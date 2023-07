Kiều Anh ôm bụng bầu xử lý Trọng Lân trên sóng giờ vàng, hút triệu view

Tập 38 Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng mới đây thu hút khán giả bởi phân đoạn hai chị em dâu Phương và Hà cùng hợp sức xử lý gã Khải "sở khanh".

"Gia đình mình vui bất thình lình" tập 38: Hai chị em dâu Phương - Hà ra tay dằn mặt Khải sở khanh (Video: VTV Giải trí).

Từng lời nói đanh thép của Phương và Hà khiến khán giả hả hê và dành không ít lời khen cho diễn xuất của hai diễn viên. Đáng chú ý, Phương dù đang mang bầu nhưng vẫn dũng cảm cầm chai rượu để ngăn Khải bỏ trốn. Thậm chí, cô còn khiến mọi người bất ngờ vì cài búa ở sau lưng để sẵn sàng chiến đấu với Khải.

Đối mặt với Khải, Phương nói: "Mày chỉ bắt nạt được em tao chứ không bắt nạt được bọn tao. Ngày xưa nó mới 18 tuổi, có một mình thôi. Nhưng bây giờ…"

"Bây giờ nó có hai người chị là bọn tao, và bọn tao có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó", Hà tiếp lời.

Không chỉ ra mặt bảo vệ Trâm Anh (Khả Ngân), Hà còn chuẩn bị sẵn camera giấu kín để ghi lại hình ảnh Khải đang đe dọa em dâu của mình. Cùng lúc đó, Thành (Doãn Quốc Đam) cũng xuất hiện để bảo vệ 3 người phụ nữ. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh chị, Trâm Anh đã thoát khỏi sự tấn công của Khải.

Phương cầm chai rượu đe dọa, bên cạnh là Hà sẵn sàng giơ nắm đấm để trừng trị Khải (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, khán giả đã từng ấn tượng với màn xử lý "tiểu tam" Mai (Ngọc Anh) của Hà và Trâm Anh để giúp chị dâu cả giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có thể thấy ở trong mọi hoàn cảnh, họ luôn gắn kết và sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ những người thân trong gia đình mình.

Đoạn trích được đăng tải trên VTV Giải trí hiện đã hút 2,2 triệu lượt xem cùng 2,4 nghìn bình luận và hơn 76 nghìn lượt thích. Số đông khán giả bày tỏ sự phấn khích khi chứng kiến tên Khải sở khanh bị dằn mặt nhanh gọn như vậy. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại bày tỏ nỗi lo lắng khi thấy Phương đang mang thai nhưng vẫn xông xáo đối mặt với Khải.

"Xem phim không lo cho Trâm Anh mà chỉ lo cho chị Phương. Ở nhà mọi người nâng chị như nâng trứng mà tới đây chị liều quá. Sợ thật sự!"; "Kết nhất đoạn này. Đoàn kết là sức mạnh. Hãy để quá khứ ai cũng biết và đại gia đình hạnh phúc"; "Dâu cả không làm cả nhà thất vọng"; "Coi mà khóc luôn đấy. Trâm Anh rất may mắn khi có chỗ dựa vững chắc, không cô đơn"; "Anh Cảnh nhập anh Thành rồi; Thích xem 3 chị em dâu này lắm luôn"; "Tinh thần gia đình người ta mà tại sao mình lại rớt nước mắt"... là những bình luận của người xem.

Thành cảnh cáo Khải không được đụng đến gia đình anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ trong livestream, diễn viên Trọng Lân cho biết, anh tâm đắc với phân cảnh này: "Phân đoạn ấy rất hay, hai anh em diễn rất tới. Về mặt bối cảnh, trang phục đều hoàn hảo". Trước đó, khi nhận xét về Khả Ngân, anh khẳng định, bạn diễn của mình rất dễ thương và có thể tương tác ăn ý.

Sau khi tập 38 lên sóng, nam diễn viên cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân để "trấn an" khán giả: "Tạm biệt Khải, tạm biệt Trâm Anh, một lần nữa cháu xin lỗi gia đình nhà bác Toại ạ! Đặc biệt là người bạn rất thân của cháu, Danh ơi cố lên nhé! Tạm biệt khán giả yêu mến nhân vật Khải. May mà hôm nay không ăn phải một búa của chị Phương, chứ không... chắc nhà có cỗ to".

Với Khả Ngân, nữ diễn viên cũng không thể quên phân cảnh khiến cô tốn nhiều sức lực này. Cô cho hay: "Đây cũng là một trong những cảnh khá căng thẳng, tất cả anh chị em ê-kíp lúc đó cũng căng thẳng không kém. Và bé nhớ không nhầm phân đoạn kéo dài đến 8 tiếng. Đóng xong ngày hôm đó, bé gục hẳn 2 ngày, nên hôm nay khi xem lại hồi hộp xỉu".

Sự xuất hiện của tình cũ đã khiến nhân vật của Khả Ngân có nhiều đất diễn hơn (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở chặng cuối, Gia đình mình vui bất thình lình vẫn thu hút khán giả khi xuất hiện nhiều tình huống thú vị. Bi kịch của Trâm Anh vẫn chưa kết thúc khi trong lòng Danh (Thanh Sơn) đã có những hiểu lầm lớn, hứa hẹn sẽ khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Phim hiện vẫn chưa đóng máy và chưa chốt số tập cuối cùng. Theo số tập dự kiến ban đầu là 26, phim đã tăng lên 12 tập. Dù còn nhiều tình tiết được cho lê thê, dông dài nhưng có thể khẳng định, Gia đình mình vui bất thình lình vẫn là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.