Lễ hội Văn hóa Nhật Bản giữa lòng Hà Nội

“Japan Day - Fullmoon Festival” có nhiều hoạt động với nội dung phong phú, được mở cửa miễn phí từ 9h00 tới hết 22h00 cùng ngày và chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất. Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018), góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của đất nước Nhật Bản đối với người dân thủ đô và các vùng lân cận.

Tại lễ hội, một phần khu đô thị The Manor Central Park sẽ được thiết kế, trang trí giống các quận, khu phố như Fuji, Ginza, Tsuki, Sasuke, tháp Yaguza... của Nhật Bản. Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào những khu phố nổi tiếng của Tokyo - nơi tập trung các cửa hàng lâu đời giàu truyền thống, các khu ẩm thực cao cấp hàng đầu của Nhật Bản với các thương hiệu hàng đầu thế giới. Du khách sẽ được trải nghiệm, tham quan và mua sắm tại các gian hàng truyền thống như gian hàng búp bê Nhật Bản, gian hàng kiệu Mikoshi, gian hàng Ikebana, thưởng thức trà đạo…

Lấy ý tưởng từ game show truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản, tại “quận vui chơi Sasuke”, du khách sẽ được thử thách sự khéo léo, kiên nhẫn thông qua các trò chơi độc đáo, mới lạ kiểu Nhật như: mê cung Ninja, trò chơi dấu ấn trên mặt trăng, trò chơi Kendama, đường đua sumo, đấu vật sumo....

Đan xen các chương trình vui chơi, giải trí là màn đồng diễn múa tập thể Yosakoi, biểu diễn múa quạt Nhật Bản, biểu diễn trống Taiko, hay thả 1,000 quả bóng bay có gắn mô hình cá koi diễn ra tại khu vực tháp Yaguza. Đặc biệt, ngày hội cũng có sự góp mặt của Viet Nam Kun – Ca sĩ người Nhật nổi tiếng nhờ những ca khúc nhạc Việt viết sang lời Nhật được khán giả Nhật rất yêu thích.

Bên cạnh các quận, khu phố truyền thống Nhật Bản, “quận Fuji” được coi là địa điểm check in “sống ảo cực chất” hiếm có mà bất cứ ai yêu mến văn hóa Việt Nam và Nhật Bản đều không thể bỏ qua bởi việc thiết kế hai khu phố song song (phố Nhật và phố Việt) được phủ kín bầu trời bằng những chiếc dù giấy Wagasa và chuông gió kiểu Nhật và những chiếc nón lá với đèn lồng Việt Nam. Tại đây sẽ diễn ra hàng loạt trò chơi dân gian gắn liền tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam và Nhật Bản dịp Trung thu rất thu hút như: Kéo trăng, Koma, Kendama, gấp giấy Origami, vợt cá vàng, biểu diễn trà đạo, biểu diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana (Nhật Bản) và hướng dẫn làm bánh dẻo, chơi gánh lúa qua cầu, kéo co, nhảy sạp, ô ăn quan, ném vòng, đi cà kheo, nặn tò he (Việt Nam)...

Đặc biệt, điểm nhấn chính của “Japan Day - Fullmoon Festival” là show trình diễn thời trang vào buổi tối tại khu vực sân khấu ngoài trời Sakura Stage, thuộc “quận Sakura” với bộ sưu tập ấn tượng của các thí sinh chung kết cuộc thi Sakura - Collection 2018. Lần đầu tiên, giới mộ điệu thời trang sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nổi tiếng “Cái đẹp của những đối cực”, kết hợp cùng công nghệ 3D mapping, từng “làm mưa làm gió” trong các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới của nhà thiết kế Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới Koshino Jundo - một trong 5 vị giám khảo quyền lực trong đêm thi Chung kết Sakura Collection 2018 - cuộc thi thường niên nhằm tìm kiếm các tài năng thiết kế trẻ của châu Á.

“Japan Day - Fullmoon Festival” dự kiến thu hút 5,000 lượt khách trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của 15 Đại sứ các nước tại Việt Nam. Đây cũng là sự kiện điểm nhấn mở màn cho hàng loạt các sự kiện văn hóa lớn sẽ diễn ra thường kỳ tại The Manor Central Park.

PV