"Mỗi ngày 10 phút thì thầm cùng con": Cuốn sách hữu ích cho các bậc cha mẹ

Là một chuyên gia giáo dục, một người mẹ và một người bà, tác giả người Hàn Quốc Park Hannah bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, đã giúp các bậc cha mẹ có được phương pháp thai giáo hiệu quả và dễ dàng thông qua hoạt động đọc thành tiếng những câu chuyện thai giáo cho bé nghe.

Khoa học đã chứng minh trong các giác quan thì sự tác động từ thính giác chiếm tới hơn 80% sự phát triển của tế bào não. Càng cho em bé trong bụng cảm nhận thế giới bên ngoài càng sớm thông qua âm thanh, cho bé tiếp xúc với nhiều yếu tố kích thích về mặt thính giác thì em bé sẽ càng thông minh.

Từ những kết quả nghiên cứu này, tác giả Park Hannah rút ra khẳng định rằng việc đọc những câu chuyện thật hay thành tiếng sẽ giúp kích thích sự phát triển não bộ của trẻ. Đây cũng là phương pháp hiệu quả giúp thai nhi ổn định cảm xúc và giao cảm với mẹ.

Cuốn sách "Mỗi ngày 10 phút thì thầm với con" đã ra mắt độc giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bà đã lựa chọn kĩ lưỡng 30 trong số hàng ngàn câu chuyện thiếu nhi dễ thương và hay nhất thế giới để đưa vào cuốn sách này.

Cuốn sách được chia thành 5 chương tương đương với 5 thông điệp mà tác giả muốn thay lời của cha mẹ nhắn nhủ đến em bé. Trong mỗi chương gồm có 6 câu chuyện thiếu nhi đáng yêu như Giấc mơ của hạt mù tạt, Ông bố chân dài, Bông hoa hồng và Hoàng tử bé, Dưới ánh sao Provence,… giúp mẹ vừa đọc giải trí vừa kể cho con nghe.

Ở đầu và cuối mỗi truyện, tác giả đều đưa ra những lời dẫn dắt và những bài học lay động lòng người, dạt dào tình yêu thương và như một lời nhắn nhủ để thì thầm với con.

Điều đặc biệt trong cuốn sách này là ở cuối mỗi chương tác giả đều tổng kết và đưa ra những phát hiện của mình liên quan trực tiếp đến phương pháp thai giáo đọc sách.

Trong đó, độc giả sẽ được giới thiệu các phương pháp thai giáo của gia đình những người nổi tiếng như Marie Curie, Saimdang hay Susedic, phương pháp giáo dục tiền sản bằng heo đất "Tzedakah", những cách giúp người cha trò chuyện với thai nhi hay phương pháp hát ru truyền thống…

Mỗi ngày 10 phút thì thầm với con chính là "cuốn thai giáo có giá trị dinh dưỡng" cao trên thế giới dành cho các bà mẹ dù đang trong thai kì vẫn phải bận rộn với công việc, những người vốn đã quyết tâm chăm chỉ nhưng chỉ cần mở sách ra là thấy buồn ngủ, có thể thực hiện thai giáo bằng với những câu chuyện ngắn gọn.

Park Hannah là người dành cả cuộc đời trong vai trò chuyên gia giáo dục thông qua hoạt động đọc sách, đồng thời là nhà diễn giải văn hóa Hàn Quốc. Bà từng làm việc nhiều năm liền với tư cách diễn giả của chương trình "Humanities on the Street" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Hiệp hội Thư viện Hàn Quốc tổ chức.

Bên cạnh đó, bà cũng giảng dạy về Nhân văn học trong quá trình nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và các tác phẩm nhân văn kinh điển tại các trường tiểu học.

Gần đây, trong quá trình chăm sóc con gái mang bầu và sinh nở, bà đã cùng con gái, con rể đọc sách thai giáo và đây cũng chính là động lực để bà biên soạn cuốn sách này.

Các tác phẩm đã xuất bản của bà: Tự hào Đại Hàn Dân Quốc, Văn hóa Hàn Quốc dành cho người mới, Tặng con món quà du học Trung Quốc và một số tuyển tập văn học như Những bà mẹ đắm chìm trong Nhân văn học, Dòng suối mơ.