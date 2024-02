Mỹ nam cao 1,89m, lạnh lùng và si tình trong "Đi mà lấy chồng tôi"

Đi mà lấy chồng tôi là bộ phim truyền hình Hàn Quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên và chính thức lên sóng vào tháng 1 vừa rồi. Trong hơn một tháng phát sóng, Đi mà lấy chồng tôi nhanh chóng trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất thời điểm hiện tại.

Na In Woo đảm nhận vai nam chính trong dự án gây sốt "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Không chỉ đạt rating hơn 11% trên đài tvN (Hàn Quốc), bộ phim còn gây sốt toàn cầu khi phát sóng trên nền tảng trực tuyến Tving, là chủ đề bàn tán chính trên các nền tảng mạng xã hội châu Á.

Ngoài nội dung hiện đại, hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực cũng là yếu tố làm nên thành công cho dự án Đi mà lấy chồng tôi. Kết đôi cùng Park Min Young trong dự án Đi mà lấy chồng tôi là nam diễn viên trẻ Na In Woo.

Trong phim, anh vào vai tổng tài Ji Hyuk, người luôn nổi bật giữa đám đông bởi dáng vẻ lạnh lùng và năng lực vượt trội. Ban đầu, khi được chọn vào vai Ji Hyuk, Na In Woo nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì khán giả cho rằng, ngoại hình của anh không phù hợp với hình tượng tổng tài.

Na In Woo và Park Min Young kết đôi hoàn hảo trong dự án "Đi mà lấy chồng tôI" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, chỉ sau vài tập phim, Na In Woo đã thay đổi cái nhìn của khán giả bởi màn thể hiện thuyết phục, diện mạo điển trai cùng chiều cao ấn tượng.

Với chiều cao 1,89m và thân hình cân đối, Na In Woo hiện lên thật đẹp trong mọi khung hình. Sự tương tác của anh và đàn chị Park Min Young cũng cho những phản ứng hóa học tuyệt vời.

Truyền thông xứ Hàn nhận định, sự thành công của Đi mà lấy chồng tôi đã tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mỹ nam 9X.

Na In Woo (SN 1994) đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Anh góp mặt trong một số tác phẩm đặc sắc như Sông đón trăng lên, Mr.Queen (Chàng hậu) trước khi tham gia và tỏa sáng trong Đi mà lấy chồng tôi.

Trước khi trở thành diễn viên điện ảnh, Na In Woo từng là thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc JYP Entertainment. Ngôi sao sinh năm 1994 hoạt động cùng lứa với Jinyoung và JAY B (Got7), Jungyeon (Twice), Youngjae (B.A.P.). Na In Woo được đánh giá cao về giọng hát, khả năng chơi nhạc cụ và vẻ ngoài hấp dẫn.

Na In Woo liên tục được khán giả "đẩy thuyền" với đàn chị Park Min Young (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo trở thành ngôi sao ca nhạc, Na In Woo nhận ra, đam mê thực sự của anh là diễn xuất nên quyết định chuyển hướng. Anh rời JYP Entertainment để chuyển sang làm diễn viên chuyên nghiệp.

Na In Woo bắt đầu đóng phim từ năm 2015, đảm nhận đa dạng vai diễn nhưng không nổi tiếng. Phải tới vai nam phụ si tình Kim Byeong In trong dự án Mr.Queen, Na In Woo mới được chú ý.

Sau đó, anh có cơ hội đảm nhận vai chính trong Sông đón trăng lên và đây thực sự là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Năm 2022, Na In Woo được chọn đóng vai chính trong Người tình của Jinx, sánh đôi cùng bạn diễn của Seohyun (thành viên nhóm SNSD). Diễn xuất hài hước và vẻ ngoài điển trai của anh đã ghi điểm với khán giả.

Tới Đi mà lấy chồng tôi (năm 2024) và tiếp tục vào vai một chàng trai si tình, Na In Woo đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Nhiều ý kiến nhận định, sau thành công của Đi mà lấy chồng tôi, Na In Woo sẽ có tương lai rộng mở.

Kể từ khi gia nhập giới giải trí Hàn Quốc đến nay, Na In Woo luôn nằm trong nhóm những ngôi sao kín tiếng về đời tư và không dính tin đồn hẹn hò. Na In Woo và các bạn diễn nữ cũng hạn chế "phim giả tình thật".

Na In Woo sở hữu chiều cao 1,89m, thân hình săn chắc vạm vỡ như người mẫu (Ảnh: tvN).

Trong dự án Đi mà lấy chồng tôi, anh được kết đôi với đàn chị Park Min Young. Vì quá đẹp đôi trên màn ảnh, Park Min Young và Na In Woo liên tục được khán giả "đẩy thuyền". Chia sẻ về chuyện tình cảm, Na In Woo cho biết, thời điểm này, anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

Ngày 16/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Na In Woo chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo kế hoạch ban đầu, Na In Woo có thể phải nhập ngũ sau khi bộ phim kết thúc. Tập cuối của bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc dự kiến lên sóng vào ngày 20/2.

Song, nam diễn viên sinh năm 1994 đã chủ động xin lùi lại lịch nhập ngũ để có thể tận hưởng kỳ nghỉ do nhà sản xuất đài tvN (đơn vị sản xuất Đi mà lấy chồng tôi) sắp xếp dành cho anh và các bạn diễn trong phim.

Sau dự án "Đi mà lấy chồng tôi", Na In Woo sẽ tạm dừng đóng phim để nhập ngũ (Ảnh: Naver).

Công ty quản lý của Na In Woo xác nhận: "Chúng tôi hy vọng anh ấy có thể tham gia kỳ nghỉ sau khi được Cục Quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc cho phép".

Tờ Starnews cho biết, đoàn làm phim Đi mà lấy chồng tôi dự kiến khởi hành sang Việt Nam vào ngày 10/3 và nghỉ dưỡng trong 5 ngày. Nữ chính Park Min Young là người đầu tiên xác nhận tham gia chuyến đi. Các diễn viên khác bao gồm Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon và Choi Gyu Ri đang điều chỉnh lịch trình để có thể đến Việt Nam cùng cả đoàn.

Việc nam chính Na In Woo nhập ngũ ngay sau khi tham gia dự án Đi mà lấy chồng tôi khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Một số người nhận định, Na In Woo khó thể tận dụng sự thành công của phim để phát triển sự nghiệp diễn xuất.