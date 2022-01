Lý do giúp "Spider-Man: No Way Home" qua mặt "Titanic"

Hiện tại, doanh thu phòng vé của Spider-Man: No Way Home tại khu vực Bắc Mỹ là hơn 668 triệu USD và đang giữ danh hiệu bộ phim có doanh thu phòng vé cao thứ sáu tại khu vực này, vượt Titanic của đạo diễn James Cameron - 659,3 triệu USD.

Tuy nhiên, về doanh thu toàn cầu, Spider-Man: No Way Home vẫn chưa qua được Titanic. Doanh thu toàn cầu của Titanic là 2,2 tỷ USD và Spider-Man: No Way Home đang đạt con số hơn 1,5 tỷ USD sau bốn tuần công chiếu. Spider-Man: No Way Home hiện đứng thứ 8 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Không chỉ vậy, Spider-Man: No Way Home là bộ phim về Người Nhện có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Theo công ty phân tích và đo lường Comscore, Spider-Man: No Way Home nâng doanh thu phòng vé năm 2021 của Sony gần bằng với Disney, nâng vị thế công ty với đối thủ cạnh tranh.

"Spider-Man: No Way Home" đang lập một loạt kỷ lục về doanh thu phòng vé sau gần 4 tuần ra mắt tại rạp (Ảnh: Sony).

Cùng với thành công thương mại, Spider-Man: No Way Home do John Watt làm đạo diễn được giới phê bình đánh giá cao. Trước khi công chiếu, Spider-Man: No Way Home đã lan tỏa sức nóng và được quảng cáo là dự án kỷ niệm 20 năm thương hiệu Spider-Man.

Và khi công chiếu, phim không làm khán giả thất vọng. Tác phẩm được chấm 8,9/10 điểm với 280 nghìn khán giả trên IMDb, lọt top 10 phim được đánh giá cao nhất trên chuyên trang này. Phim cũng được chấm 93% từ các chuyên gia trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

So với hai phần đầu - Homecoming và Far from home, Spider-Man: No Way Home được đánh giá có kịch bản phức tạp hơn. Tác phẩm tập trung khai thác cuộc sống của nhân vật Peter Parker lẫn người thân bị đảo lộn vì danh tính Người Nhện.

Nhân vật Người Nhện của Tom Holland được đánh giá cảm xúc hơn khi có nhiều phân cảnh nội tâm sâu sắc. Người Nhện vốn là một cậu bé vừa đến độ trưởng thành nhưng phải sống hai cuộc đời khác biệt. Diễn xuất của Tom Holland nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

"Spider-Man: No Way Home" được khen ngợi về nội dung và kỹ xảo đẹp mắt. (Ảnh: Columbia Pictures).

Johnny Oleksinski của tờ The Post đánh giá Spider-Man: No Way Home là tác phẩm "thỏa mãn sâu sắc" người xem và dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên Tom Holland, người vào vai Người Nhện trong phim.

"Nhân vật Peter Parker của Tom có cảm xúc mạnh mẽ, từ tình yêu đáng tin cậy đến cảnh đau khổ trong mưa. Bộ phim là màn trình diễn xuất sắc của nam diễn viên từ trước đến nay", Johnny Oleksinski viết.

Kỹ xảo của phim cũng làm thỏa lòng người hâm mộ. Ngoài những màn nhào lộn, bắn tơ giữa các tòa cao ốc ở New York, phim còn khai thác các cảnh giữa Spider-Man và Doctor Strange. Màn giao đấu trong thế giới gương được đầu tư về hiệu ứng đồ họa, tạo ấn tượng thị giác mạnh.

Trang Entertainment Voice đánh giá: "Tác phẩm Spider-Man: No Way Home kết hợp điêu luyện hình ảnh lẫn cảm xúc, là một trong những phim siêu anh hùng tuyệt vời nhất mọi thời đại".