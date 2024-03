Mẹ và em gái của Miley Cyrus bất hòa vì... cùng hẹn hò chung một người?

Gia đình Cyrus có truyền thống nghệ thuật, ngoài Miley Cyrus, những thành viên đáng chú ý khác có nam ca sĩ Billy Ray Cyrus (cha của Miley), nữ ca sĩ Noah Cyrus (em gái của Miley), nữ DJ Brandi Cyrus (chị gái của Miley), nghệ sĩ guitar Trace Cyrus (anh trai của Miley)...

Những ngày gần đây, thông tin xung quanh gia đình Cyrus liên tục xuất hiện trên các tờ tin tức của Mỹ. Cụ thể, tin tức gây sốc nhất vừa xuất hiện xoay quanh bà Tish Cyrus (56 tuổi), vợ cũ của nam ca sĩ Billy Ray Cyrus, mẹ của 6 người con trong gia đình Cyrus.

Hiện tại, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Cyrus đang là câu chuyện thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông và công chúng Mỹ. Bà Tish và ông Billy Ray đã chia tay trong năm 2023, cả hai đều tái hôn ngay trong năm 2023.

Bà Tish kết hôn với người chồng thứ hai - nam diễn viên phim Vượt ngục Dominic Purcell (54 tuổi). Điều gây sửng sốt là Dominic Purcell từng có giai đoạn hẹn hò thoáng qua với người con gái út của bà Tish và ông Billy Ray - nữ ca sĩ Noah Cyrus (24 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, bà Tish tiết lộ rằng người chồng thứ hai của bà - nam diễn viên Dominic Purcell - thực ra đã thích bà từ lâu, ông chủ động nhắn tin cho bà trên mạng xã hội, nhưng bà không để ý, cũng không đọc tin nhắn của ông.

Bà Tish và người chồng đầu - nam ca sĩ Billy Ray - đã có 30 năm gắn bó trong hôn nhân và có 3 con chung. Khi bà Tish tái hôn với ông Dominic Purcell, hai người con ruột của bà và chồng cũ - nữ ca sĩ Noah và cậu con trai Braison - không dự hôn lễ. Sự kiện được tổ chức tại nhà riêng của Miley.

Hiện tại, một số nguồn tin ẩn danh chia sẻ với các tờ tin tức showbiz của Mỹ rằng nam diễn viên Dominic Purcell sau khi nhắn tin làm quen bà Tish không thành công đã... làm quen với con gái của bà.

Khi nữ ca sĩ Noah bắt đầu gặp gỡ nam diễn viên Dominic Purcell, đó cũng chính là lúc bà Tish được biết về mối thiện cảm mà nam diễn viên dành cho mình.

Tình huống khó xử này đã khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Cyrus càng trở nên khó khăn hơn trong vòng một năm trở lại đây.

Hiện tại, sau khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, bà Tish tự tin chia sẻ về chuyện tình cảm mới của bản thân. Bà cho biết ngay trong cuộc hẹn đầu tiên với nam diễn viên Dominic Purcell, bà đã cảm thấy hai người rất hợp nhau. Vì vậy, bà chủ động bày tỏ tình cảm ngay sau cuộc gặp đầu.

Trên mạng xã hội, bà Tish thường xuyên có những đăng tải nói về tình yêu với người chồng mới: "Yêu và được yêu như trong hiện tại là điều tôi từng không bao giờ dám nghĩ tới".

Khi kết thúc cuộc hôn nhân gắn bó 30 năm với ông Billy Ray, bà Tish ngầm chia sẻ rằng bản thân đã không được tôn trọng khi ở trong cuộc hôn nhân này: "Những cách hành xử thiếu tôn trọng xuất hiện quá nhiều đến mức tôi không còn nhận ra chúng một cách rõ ràng nữa. Chỉ tới khi tôi bước vào một cuộc hôn nhân mới, tôi mới biết như thế nào là được tôn trọng".

Thực tế, trong quá trình chung sống, ông Billy Ray từng đệ đơn ly hôn bà Tish hồi năm 2010 rồi xin rút đơn. Bà Tish cũng từng đệ đơn rồi xin rút đơn hồi năm 2013. Hiện tại, trước thông tin gây sốc đang lan truyền trên các tờ tin tức showbiz, các thành viên trong gia đình Cyrus đều giữ im lặng.

Trước khi bước vào hôn nhân với nhau và có 3 con chung, ông Billy Ray đã có một con riêng, bà Tish có 2 con riêng. Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, họ thực hiện các thủ tục cần thiết để cả 6 người con bao gồm "con anh, con tôi, con chúng ta" đều có họ Cyrus.

Các người con của gia đình Cyrus đa số đều có thiên hướng nghệ thuật và hoạt động trong showbiz với những mức độ thành công khác nhau.

Được biết tới nhiều nhất là hai nữ ca sĩ: Miley Cyrus và Noah Cyrus. Trong hành trình lột xác từ một sao nhí, để được nhìn nhận như một nữ ca sĩ trưởng thành, Miley từng có nhiều hành động gây tranh cãi.

Giờ đây, sự quan tâm lại tập trung vào Noah - em gái của Miley. Nữ ca sĩ 24 tuổi từng cho biết cuộc sống của cô rất khốn khổ, bởi cô phải lớn lên trong cái bóng của chị gái. Noah từng trở thành mục tiêu bị công kích, chê bai, chỉ trích trên mạng chỉ vì cô là em gái của một ngôi sao nổi tiếng. Những khốn khổ trong tâm lý đã khiến Noah bị nghiện chất kích thích và phải đi cai nghiện.

Hiện tại, cuộc hôn nhân tan vỡ của ông Billy Ray và bà Tish khiến sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình Cyrus càng thêm sâu sắc. Các người con của gia đình Cyrus bị cho là đang "chia phe" đứng về phía bố hoặc phía mẹ.

Tại lễ trao giải âm nhạc Grammy vừa qua, Miley đã lên nhận giải và nói lời cảm ơn mẹ cùng chị gái Brandi Cyrus, nhưng cô không cảm ơn cha và các anh chị em khác trong gia đình. Biết rằng nhiều người sẽ bàn tán về động thái này và đặt ra những câu hỏi, Miley đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định : "Tôi không quên cảm ơn ai cả".

Nam ca sĩ Billy Ray - cha của Miley - từng công khai chia sẻ rằng ông thấy bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm khi thay đổi nơi ở. Gia đình ông vốn quen sống ở miền quê tại bang Kentucky và Tennessee, nhưng họ lại chuyển tới sống ở thành phố Los Angeles trong năm 2005 để Miley có điều kiện theo đuổi sự nghiệp ca hát.

"Thay đổi này đã phá hủy gia đình tôi. Chúng tôi đã trao đi tất cả những gì mình có để đổi lại thành công, nhưng rồi thành công đã phá hủy gia đình chúng tôi. Tôi sẽ phải sống với quyết định sai lầm này trong suốt phần đời còn lại của mình. Đó là một câu chuyện buồn", ông Billy Ray từng nói.

Miley Cyrus tại lễ trao giải âm nhạc Grammy 2024 (Ảnh: Page Six).

Miley Ray Cyrus (SN 1992) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Miley là thành viên nổi bật nhất trong gia đình Cyrus. Cô được mệnh danh là "tắc kè hoa của làng nhạc pop" bởi hành trình lột xác về phong cách âm nhạc được cô thực hiện liên tục qua năm tháng. Miley cũng được xem là một trường hợp sao nhí hiếm hoi có sự nghiệp ca hát thành công ở tuổi trưởng thành.

Miley trở thành thần tượng tuổi teen từ năm 13 tuổi nhờ vai diễn chính trong loạt phim truyền hình Hannah Montana (2006-2011). Sự nghiệp ca hát solo của Miley được khởi động từ những album có phong cách thân thiện với lứa tuổi teen như Meet Miley Cyrus (2007) và Breakout (2008).

Về sau, Miley thử nghiệm với thể loại dance pop trong album thứ 3 Can't Be Tamed (2010). Với album Bangerz (2013), Miley thử nghiệm với thể loại hip hop và R&B. Album này tạo nên những bản hit đình đám như We Can't Stop và Wrecking Ball.

Miley tiếp tục thử nghiệm với nhạc ảo giác trong album Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), pha trộn chất nhạc pop đồng quê vào album Younger Now (2017), làm mới với chất rock và pop tổng hợp trong album Plastic Hears (2020).

Album mới nhất của Miley - Endless Summer Vacation (2023) - tạo nên bản hit Flowers. Bản hit này đem về cho Miley 2 giải Grammy gồm Thu âm của năm và Trình diễn solo pop xuất sắc nhất. Đây là hai giải Grammy đầu tiên Miley giành được từ tổng cộng 8 đề cử.

Bên cạnh âm nhạc, Miley từng xuất hiện trong những phim như Bolt (2008), Hannah Montana: The Movie (2009), The Last Song (2010), LOL (2012), So Undercover (2013)...

Trong sự nghiệp ca hát, Miley đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín. Cô được nhiều tạp chí như Time, Forbes, Billboard... vinh danh vì những thành tích ấn tượng đã đạt được. Miley được nhìn nhận như một trong những nữ ca sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại.