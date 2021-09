Mẹ chồng cay nghiệt nhất "Hương vị tình thân" thay tâm, đổi tính?

Dân trí Nhiều người đồng loạt tán thưởng chuyển biến tâm lý ở bà Xuân khi bà hối hận, đón nhận Nam. Nhưng không ít người lo lắng rằng, mọi chuyện đâu đơn giản như thế, sóng gió giờ mới bắt đầu với Nam.

Liệu bà Xuân đã thực sự nhận ra và thương yêu Nam?

Sau khi Nam (Phương Oanh) nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa câu chuyện ồn ào từ thiện và là người đầu tiên nhảy xuống sông cứu bà Xuân (Quách Thu Phương) bị trượt chân ngã thì bà đã bắt đầu hối hận. Bà tự vấn lòng mình vì đã luôn cay nghiệt với con dâu.

Người mẹ chồng này bắt đầu nhìn nhận lại tất cả những lời nói, hành động sai lầm của mình, trong đó có việc bà đối xử tệ với Nam, luôn nghĩ xấu cho gia đình Nam.

Trailer tập 36 phần 2 mở đầu bằng phân cảnh bà Xuân chủ động nắm tay con dâu và hỏi: "Chắc con buồn về mẹ nhiều lắm à?".

Bà Xuân nắm tay Nam.

Tiếp đó, bà Xuân bộc bạch rằng, từ tước tới nay, bà cứ suy nghĩ rằng, tất cả những việc bà làm đều là vì hạnh phúc của Long (Mạnh Trường) và Huy (Anh Vũ) nhưng bà đã nhầm.

Sau đó, bà Xuân gây bất ngờ khi nói rằng, bà cảm ơn Nam vì đã mang lại hạnh phúc cho con trai bà.

Hình ảnh này ngay lập tức được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, bà Xuân đã bắt đầu nhận thức ra vấn đề, dần thay tâm, đổi tính. Nhiều khán giả ủng hộ sự chuyển biến tâm lý này ở bà Xuân:

"Quan hệ giữa bà Xuân và Nam có vẻ là tốt lên. Mong Nam thực sự có được một gia đình hạnh phúc".

"Khi người phụ nữ nhận được sự yêu thương thì trái tim cũng rộng mở. Bà Xuân nhận được tình cảm của chồng nên cũng mở lòng với Nam".

"Một like (lượt thích) cho chuyên viên trang điểm cho mẹ Xuân, tâm sinh tướng, nhìn đẹp hẳn ra".

Nam xúc động khi được mẹ chồng quan tâm.

Tuy nhiên, nhiều người lại bắt đầu lo lắng cho Nam vì nhận định câu chuyện không thực sự đơn giản như vậy.

Hương vị tình thân chưa đi đến những tập cuối cùng và theo như nội dung phiên bản phim gốc của Hàn Quốc (My only one) thì nữ chính còn trải qua rất nhiều sóng gió.

Tiết lộ về phần 2, biên kịch Khánh Hà (một trong 3 biên kịch của bộ phim) cũng từng chia sẻ trên VTV Kết nối rằng: "Đây là giai đoạn phát triển tình cảm đậm đà của Long và Nam nhưng họ cũng phải trải qua nhiều biến cố".

Biên kịch Khánh Hà.

Khán giả để lại bình luận, bày tỏ sự lo lắng cho Nam trong những ngày sắp tới:

"Cái phao bà Xuân đã mất, giờ thì Thy (Thu Quỳnh) sẽ dùng danh tính của bố Sinh (Võ Hoài Nam) để gây áp lực cho Nam trước gia đình chồng".

"Khi tất cả mọi người đều yêu thương Nam thì cuộc chiến khốc liệt giữa Thy và Nam chính thức bắt đầu".

Nhiều người còn cho rằng, với tính cách dễ bị bạn xấu lừa, bà Xuân sẽ không dễ dàng được bà Sa (Thu Hạnh) buông tha. Và ai dám chắc, bà sẽ không tiếp tục nghe theo xúi bẩy của bạn đểu mà nghi ngờ Nam, khiến cô tổn thương?

"Mọi người đều đồng loạt tán thưởng bà Xuân nhưng để xem được bao lâu nhé, mình là không tin mọi chuyện dễ dàng thế", khán giả phán đoán.

"Nghe bà Xuân nói ấm lòng ghê nhưng chỉ sợ được vài bữa mụ Sa "bơm" cho lại thay đổi thôi, mình nghĩ Nam vẫn chưa hết sóng gió cho đến khi bộ mặt thật của bà Sa được phơi bày".

"Chừng nào bà Xuân vẫn còn chơi thân với bà Sa, thì kiểu gì cũng tới ngày Nam bị đâm chọc sau lưng... Bà Xuân một lần nữa lại hiểu lầm con dâu".

Thy hỏi xoáy Dương - cô nàng "trà xanh" chủ động bám đuổi Huy.

Ở một diễn biến khác của tập 36, Thy hỏi Dương (Thục Anh) - cô nàng "trà xanh" đang cố gắng tiếp cận chồng mình rằng: "Nếu như anh ấy nghèo, cô có bám theo anh ấy không? Cô nói đúng rồi đấy! Tôi giữ anh Huy vì anh ấy yêu tôi vô điều kiện! Bởi thế, cô cần phải tôn trọng tình cảm của vợ chồng tôi".

Dương mặt dày yêu cầu Thy hãy từ bỏ, buông tha cho Huy. Dương cho rằng, điều Huy cần là sự thấu hiểu, cảm thông, nhưng Thy lại không làm được.

"Trà xanh" quát lại Thy.

"Trà xanh bây giờ còn khuyên chính thất bỏ chồng". "Tuy không thích Thy nhưng nghe "trà xanh" lên giọng mắng Thy bỏ chồng mình lại mong đạo diễn cho Thy bật chế độ "My sói" để trừng trị người thứ ba hỗn láo, cao giọng với chính thất", nhiều khán giả bức xúc.

Một khán giả trổ tài phán đoán: "Huy sẽ không yêu trà xanh đâu. Tôi tin rằng, đạo diễn phim truyền hình tâm lý xã hội sẽ không cổ súy cho hành động ruồng rẫy gia đình vì tiểu tam.

Huy xem Dương như một cô em gái thật sự cần sự che chở, có chăng Dương chỉ yêu đơn phương.

Trong hôn nhân ai cũng phải trải qua ranh giới được mất, đạo diễn sẽ xây dựng: hoặc là Huy phải thay đổi vì Thy hoặc Thy phải thay đổi vì Huy, chung quy lại sự thay đổi đó phải theo đạo lý, luật đời".

