nhiều điều thú vị và ý nghĩa, hoặc có thể bạn đã 60 tuổi và đang phải trải qua một cơn khủng hoảng", nam diễn viên 50 tuổi chia sẻ.

Tại Hollywood, Jared Leto được biết tới là một nam diễn viên tài năng và có phong cách độc đáo, từ lối diễn xuất cho tới cách thức xuất hiện tại các sự kiện. Trong sự nghiệp, Jared Leto đã từng giành được tượng vàng Oscar dành cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "Dallas Buyers Club" (2013).

Ngoài ra, Jared còn nhận được vô số đề cử và giải thưởng diễn xuất khác. Dù vậy, anh thường không muốn nói về những quan điểm nghệ thuật hay đưa ra những phát ngôn "đao to búa lớn": "Nếu các bạn muốn có được thành công, tôi có thể nói cho các bạn biết phải làm cách nào, nhưng đó sẽ không phải điều các bạn muốn thực hiện đâu.

Tôi đã làm việc thực sự chăm chỉ và đã đạt được một số thành tựu trong cuộc sống của mình, đó là một điều đẹp đẽ, nhưng mọi thứ đều có giá của nó, bạn phải chấp nhận trả giá".

Trong những năm gần đây, Jared Leto xuất hiện trong những phim như "Suicide Squad" (2016), "Blade Runner 2049" (2017), "The Little Things" (2021) và "House of Gucci" (2021).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Leto còn là một nam ca sĩ, một nhạc công chơi được nhiều nhạc cụ kiêm nhạc sĩ trong nhóm Thirty Seconds to Mars, một nhóm nhạc mà Jared đã cùng với anh trai Shannon Leto sáng lập nên.

Nhóm đã tung ra 5 album kể từ năm 2002 và được giới phê bình đánh giá tích cực. Tính đến năm 2014, nhóm đã bán được hơn 15 triệu album và đạt được những thành tựu trong lĩnh vực âm nhạc.

Tại Hollywood, Jared Leto được biết đến là một diễn viên theo đuổi phong cách diễn xuất nhập tâm với những sự hóa thân rất "khủng khiếp", anh sẵn sàng cống hiến hết mình để thực sự hóa thân thành nhân vật từ nội tâm cho tới hành động. Mỗi khi đảm nhận một vai diễn, Jared Leto sẽ luôn sống trong cách suy nghĩ, cách hành động của nhân vật trong suốt quá trình tham gia dự án.

Tại Hollywood, Jared Leto được biết đến là một diễn viên theo đuổi phong cách diễn xuất nhập tâm với những sự hóa thân rất "khủng khiếp" (Ảnh: Page Six).

Chẳng hạn, khi đóng phim "Blade Runner: 2049" (Tội phạm nhân bản 2049 - 2017), nhân vật của anh bị khiếm thị. Tài tử người Mỹ Jared Leto (46 tuổi) đã đeo mắt kính áp tròng khiến cho đôi mắt của anh trông như bị lòa và thực tế, Jared cũng không thể nhìn thấy gì khi đeo mắt kính này. Việc này hoàn toàn do chính Jared nghĩ ra và thực hiện, không có ai yêu cầu anh phải làm như vậy.

Khi đóng vai Joker trong phim "Suicide Squad" (Biệt đội cảm tử - 2016), Jared đã giữ nguyên cách ứng xử điên cuồng của nhân vật Joker trong suốt quá trình tham gia dự án. Anh gửi tới cho các bạn diễn những món đồ rùng rợn khiến họ thấy kinh hãi, anh làm những việc khiến các bạn diễn phải cảm thấy ghê sợ mình.