Nam diễn viên "bác Hagrid" trong seri phim "Harry Potter" qua đời

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông Coltrane được biết tới nhiều nhất với vai Rubeus Hagrid trong seri phim "Harry Potter" (2001 - 2011) (Ảnh: New York Post).

Hồi đầu năm nay, trong một cuộc hội ngộ với dàn diễn viên phim "Harry Potter", nam diễn viên người Scotland - Robbie Coltrane đã bày tỏ niềm hạnh phúc của mình khi được tham gia diễn xuất trong seri phim khiến trẻ nhỏ trên thế giới yêu thích.

Đối với cá nhân ông, ông cảm thấy rất ý nghĩa khi biết rằng sau khi mình ra đi, các cháu của ông và cả những thế hệ tiếp sau nữa vẫn sẽ có thể nhìn thấy ông trên màn ảnh, trong những tập phim hấp dẫn của seri "Harry Potter".

Chia sẻ trong cuộc hội ngộ phát trên sóng truyền hình, nam diễn viên Robbie Coltrane từng nói: "Ý nghĩa của seri phim này đối với tôi, đó là các thế hệ cháu chắt của tôi sẽ có thể xem lại seri phim này và nhìn thấy tôi. Vậy là có thể sau 50 năm nữa, các thế hệ sau này trong gia đình tôi vẫn có thể nhìn thấy tôi một cách dễ dàng. Tôi sẽ không còn ở đây nữa, nhưng nhân vật Hagrid vẫn còn ở lại".

Nam diễn viên đã chia sẻ lý do khiến ông nhận lời tham gia seri phim "Harry Potter" chính là bởi ông muốn để lại một điều gì đó đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ của trẻ nhỏ trên khắp thế giới.

Những ký ức của dàn diễn viên "Harry Potter" về nam diễn viên Robbie Coltrane rất đẹp đẽ và ấm áp (Ảnh: New York Post).

Sau khi xuất hiện trong tập phim đầu tiên của seri "Harry Potter" hồi năm 2001, nam diễn viên đã chia sẻ: "Tôi đã luôn nghĩ về việc làm thế nào để bản thân mình có thể để lại một điều gì đó ý nghĩa cho các con mình thông qua công việc mà mình theo đuổi.

Ngay từ khi các con còn nhỏ và cùng các con ngồi xem những bộ phim dành cho thiếu nhi, tôi đã luôn suy nghĩ về điều ấy, tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình có thể xuất hiện trong những bộ phim chất lượng dành cho trẻ nhỏ và sau này, nhiều thế hệ trẻ nhỏ sẽ còn xem những bộ phim có mình tham gia trong đó. Và giờ đây, cơ hội ấy đã đến với tôi rồi".

Những ký ức của dàn diễn viên "Harry Potter" về nam diễn viên Robbie Coltrane rất đẹp đẽ và ấm áp. Nam chính của seri phim - Daniel Radcliffe từng nói: "Robbie là một trong những người hài hước và thú vị nhất mà tôi từng được gặp trong đời, ông đã luôn khiến bọn trẻ chúng tôi cười nói không ngừng trên phim trường "Harry Potter".

Tôi có những ký ức rất đẹp về cách ông đã giúp cho tinh thần của chúng tôi vui vẻ trong quá trình đóng phim. Ông luôn kể chuyện, trêu đùa và giúp cho những diễn viên nhí của bộ phim cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi từng được gặp gỡ và làm việc với ông. Tôi rất buồn khi nghe tin ông đã ra đi. Robbie Coltrane là một diễn viên tài năng trên màn ảnh, một người đàn ông nhân hậu trong đời thực".

Ông Coltrane (phía trên, bên phải) bên dàn diễn viên nhí của seri phim "Harry Potter" nhiều năm về trước (Ảnh: New York Post).

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông Coltrane được biết tới nhiều nhất với vai Rubeus Hagrid trong seri phim "Harry Potter" (2001 - 2011), ngoài ra, ông từng xuất hiện trong vai Valentin Dmitrovich Zukovsky ở hai tập phim nằm trong seri phim "James Bond" - "GoldenEye" (1995) và "The World Is Not Enough" (1999).

Ông Coltrane có một sự nghiệp diễn xuất dài lâu và bền bỉ kéo dài hơn 4 thập kỷ. Trong đời sống riêng, ông trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con từ cuộc hôn nhân này. Ông Coltrane bị viêm xương khớp nặng, ông từng chia sẻ hồi năm 2016 rằng ông luôn cảm thấy đau đớn về thể chất trong cuộc sống hàng ngày. Kể từ năm 2019, ông đã phải sử dụng xe lăn.

Trong những năm tháng cuối đời, vì vấn đề sức khỏe, ông Coltrane không thể tham gia diễn xuất nhiều nữa, nhưng khi nhận được những lời mời phù hợp, như những vai diễn nhỏ, hay lồng tiếng cho nhân vật, ông vẫn tham gia.