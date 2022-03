Nam diễn viên Thái Lan qua đời không rõ nguyên nhân ở tuổi 26

Ngày 23/3, tờ Thairath đưa tin, nam diễn viên Beam Papangkorn Lerkchaleampote đột ngột qua đời ở tuổi 26. Tối 23/3, gia đình và quản lý của Papangkorn Lerkchaleampote xác nhận với truyền thông sự ra đi đột ngột của nam diễn viên. Hiện, nguyên nhân cái chết của Beam Papangkorn Lerkchaleampote chưa được công bố.

Đại diện của Papangkorn Lerkchaleampote chia sẻ: "Chúng tôi đã mất đi chàng trai tài năng và có trách nhiệm. Sự ra đi của Beam là nỗi đau lớn với người thân, bạn bè".

Nam diễn viên Beam Papangkorn Lerkchaleampote vừa qua đời đột ngột ở tuổi 26 (Ảnh: Instagram).

Theo một số nguồn tin, nam diễn viên 26 tuổi bất tỉnh trong lúc ngủ tại nhà. Anh được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mẹ của nam diễn viên là người đầu tiên phát hiện sự bất thường của anh và gọi xe cấp cứu.

Cảnh sát đã lập tức tới nhà riêng của nam diễn viên sinh năm 1996 để khám nghiệm hiện trường và điều tra về nguyên nhân cái chết. Trước khi qua đời, Beam vẫn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc chơi thể thao trên trang cá nhân.

Beam Papangkorn Lerkchaleampote, sinh năm 1996, từng là vận động viên Taekwondo trước khi tham gia làng giải trí. Anh thi đấu gần 100 trận chuyên nghiệp đến năm 14 tuổi. Anh khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định từ bỏ sự nghiệp thể thao và cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia để trở thành diễn viên từ năm 2015.

Beam từng góp mặt trong một số dự án như Water Boys: The Series, Project S: Spike, Blacklist, The Stranded, Duang Jai Nai Montra. Năm 2019, anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim The Stranded (Mắc kẹt).