Leonardo DiCaprio phản đối việc minh tinh Meryl Streep khỏa thân trong phim

Khi tham gia phim "Don't Look Up" (Đừng nhìn lên - 2021), tài tử Leonardo DiCaprio đã căng thẳng và lên tiếng phản đối khi có một cảnh phim đòi hỏi minh tinh Meryl Streep (72 tuổi) phải khỏa thân (Ảnh: New York Post).

Leonardo DiCaprio (47 tuổi) không mong muốn cảnh phim này diễn ra, anh thậm chí đã thử thuyết phục đạo diễn Adam McKay để loại bỏ cảnh này. Thông tin vừa được đạo diễn Adam McKay (53 tuổi) tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức The Guardian (Anh).

Trong cuộc trò chuyện với đạo diễn, tài tử DiCaprio bày tỏ rằng nữ minh tinh Meryl Streep là một biểu tượng trên màn bạc và một cảnh khỏa thân là không phù hợp với một huyền thoại điện ảnh gạo cội như bà.

Trong phim "Don't Look Up", nữ minh tinh từng ba lần giành giải Oscar vào vai nữ Tổng thống Janie Orlean, nhân vật này có một cảnh khỏa thân nhìn từ phía sau. Đương nhiên, nữ minh tinh Meryl Streep sẽ không khỏa thân thực hiện cảnh táo bạo này, sẽ có một diễn viên đóng thế thực hiện thay bà. Dù vậy, DiCaprio vẫn cảm thấy không đồng tình với ý tưởng xung quanh cảnh phim này.

Đạo diễn McKay cho hay: "Meryl Streep không hề ngại ngùng xung quanh ý tưởng về cảnh phim này. Dĩ nhiên chúng tôi sử dụng diễn viên đóng thế trong cảnh này. Người cảm thấy có vấn đề với cảnh phim này chính là tài tử Leonardo DiCaprio. Anh ấy rất kính trọng bà Streep và luôn nghĩ về bà như một huyền thoại điện ảnh, một diễn viên vô cùng đặc biệt trong lịch sử điện ảnh.

DiCaprio không muốn nhìn thấy nhân vật của bà Streep khỏa thân dù chỉ là trong giây lát. Anh ấy đã tới nói với tôi như thế này: Ông thực sự cần cảnh đó à? Tôi nói: Đó là nhân vật nữ Tổng thống Orlean, không phải là bà Meryl Streep. Về phần bà Streep, bà ấy không hề nói một câu nào về cảnh đó và chưa từng có bất cứ biểu hiện nào cho thấy bà ấy cảm thấy đắn đo".

Tài tử Leonardo DiCaprio đã quen biết nữ minh tinh Meryl Streep trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động ở Hollywood. Bà Streep từng vào vai mẹ của nhân vật do DiCaprio đảm nhận trong bộ phim "Marvin's Room" (1996).

Tài tử Leonardo DiCaprio cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng anh và nhiều bạn diễn khác cảm thấy hơi căng thẳng, lo lắng khi cùng diễn xuất trong một bộ phim với một nữ diễn viên được xếp vào hàng huyền thoại như Meryl Streep:

"Khi làm việc với một diễn viên thuộc vào hàng xuất sắc nhất thế giới như bà ấy, mọi người đều cảm thấy hơi lo lắng, bồn chồn. Mọi người đều phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho vai diễn của mình, mọi người đều phải nỗ lực để có thể bắt kịp với bà ấy".

Dù có một sự nghiệp diễn xuất trải dài, nhưng nữ minh tinh Meryl Streep chưa từng thực hiện một cảnh khỏa thân nào nhìn từ đằng trước. Tuy thế, Meryl Streep - huyền thoại điện ảnh từng nhận được 21 đề cử tại giải Oscar - cũng từng có một số cảnh táo bạo trong một số bộ phim trước đây.

Bà Streep từng xuất hiện bán khỏa thân trong một cảnh phim của "Still of the Night" (1982). Bà từng có một cảnh táo bạo trong "The River Wild" (1994) và một cảnh "nóng" trong "The Bridges of Madison County" (1995).

"Don't Look Up" là một bộ phim khoa học giả tưởng pha thêm chất hài được biên kịch, đạo diễn và sản xuất bởi Adam McKay.

Phim có sự tham gia diễn xuất chính của Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence, họ vào vai hai phi hành gia đang nỗ lực cảnh báo cho loài người về một thiên thể đang tới gần trái đất và có thể hủy diệt trái đất. Phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao khác như Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, và Meryl Streep...

Bộ phim hiện nhận được những đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Nhìn chung, diễn xuất của dàn diễn viên và âm nhạc trong phim được khen ngợi, nhưng cách dàn dựng bộ phim của đạo diễn McKay bị cho là chưa đủ sự khéo léo.

"Don't Look Up" đã xuất hiện trong danh sách những phim hay nhất năm 2021 do Viện Phim Mỹ và Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ đưa ra. Phim hiện nhận được bốn đề cử tại giải Quả Cầu Vàng, trong đó có đề cử cho Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất.

