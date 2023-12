Khởi động Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai

Tiếp nối thành công của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai với chủ đề Nhịp cầu Châu Á do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở ngành của thành phố Đà Nẵng, các tổ chức Việt Nam và quốc tế triển khai thực hiện.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 2/7 đến hết ngày 6/7/2024 tại thành phố Đà Nẵng.

Liên hoan phim Châu Á lần thứ hai được tổ chức tại Đà Nẵng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Ban tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai sẽ vẫn giữ khung chương trình của một Liên hoan phim chuyên nghiệp với lễ khai mạc và lễ bế mạc - trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV, tiếp sóng bởi Đài Truyền hình Đà Nẵng và các đài truyền hình khác trên cả nước; Chương trình phim Châu Á và phim Việt Nam dự thi với các giải thưởng giá trị.

Bên cạnh đó là Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay giới thiệu những bộ phim Việt Nam tuyển chọn, mới sản xuất; Chương trình phim chọn lọc của Đà Nẵng; Chương trình tiêu điểm về nền điện ảnh một quốc gia; Chương trình giới thiệu phim của khách mời quốc tế nổi tiếng; Hội thảo và Tọa đàm quốc tế; Giao lưu nghệ sĩ với khán giả; Workshop "Ươm mầm tài năng"; Tham quan các di tích, danh thắng, quảng bá bối cảnh quay phim...

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết, lần đầu tiên tại Việt Nam, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng sẽ trao giải Thành tựu điện ảnh cho một nhà làm phim xuất sắc, có nhiều đóng góp cho điện ảnh. Giải Thành tựu điện ảnh sẽ duy trì hàng năm.

Ban Tổ chức mở đăng ký cho tất cả các nhà làm phim, hãng phim gửi phim tham dự Liên hoan phim bắt đầu từ ngày 19/12.

Cụ thể, hạng mục Phim Châu Á dự thi bao gồm các phim có độ dài phim truyện (trên 70 phút) đến từ các nền điện ảnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phim được sản xuất từ tháng 2/2023 đến tháng 3/2024.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi bao gồm phim truyện Việt Nam, sản xuất từ tháng 2/2023 - 4/2024. Hạng mục Điện ảnh Việt Nam hôm nay bao gồm phim Việt Nam có độ dài phim truyện (trên 70 phút), sản xuất từ tháng 1/1/2023 - 30/4/2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao giải cho đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm tại lễ bế mạc Liên hoan phim Châu Á lần thứ nhất năm 2023 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ban Tổ chức sẽ lập Hội đồng tuyển chọn để quyết định các phim vào các hạng mục Phim dự thi và "Điện ảnh Việt Nam hôm nay".

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ hai có 3 Ban Giám khảo là Ban Giám khảo Phim Châu Á, Ban Giám khảo Phim Việt Nam và Ban Giám khảo NETPAC. Mỗi Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, ngôi sao, nhà làm phim nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế.

Mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á (Network for the Promotion of Asian Cinema/NETPAC) tiếp tục là một trong các đối tác nước ngoài tham gia tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng.

Năm 2023, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra, có sự tham dự của gần 800 đại biểu và khách mời, các chuyên gia và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của châu Á và quốc tế cùng các nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh hàng đầu của Việt Nam, đại diện các đoàn làm phim, nhà hoạt động điện ảnh trong và ngoài nước...