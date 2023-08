Lễ hội âm nhạc Anime đình đám "Symphonic Anime" chính thức về Việt Nam

Lần đầu tiên, khán giả hâm mộ thể loại nhạc phim đặc biệt là Anime Nhật Bản của Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức đêm nhạc hòa tấu, được biểu diễn bởi hơn 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc giao hưởng Thái Lan trong 2 đêm (6-7/9) tại Nhà hát Lớn Hà Nội và 1 đêm (8/9) tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM.

Trước khi sang Việt Nam, chương trình "Symphonic Anime" đã rất thành công tại Thái Lan (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước đó, 2 đêm biểu diễn tại trường đại học Madohil tại Thái Lan, Symphonic Anime chính thức tạo được tiếng vang khi đem đến một bữa tiệc âm nhạc của các tác phẩm hoạt hình anime nổi tiếng toàn thế giới như: Attack on Titan, Demon Slayer, Howl's Moving Castle, My Hero Academia, One Punch Man, Spy x Family,... và nhiều hơn nữa.

Sự du nhập văn hóa Nhật Bản từ các bộ phim hoạt hình anime đã và đang lớn mạnh trong thế hệ trẻ khi ngày có càng nhiều các bạn tham gia vào những lễ hội hóa trang, giao lưu văn hóa và nghệ thuật được tổ chức thường niên.

Symphonic Anime chắc chắn sẽ là một trong những hoạt động thúc đẩy sự yêu mến của người Việt với loại hình nghệ thuật này cũng như tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa dàn nhạc Thái Lan và các nhạc sĩ Nhật Bản.

Mới đây, đã diễn ra buổi họp báo chia sẻ những thông tin thú vị về chương trình hòa nhạc phim hoạt hình Nhật mang tên Symphonic Anime 2023 Vietnam Arc.

Sự kiện có sự góp mặt của ông Chu Anh Hùng - Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và sự kiện văn hóa, Nhà hát Lớn Hà Nội; ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra); ông Boy Phiboon - đại diện nhà sản xuất của 54 Entertainment đến từ Thái Lan và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Yasuharu Takanashi, Yuki Hayashi và Taku Iwasak.

Dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các bản nhạc trong phim hoạt hình Nhật sẽ cùng xuất hiện trong chương trình "Symphonic Anime 2023 Vietnam Arc" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ lý do chọn Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo của Symphonic Anime - Ông Nguyễn Bảo Anh - cho biết, khả năng tổ chức sự kiện và chất lượng dàn nhạc giao hưởng của Việt Nam đã phát triển rất nhanh, đạt đến tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, sự yêu mến của khán thính giả với anime là một trong những yếu tố chính có thể giúp kết nối người xem với nhạc giao hưởng theo hơi hướng hiện đại và giải trí hơn.

Ông Thanapol Setabrahmana - Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Thái Lan - cho biết, chương trình sẽ biểu diễn nhiều đoạn nhạc của nhiều phim khác nhau. "Chương trình hòa nhạc phim hoạt hình Nhật này có kết hợp cổ điển, jazz, cả âm nhạc truyền thống của Nhật Bản. Khán giả sẽ không chỉ nghe lại những bản nhạc mình thích mà còn chứng kiến một dàn nhạc giao hưởng có thể vĩ đại đến thế nào", ông nói.

Chương trình dự kiến có sự tham gia của Yuki Hayashi - người đã tạo ra các tác phẩm âm nhạc cho nhiều bộ phim ăn khách như: My Hero Academia, Death Parade, One Piece Film: Gold... Yuki Hayashi rất háo hức khi được gặp khán giả Việt Nam, tuy nhiên anh chưa tiết lộ sẽ giới thiệu bản nhạc phim nào.

Ngoài ra, Yasuharu Takanashi - tác giả của những giai điệu ấn tượng trong loạt bộ phim anime nổi tiếng như Naruto, Shiki, Sailor Moon Crystal... cũng đã xác nhận sẽ tham gia Symphonic Anime 2023 tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM.