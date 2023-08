Khai mạc Những ngày văn hóa Hội An tại Paris

Sự kiện do UBND thành phố Hội An phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp (1973-2023).

Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch Hội An nói riêng, Việt Nam nói chung đến người dân và du khách ở thủ đô Paris, Pháp.

Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An).

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 29-30/8 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, với các hoạt động phong phú mang lại cho khán giả, du khách và người dân những trải nghiệm hấp dẫn.

Tại đây, thành phố Hội An giới thiệu điểm đến du lịch, trưng bày đèn lồng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các nghệ nhân ở phố cổ.

TP Hội An giới thiệu đến khách quốc tế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An).

Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của Hội An, Quảng Nam như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, trình diễn trang phục Hội An xưa, trò chơi dân gian bài chòi, sinh hoạt cộng đồng… hấp dẫn người xem.

Các nghệ sĩ đã kể những câu chuyện giàu cảm xúc về một Hội An đậm chất thơ ca và đầy hoài niệm, chắc chắn sẽ làm say đắm những người con xa quê hay các lữ khách dù chưa một lần đến với Hội An.

Các tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ Hội An biểu diễn tại lễ khai mạc (Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An).

Lãnh đạo TP Hội An bày tỏ kỳ vọng Những ngày văn hóa Hội An tại Paris sẽ lan tỏa hình ảnh đất và người Hội An, Việt Nam đến bạn bè quốc tế; cổ vũ tình yêu quê hương đất nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.