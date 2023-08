Lễ trao giải AADA 2023: Tôn vinh những kiệt tác kiến trúc đẳng cấp châu Á

Tối 14/8, lễ trao giải Asia Architecture Design Awards 2023 - AADA 2023 (Giải thưởng Kiến trúc châu Á 2023) đã diễn ra tại Marina Bay Sands - công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của đô thị hiện đại bậc nhất châu Á Singapore.

Đây là sự kiện danh giá trong lĩnh vực kiến trúc tại châu Á, nhằm tôn vinh và ghi nhận những tác phẩm xuất sắc của các kiến trúc sư và các công trình kiến trúc ấn tượng trên khắp khu vực.

Khu vực trưng bày ảnh các dự án đạt giải (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc ngân hàng SHB tại Lễ trao giải AADA 2023. Công trình SHB - Best workplace chiến thắng hạng mục Best Workplace Interior Design (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lễ trao giải có sự góp mặt của đông đảo các kiến trúc sư, nhà thiết kế, các chuyên gia, nhà cố vấn trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, bất động sản và đại diện từ các dự án, công trình, công ty giành chiến thắng.

Mở đầu đêm trao giải, ông Dylan Yip, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược của Tổ chức Giải thưởng Châu Á (Asia Award Organization) đã cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của AADA.

Sau hơn 8 tháng diễn ra, AADA đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với hơn 1.100 tài khoản được đăng ký trên website chính thức, hơn 436 dự án gửi hồ sơ thành công, 100 dự án lọt vào vòng chung kết. Hội đồng giám khảo đã làm việc hết sức nghiêm túc để tìm ra 50 người chiến thắng những giải thưởng cao quý.

Lễ trao giải AADA 2023 diễn ra tối 14/8 tại Marina Bay Sands, Singapore (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo ông Alberto Beretta, CEO của I.F.O SRL, Trưởng Ban giám khảo AADA 2023 cho biết, kiến trúc Châu Á luôn được biết đến với vẻ đẹp độc đáo, đa dạng và sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Thông qua những dự án tham dự AADA, chúng ta có thể thấy được sự vươn lên mạnh mẽ của kiến trúc châu Á với những ý tưởng sáng tạo, trải dài trong nhiều lĩnh vực, từ công trình thương mại đến công trình xã hội, dân cư…

Các kiến trúc sư đã ứng dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng những kiệt tác kiến trúc nhưng vẫn hài hòa với môi trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực cũng như thế giới.

Có thể kể một số công trình tiêu biểu như dự án cải tạo rừng Sikanderpur (JRA Design - Ấn Độ), Tops Redevelopment (ArchiGlobal Inc. - Philippines), MARSA HQ (PT. Marsa Andreo Desain - Indonesia), BMW Millennium Auto - Pattanakarn Srinakarin (V2 Design Studio - Thái Lan), Silhoutte (What Design Studio - Malaysia), Mai Châu Culture Resort (The Modern Touch - Việt Nam)…

Trao giải Best Furniture Manufacturer cho khách sạn Grand Marina Saigon - The Lake Tower (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lễ trao giải được chia làm 4 phần, xen kẽ phần trao giải là những phần diễn thuyết đặc biệt của các khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong ngành, với các chủ đề: Tương lai ngành Thiết kế nội thất; Thiết kế hướng tới các thành phố đáng sống; Kết nối con người thông qua thiết kế nội thất; Khách sạn, Kiến trúc và Văn hóa.

Kiến trúc sư Tan Quee Peng, Tổng Giám đốc RSP Việt Nam chia sẻ về chủ đề "Thiết kế hướng tới các thành phố đáng sống" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Một điều đặc biệt là có khá nhiều công trình Việt Nam đạt giải thưởng tại AADA 2023 như The Grand Maria Saigon - The Lake Tower (I.F.O SRL), khu dân cư Xuân Thảo (Xuân Thảo), văn phòng CBRE Hà Nội (Vacons), SHB - Best workplace (SHB), nhà Ngõ (D.O.G house), Grand Tourane Nha Trang (Sunjin Vietnam)…

Nhận định về tiềm năng phát triển của ngành kiến trúc Việt Nam, ông Đặng Thế Mỹ, CEO & Founder Vacons - đối tác Tổ chức Giải thưởng Châu Á cho biết: "Với sự xuất hiện của rất nhiều dự án đạt giải đến từ Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn, thậm chí sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Thiết kế - Kiến trúc tại Việt Nam".

Trao giải Best Workplace Interior Design cho công trình văn phòng CBRE Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kết thúc lễ trao giải, AADA đã chính thức khởi động mùa giải mới với chủ đề "Emerging Asia" (tạm dịch: Châu Á trên đà tăng trưởng). Theo đó, AADA 2024 sẽ có 30 hạng mục trong 6 lĩnh vực chính là Thiết kế Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Nội thất Bán lẻ, Công ty Thiết kế Kiến trúc, Công ty Thiết kế Nội thất và Công ty Sản xuất & Bán lẻ Nội thất.

Không chỉ tôn vinh sự khéo léo và trí tưởng tượng xuất sắc được thể hiện bởi các kiến trúc sư và nhà thiết kế có tầm nhìn trên khắp châu Á, AADA 2024 nhằm mục đích tôn vinh những dự án kiến trúc đặc biệt đang định hình lại cảnh quan đô thị và bản sắc văn hóa của các quốc gia châu Á mới nổi. AADA 2024 chính thức nhận đăng ký từ nay đến hết tháng 1/2024. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).