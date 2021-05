Mặc lại áo cũ sau một thập kỷ, công nương Kate Middleton gây sốt

Dân trí Công nương Anh Kate Middleton vốn đã gây ấn tượng với gu thời trang vừa đẹp đẽ, tinh tế vừa thực tế, tiết kiệm. Mới đây, cô lại gây sốt vì mặc lại áo cũ sau hơn một thập kỷ...

Công nương Anh Kate Middleton vốn đã gây ấn tượng với gu thời trang vừa đẹp đẽ, tinh tế vừa thực tế, tiết kiệm, mới đây, cô lại gây sốt vì mặc lại áo cũ sau hơn một thập kỷ.

Chiếc áo ban đầu có giá 125 bảng (tương đương hơn 4 triệu đồng), đây là mẫu áo của một thương hiệu thời trang của Anh, lần đầu mẫu áo được bán ra thị trường là từ năm 2008. Chiếc áo này đã được công nương Kate Middleton mặc trong buổi chụp hình sau khi Hoàng gia Anh chính thức tuyên bố về việc đính hôn của hoàng tử Anh William và cô Kate Middleton hồi năm 2010.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua, công nương Kate đã trải qua 3 lần sinh nở, nhưng cô vẫn mặc lại vừa vặn chiếc áo năm xưa. Sự xuất hiện trở lại của chiếc áo khiến công chúng vốn hâm mộ người đẹp lại càng thêm ngưỡng mộ cô bởi khả năng duy trì vóc dáng, mua sắm hợp lý, phong cách thời trang bền bỉ với thời gian, và đặc biệt là việc mặc lại đồ cũ, nhưng vẫn đẹp đẽ, trang nhã.

Hồi mùa thu năm ngoái, công nương Kate đã mặc lại chiếc áo này khi thực hiện một số cuộc gọi tới những tác giả có ảnh dự thi lọt vào tới vòng chung kết của giải ảnh "Hold Still" do công nương phát động. Cuộc thi ảnh "Hold Still" kêu gọi người dân Anh ở mọi độ tuổi gửi về các bức ảnh chân dung đã được họ chụp lại trong giai đoạn cách ly xã hội vì dịch bệnh.

Đã có hơn 31.000 bức ảnh gửi về và 100 bức ảnh xuất sắc nhất được lựa chọn để triển lãm online trước khi được đem trưng bày tại nhiều nơi trên nước Anh.

Mới đây, những hình ảnh chụp công nương Kate mặc lại chiếc áo đã mua hơn một thập kỷ trong khi thực hiện cuộc gọi tới các tác giả ảnh đã được ban tổ chức đưa ra, công chúng Anh "phát sốt" trước phong cách thời trang tinh tế và tiết kiệm của công nương.

Những hình ảnh về công nương Kate được đưa ra nhân dịp cuốn sách ảnh "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" được xuất bản trong tháng 5 này. Cuốn sách ảnh gồm 100 bức ảnh xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh "Hold Still".

Các tác phẩm ảnh khắc họa cuộc sống của người dân Anh trong giai đoạn bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, cho thấy những khoảnh khắc vừa ghi lại trải nghiệm riêng vừa cho thấy cảm nhận chung của mọi người trong thời điểm đại dịch mới bùng phát.

