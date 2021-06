Kiện đồng nghiệp chỉ vì một tấm thiệp sinh nhật

Dân trí Tấm thiệp có dòng chữ "Tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở thái độ sống" đã gây nên... vấn đề.

Tấm thiệp có dòng chữ "Tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở thái độ sống" đã gây nên... vấn đề (Ảnh minh họa).

Một nữ y tá 58 tuổi có tên Eileen Gleeson, đến từ thành phố Southampton, Anh, đã kiện cơ sở y tế nơi bà làm việc vì đối xử phân biệt tuổi tác. Mọi việc bắt đầu từ một lần các đồng nghiệp gửi đến bà một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trong đó có câu "It's not about age, it's about attitude" (Tuổi tác không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở thái độ sống).

Đây có thể hiểu là một câu nói với nhiều hàm nghĩa tích cực, mạnh mẽ, mang tính khích lệ, nhưng bà Eileen lại cho rằng đó là một cách ngầm thể hiện sự phân biệt tuổi tác đối với mình.

Tấm thiệp khắc họa một người phụ nữ lớn tuổi lái một chiếc mô-tô phân khối lớn và có in câu nói như trên đã khiến bà Eileen cảm thấy "rất thiếu chuyên nghiệp" và muốn đưa sự việc ra tòa vì phân biệt tuổi tác.

Vụ việc sau đó đã bị phía tòa án hủy bỏ không xét xử sau khi biết thêm rằng tổ chức y tế nơi bà Eileen từng tham gia làm việc đã sa thải bà sau khi cảm thấy bà quá thiếu sự hợp tác với các đồng nghiệp.

Tòa án tại địa phương khẳng định rằng việc đề cập tới tuổi tác không phải trong hoàn cảnh nào cũng là phân biệt đối xử hay phân biệt tuổi tác.

Bà Eileen đã nghỉ việc tại cơ sở y tế này sau 8 tháng làm việc. Việc tặng thiệp diễn ra ở thời điểm 3 tháng sau khi bà vào làm việc tại đây. Dù cảm thấy phật ý với tấm thiệp, nhưng bà Eileen lại không đề cập thẳng thắn vấn đề với các cộng sự trong quá trình làm việc tại đây.

Khi vài tháng nữa tiếp tục trôi qua và bà Eileen dần cảm thấy công việc càng lúc càng thách thức đối với mình, bà mới lật lại sự việc tặng thiệp. Thực tế, năng lực làm việc của bà Eileen cũng là vấn đề khiến người quản lý cảm thấy không hài lòng, bên cạnh việc bà kém thiện chí trong hợp tác.

Thẩm phán Catherine Rayner đã nhanh chóng khép lại vụ việc bằng lời kết luận xung quanh vụ việc bi hài này rằng: "Gửi một tấm thiệp sinh nhật có đề cập tới tuổi tác trong bối cảnh này không thể hiện sự phân biệt nào.

Ban đầu, bà Eileen Gleeson cũng không thấy có vấn đề gì cho tới vài tháng sau, khi những vấn đề trong công việc càng lúc càng phát sinh thêm và trở nên nghiêm trọng hơn. Chính sự thiếu hợp tác và từ chối đối thoại của bà Gleeson với các quản lý và các đồng nghiệp đã khiến vấn đề càng thêm khó khăn và dẫn tới việc phải cắt hợp đồng".

Bích Ngọc

Theo Daily Mail