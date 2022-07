Lý do đau lòng khiến Shawn Mendes hủy toàn bộ tour diễn vòng quanh thế giới

Ngày 8/7, ca sĩ 24 tuổi Shawn Mendes bất ngờ thông báo rằng ba tuần biểu diễn tiếp theo trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Wonder của anh đang bị hoãn lại để anh có thể dành thời gian tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình.

Ngôi sao được đề cử nhiều giải Grammy đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới chỉ hai tuần trước đó và anh đã lên kế hoạch thực hiện 87 buổi diễn lớn vòng quanh thế giới nhưng sau đó thông báo phải hủy một loạt buổi diễn.

Shawn Mendes viết trên trang Instagram của mình rằng: "Trái tim tôi tan nát khi phải thông báo điều này nhưng thật không may, tôi sẽ phải hoãn ba tuần trình diễn tiếp theo cho đến khi có thông báo mới.

Tôi đã đi lưu diễn từ năm 15 tuổi và thành thật mà nói, thật khó khăn khi phải luôn xa bạn bè và gia đình. Sau một vài năm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy như mình đã sẵn sàng để quay trở lại, nhưng quyết định đó là quá sớm khiến tôi gặp phải áp lực không chịu nổi. Sau khi nói chuyện với ê kíp của tôi và các chuyên gia y tế, tôi cần dành một chút thời gian để chữa bệnh và chăm sóc bản thân cũng như sức khỏe tinh thần của mình. Ngay sau khi có thêm thông tin cập nhật, tôi hứa sẽ cho bạn biết sớm".

Shawn Mendes hủy toàn bộ tour diễn vòng quanh thế giới (Ảnh: Getty Images).

Ngày 27/7, Shawn Mendes tiếp tục thông báo hủy bỏ toàn bộ phần còn lại trong chuyến lưu diễn của mình để tập trung vào việc chăm sóc cho sức khỏe.

Nghệ sĩ sở hữu hàng loạt bản hit "tỷ view" nói anh không chuẩn bị hoàn toàn chỉn chu về mọi mặt cho việc quay lại với các chuyến lưu diễn dài ngày và vì thế anh buộc phải hủy tour diễn sau khi tham khảo ý kiến của nhóm chuyên gia y tế.

"Tôi bắt đầu chuyến lưu diễn này một cách rất hào hứng vì cuối cùng cũng được quay lại với các sân khấu sau một thời gian dài nghỉ ngơi do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên thực tế là tôi chưa sẵn sàng đối mặt với khó khăn, vất vả của các chuyến lưu diễn sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Rõ ràng là tôi cần dành thời gian mà tôi chưa bao giờ dành cho cá nhân, để rèn luyện bản thân và trở lại mạnh mẽ hơn", Shawn Mendes nói.

Trước đó, Mendes đã thực hiện một số buổi biểu diễn ở Sacramento, California, Mỹ và các thành phố ở Canada nhưng sau vài buổi diễn, Mendes đã nói với người hâm mộ vào đầu tháng này rằng anh sẽ tạm nghỉ chuyến lưu diễn để giải quyết những lo lắng về sức khỏe tâm thần.

Nam ca sĩ người Canada từng chia sẻ với người hâm mộ về những vấn đề trong tình trạng sức khỏe của mình. Vào tháng 4/2022, Shawn Mendes từng viết trên mạng xã hội rằng anh thường "cảm thấy như đang bay hoặc chết đuối".

"Đôi khi tôi thực sự không quan tâm mọi người nghĩ gì và tôi cảm thấy tự do. Tuy nhiên hầu hết thời gian còn lại, đó là một cuộc đấu tranh", Shawn Mendes bày tỏ.

Cuối năm ngoái, nam ca sĩ Shawn Mendes và bạn gái hơn anh hai tuổi Camila Cabello đã bất ngờ thông báo trên mạng xã hội là họ đã chia tay sau hai năm hẹn hò.

Shawn Mendes và Camila Cabello ngày còn hạnh phúc (Video: WMTV).

Việc Shawn Mendes và Camila Cabello báo tin chia tay khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trước đó ít ngày, cặp đôi đã cùng nhau tổ chức tiệc mừng Halloween rất vui vẻ và họ cũng cùng nhau tham dự sự kiện thời trang hàng đầu thế giới MET gala.

Vài tháng sau khi chia tay bạn gái nổi tiếng, Mendes chia sẻ trên đài phát thanh rằng anh đã ban cho bản thân rất nhiều "ân sủng" để hàn gắn tâm hồn sau cuộc chia ly. Shawn Mendes cũng nói với những người theo dõi Instagram của anh rằng anh cảm thấy cô đơn sau khi chia tay bạn gái.

Shawn Mendes chia sẻ trên Instagram rằng: "Tôi sẽ gọi cho ai khi tôi rơi vào một cơn hoảng loạn? Tôi sẽ gọi cho ai khi tôi đang ở bên bờ vực thẳm? Bây giờ tôi cảm thấy thực sự cô đơn và tôi ghét điều đó".

Shawn Mendes và bạn gái cũ Camila Cabello (Ảnh: Getty Images).

Shawn Peter Raul Mendes sinh năm 1998, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Canada. Anh bắt đầu thu hút sự chú ý vào năm 2013 khi đăng các bản cover các bài hát nổi tiếng lên ứng dụng chia sẻ video Vine.

Một năm sau đó, Shawn Mendes ký được hợp đồng với hãng thu âm và phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Handwritten vào năm 2015. Handwritten đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đưa Mendes trở thành một trong 5 nghệ sĩ từng ra mắt ở vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc uy tín này trước khi tròn 18 tuổi.

Album phòng thu thứ hai của Shawn Mendes Illuminate (phát hành năm 2016) cũng đứng đầu tại Mỹ, với đĩa đơn Treat You Better và There Nothing Holdin 'Me Back lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở một số quốc gia. Album phòng thu thứ ba của Shawn Mendes ra mắt năm 2018 cũng đứng đầu tại Mỹ và đưa Mendes trở thành nghệ sĩ trẻ thứ ba trong lịch sử có ba album phát hành liền nhau đều giành vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200.

Shawn Mendes dự lễ trao giải Grammy (Video: Grammy).

Shawn Mendes có ca khúc There's Nothing Holdin' Me Back đạt hơn 1,1 tỷ lượt xem trên Youtube, Treat You Better đạt hơn 2,2 tỷ lượt xem, Señorita (hát cùng Camila Cabello) đạt 1,4 tỷ lượt xem và Stitches với hơn 1,4 tỷ lượt xem...

Trở thành ca sĩ chuyên nghiệp chưa đầy 9 năm nhưng Shawn Mendes đã giành được 13 giải SOCAN, 10 giải MTV Châu Âu, 8 giải Juno, 8 giải iHeartRadio, 2 giải âm nhạc Mỹ và nhận được ba đề cử giải Grammy, một đề cử cho giải âm nhạc Anh. Năm 2018, tạp chí Time đã ghi tên Shawn Mendes vào danh sách một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.