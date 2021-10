"Lý Sư Sư" Thích Mỹ Trân khiến khán giả mê đắm giờ ra sao?

Dân trí Hơn 30 năm trước, Thích Mỹ Trân từng làm đắm say bao thế hệ khán giả với vai diễn Lý Sư Sư trong bộ phim truyền hình "Lâm Xung". Cô được ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền bỉ với người bạn đời hơn 30 năm.

Mỹ nhân sở hữu nhan sắc "vạn người mê"

Thích Mỹ Trân, sinh năm 1962, trong một gia đình khá giả ở Hồng Kông. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc như một nàng công chúa. Dù được hướng theo nghiệp kinh doanh của gia đình nhưng cô lại có hứng thú với nghệ thuật hơn.

Thích Mỹ Trân (phải) từng khiến khán giả châu Á mê đắm với vai diễn Lý Sư Sư trong "Lâm Xung" (năm 1986).

Khi vừa tròn 18 tuổi, Thích Mỹ Trân đã tham gia vào lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB, trở thành bạn học cùng lứa với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Trương Mạn Ngọc, Trần Ngọc Liên... Người đẹp tham gia hoạt động nghệ thuật vì đam mê diễn xuất, không phải vì muốn đổi đời hay tăng thu nhập.

Năm 1986, đài TVB (Hồng Kông) ra mắt bộ phim Lâm Xung, dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử. Bộ phim gây được tiếng vang lớn, giúp tên tuổi của dàn diễn viên chính "phủ sóng" tại nhiều nước châu Á.

Ngoài những bậc anh hùng "đầu đội trời, chân đạp đất" như Lâm Xung của Cao Hùng hay Yến Thanh của Thang Trấn Nghiệp, nhân vật Lý Sư Sư của Thích Mỹ Trân là một trong những vai diễn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Thích Mỹ Trân được xem là ngôi sao vạn người mê của làng giải trí Hồng Kông.

Vai diễn Lý Sư Sư trở thành vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Thích Mỹ Trân. Lý Sư Sư là một cô gái lầu xanh nhưng quyết chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nàng dùng nhan sắc, tiếng đàn và giọng nói dịu dàng của mình làm say đắm bao kẻ nam nhi.

Lý Sư Sư có tình cảm với chàng lãng tử Yến Thanh, tạo thành đôi trai tài gái sắc. Nhưng tình yêu của họ không thể trọn vẹn khi Lý Sư Sư lọt vào mắt của nhà vua. Nàng trở thành phi tần của vua nhưng chẳng hạnh phúc. Cuối cùng, nàng chọn cái chết để được đoàn tụ với Yến Thanh ở kiếp sau.

Lý Sư Sư qua sự thể hiện của Thích Mỹ Trân trọn vẹn và hoàn hảo. Gương mặt đẹp của cô, đường nét thanh tú, đôi mắt sáng giàu cảm xúc đã in dấu trong tâm trí của các thế hệ khán giả.

Ngoài Lý Sư Sư, Thích Mỹ Trân còn chinh phục khán giả với vai diễn Nhạc Linh San của phim Tiếu ngạo giang hồ, Ngụy Ánh Tuyết của phim Tuyết sơn phi hồ, Ngọc Như Ý của phim Thư kiếm ân cừu lục…

Nhờ vai diễn Lý Sư Sư, Thích Mỹ Trân đã được phong là đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang của đài TVB (Hồng Kông). Đây là một trong những vai diễn "để đời" của nữ diễn viên sinh năm 1962, bên cạnh Nhạc Linh San của phim Tiếu ngạo giang hồ, Ngụy Ánh Tuyết của phim Tuyết sơn phi hồ, Ngọc Như Ý của phim Thư kiếm ân cừu lục…

Cuộc hôn nhân bền bỉ đáng ngưỡng mộ với đồng nghiệp Miêu Kiều Vỹ

Giữa lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Thích Mỹ Trân quyết định từ bỏ làng giải trí để kết hôn vì đã tìm được một người đàn ông thực sự của đời mình. Đó chính là nam diễn viên Miêu Kiều Vỹ - một trong "Ngũ hổ tướng" của đài TVB thập niên 1980.

Lý Sư Sư sở hữu khả năng diễn xuất và vẻ đẹp đậm chất điện ảnh được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ quen biết khi cùng học lớp diễn xuất của đài TVB. Theo lời kể của nữ diễn viên, lúc đó Miêu Kiều Vỹ là một trong những chàng trai nổi bật trong lớp nhờ ngoại hình sáng. Tuy nhiên, cô lại không bận tâm tới người bạn học điển trai.

Năm 1982, hai người có cơ hội hợp tác trong phim You only live twice và dần bén duyên. Hai năm sau lần hợp tác đó, họ công khai tình cảm với công chúng. Năm 1990, sau 8 năm hò hẹn, Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ tổ chức hôn lễ hoành tráng trước sự chứng kiến của cả làng giải trí xứ hương cảng.

Thích Mỹ Trân kết hôn với người đồng nghiệp, đồng thời là bạn học của cô, nam diễn viên nổi tiếng Miêu Kiều Vỹ sau 8 năm hò hẹn.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên tham gia thêm vào bộ phim nữa, rồi rút khỏi giới giải trí để làm tròn nhiệm vụ của người vợ, người mẹ.

Hai vợ chồng Thích Mỹ Trân mở một chuỗi cửa hàng mắt kính thời trang có mặt ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Họ lần lượt đón hai con, một trai và một gái, chào đời.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2010, Miêu Kiều Vỹ từng tiết lộ cuộc hôn nhân của họ từng xuất hiện người thứ ba. "Vợ tôi luôn tin tưởng và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Thái độ đó làm chuyện lớn hóa nhỏ, đồng thời khiến tôi phải suy nghĩ có trách nhiệm hơn với những việc mình làm", anh bày tỏ sự biết ơn với người bạn đời.

Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm ngọt ngào, hạnh phúc.

Đến nay, Miêu Kiều Vỹ và Thích Mỹ Trân vẫn là cặp đôi vàng của làng giải trí Hồng Kông với hơn 30 năm gắn bó. Theo lời tài tử 63 tuổi, hôn nhân êm ấm của họ là kết quả những tháng ngày nhường nhịn, kiên nhẫn, bao dung với đối phương.

Miêu Kiều Vỹ cũng chia sẻ về những sóng gió: "Chúng tôi từng thường xuyên cãi nhau và cả hai đều không cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ này. Chính vì sự trái ngược trong tính cách mà tôi càng quyết tâm giành giật cô ấy. Sau mỗi lần chia tay, chúng tôi luôn quay về bên nhau. Khoảng thời gian cả hai hẹn hò giống như 8 năm chiến tranh khốc liệt".

Chính mỹ nhân Lâm Xung cũng tâm sự, trên thế giới này, chỉ có tài tử họ Miêu mới có thể hiểu và yêu chiều được cô bởi nữ diễn viên thừa nhận có tính cách bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, còn chồng cô là người khá lý trí và điềm tĩnh. Sự khác biệt trong tính cách và nỗ lực dung hòa giúp họ càng thêm gắn bó.

Hình ảnh hạnh phúc của Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ.

Nói về người bạn đời của mình, Miêu Kiều Vỹ dành những lời ngọt ngào và đầy biết ơn: "Ai rồi cũng có tuổi, cũng già đi. Vẻ ngoài rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Là một người đàn ông, tôi luôn phải có trách nhiệm với bạn đời. Bà xã đã bên tôi suốt bao năm, tôi không thể bỏ cô ấy hay mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì vẻ bề ngoài. Mỹ Trân và tôi đã cùng đi qua rất nhiều thăng trầm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy suốt quãng đời còn lại của mình".

Hiện tại, ở tuổi U60, gương mặt của Thích Mỹ Trân đã in hằn dấu vết thời gian nhưng nét đẹp của một mỹ nhân một thời vẫn phảng phất. Năm 2008, cô quay lại làng giải trí và góp mặt trong một số tác phẩm như Con đường phú quý (2009), Long sống chồng (2010), 72 người thuê nhà trọ (2010)...

Cặp đôi có hai con chung, một trai và một gái.

Sau hơn 30 năm chung sống, Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vỹ vẫn giữ thói quen nắm tay nhau tình tứ.

Bí quyết hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi chính là nhường nhịn và cảm thông.

Mi Vân

Theo Orientaldaily/Sina