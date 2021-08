Mặt dây chuyền huyền thoại khiến các ngôi sao đều muốn đeo

Dân trí Mới đây, nữ ca sĩ Beyonce thực hiện một bộ ảnh với chồng của cô - rapper Kanye West. Bộ ảnh gây chú ý bởi Beyonce đeo một mặt dây chuyền mà trước đó đã có ba ngôi sao nữ từng đeo.

Trong bộ ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Beyonce (39 tuổi), cô có tạo hình lấy cảm hứng từ nữ diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn trong bộ phim điện ảnh "Breakfast at Tiffany's" (1961). Bộ ảnh được thực hiện trong chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu nữ trang danh tiếng.

Khi thực hiện bộ ảnh này, Beyonce sử dụng mặt dây chuyền gắn viên kim cương vàng, đây là một món trang sức huyền thoại của hãng nữ trang danh tiếng, Beyonce trở thành người phụ nữ thứ 5 từng đeo viên kim cương này.

Minh tinh Audrey Hepburn (đeo mặt dây chuyền này khi tham gia hoạt động quảng bá phim "Breakfast at Tiffany's".

Viên kim cương vàng này từng được tìm thấy tại Nam Phi hồi năm 1877 và mới được đeo bởi 5 người phụ nữ gồm: bà Mary Whitehouse (vợ của nhà ngoại giao người Mỹ Edwin Sheldon Whitehouse, bà Mary từng đeo mặt dây chuyền này tại một sự kiện hồi năm 1957), minh tinh Audrey Hepburn (đeo mặt dây chuyền này khi tham gia hoạt động quảng bá phim "Breakfast at Tiffany's"), ca sĩ - diễn viên Lady Gaga (đeo khi đi dự lễ trao giải Oscar 2019), diễn viên Gal Gadot (đeo khi đóng phim mới "Death On The Nile"), và mới đây nhất là nữ ca sĩ Beyonce.

Việc lựa chọn Beyonce là người phụ nữ thứ 5 đeo mặt dây chuyền huyền thoại này là một sự lựa chọn đẳng cấp bởi Beyonce là một nữ ca sĩ có vị thế đáng nể trong làng nhạc thế giới. Beyonce là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất, cô đã bán được 118 triệu đĩa hát trên khắp thế giới.

Từ trái sang phải: Nữ ca sĩ Beyonce - Nữ diễn viên Gal Gadot - Nữ ca sĩ Lady Gaga.

Cô từng nhận về 28 giải Grammy. Năm 2014, tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) đưa Beyonce vào vị trí nữ ca sĩ da đen có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Năm 2020, tạp chí Time (Mỹ) đưa Beyonce vào danh sách 100 phụ nữ góp phần định hình nên thế kỷ 20.

Beyonce đã kết hôn với rapper Jay-Z từ năm 2008 và có 3 người con. Vợ chồng họ được xem là cặp đôi quyền lực trong làng nhạc quốc tế.

Về rapper Jay-Z, anh cũng là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 50 triệu album và 75 triệu đĩa đơn bán ra trên khắp toàn cầu. Jay-Z đã nhận về tổng cộng 23 giải Grammy. Nam nghệ sĩ đã được hai tạp chí âm nhạc là Billboard (Mỹ) và Rolling Stone (Mỹ) đưa vào nhóm 100 nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tháng 6/2019, Jay-Z chính thức được tạp chí Forbes (Mỹ) công nhận là tỷ phú USD, điều này khiến anh trở thành một trong những người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế giới và là ngôi sao ca nhạc người Mỹ giàu nhất tại thời điểm bấy giờ.

Beyonce trong một buổi chụp hình

Beyoncé trong MV "Halo"

