Kỷ lục mới về giá trả cho một cuốn tiểu thuyết lên tới... 11 tỷ đồng

Cuốn sách nằm trong lượt in đầu tiên của tập đầu tiên trong loạt tiểu thuyết "Harry Potter", cuốn sách này vừa được bán ra tại một cuộc đấu giá tổ chức tại Mỹ vào thứ 5 tuần này, với mức giá lên tới 471.000 USD, đây là mức giá xác lập kỷ lục thế giới đối với một tác phẩm tiểu thuyết xuất bản trong thế kỷ 20.

Cuốn tiểu thuyết "Harry Potter và hòn đá phù thủy" ấn bản bìa cứng được xuất bản trong lượt in đầu tiên tại Anh hồi năm 1997 vừa được đem ra bán đấu giá và được đánh giá là một cuốn sách còn rất mới.

Chỉ có 500 cuốn sách được in ra trong lượt in đầu tiên có tính chất thăm dò thị trường này. Những cuốn sách thuộc vào lượt in này rất được những nhà sưu tầm sách săn đón. Mức giá trả cho những cuốn sách tương tự từng xuất hiện tại các cuộc đấu giá trước đây dao động trong khoảng từ 110.000 USD tới 138.000 USD.

Đại diện nhà đấu giá Heritage - đơn vị vừa tiến hành đấu giá cuốn sách xác lập kỷ lục cho hay: "Đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết "Harry Potter" đắt giá nhất từng xuất hiện trên thị trường đấu giá, mà còn là cuốn tiểu thuyết xuất bản trong thế kỷ 20 đạt mức giá cao nhất thế giới tính tới thời điểm này".

Chủ nhân của cuốn sách trước đây là một nhà sưu tầm sách người Mỹ, tên của người vừa thành công mua cuốn sách hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Sau cuốn này, nhà văn người Anh J.K. Rowling còn viết thêm 6 cuốn tiểu thuyết khác nữa xoay quanh những chuyến hành trình của cậu bé phù thủy mồ côi. Bộ tiểu thuyết đã bán được hơn 500 triệu bản trên khắp thế giới. Tác phẩm đã được dịch ra 80 ngôn ngữ. Bộ tiểu thuyết sau đó đã được chuyển thể thành 8 bộ phim điện ảnh với tổng doanh thu từ phòng vé toàn cầu lên tới 7,8 tỷ USD.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail