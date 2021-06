Kanye West: Lắm tài nhiều tật, rất "phũ", nhưng được "người cũ" thương yêu

Dân trí Trải qua nhiều cuộc tình, rapper Kanye West cho thấy mình là một người đàn ông "phũ phàng" một khi đã "dứt tình", nhưng điều kỳ lạ là anh vẫn luôn được những "người cũ" đối xử rộng lượng, vị tha.

Kanye West: Người đàn ông "lắm tài"

Rapper Kanye West là một trong những nghệ sĩ thành công hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc của Mỹ, bên cạnh đó, anh cũng là một nhà thiết kế thời trang ăn khách, được các hãng thời trang nổi tiếng mời hợp tác cho ra những bộ sưu tập chung.

Kanye West cũng là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 20 triệu album và 140 triệu đĩa đơn bán ra trên toàn cầu. Anh đã giành được 22 giải Grammy và là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng nhất trong lĩnh vực âm nhạc. Tạp chí Time đã từng đưa anh vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2005 và 2015.

Hồi tháng 4/2020, Rapper Kanye West đã chính thức nằm trong danh sách những tỷ phú USD, tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) đã chính thức thông tin về việc khối tài sản của rapper này hiện đã cán mốc con số "tỷ USD". Cụ thể, theo tính toán của Forbes, mức tài sản của Kanye West hiện ở mức 1,3 tỷ USD.

Mặc dù đã được đưa vào danh sách tỷ phú, nhưng rapper Kanye West vẫn bày tỏ sự không hài lòng bởi cho rằng tạp chí Forbes đã không đánh giá đúng mức về anh.

Thực tế, Kanye West đã gửi phản hồi lại cho phía tạp chí sau khi biết con số mà họ đưa ra chỉ dừng ở 1,3 tỷ USD: "Tài sản của tôi không phải chỉ có thế, mà là 3,3 tỷ USD, hẳn không ai ở Forbes biết tính toán hẳn hoi!".

Kanye West: Người đàn ông "có tật"

Là một rapper, một nhà sản xuất âm nhạc, một doanh nhân, một nhà thiết kế thời trang, Kanye West là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với thể loại hip-hop, nhạc pop và văn hóa đại chúng trong thế kỷ 21 này.

Nhưng trong đời tư, Kanye West bị chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực, điều này được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới những hành động, phát ngôn gây tranh cãi của Kanye West.

Kanye West không ngần ngại đưa ra những quan điểm riêng, nhiều khi gây tranh cãi.

Kanye West không ngần ngại đưa ra những quan điểm riêng, nhiều khi gây tranh cãi, thông qua tài khoản mạng xã hội, qua những lần xuất hiện tại các sự kiện, hay tại các lễ trao giải âm nhạc.

Chính vì việc luôn có những phát ngôn, động thái gây sốc, lại sở hữu sự nghiệp riêng thành công, từng song hành bên bạn đời cũng rất nổi tiếng và được săn đón - Kim Kardashian, nên Kanye luôn là nhân vật được truyền thông Mỹ quan tâm kỹ lưỡng.

Hồi năm ngoái, khi Kanye West có ý định theo đuổi việc tranh cử Tổng thống Mỹ, anh đã có quá nhiều phát ngôn, động thái gây tranh cãi, đến mức vợ cũ của anh khi ấy - Kim Kardashian đã phải lên tiếng giải thích về việc chồng mình bị rối loạn tâm lý lưỡng cực.

Kim tâm sự rằng gia đình cô hiện tại cảm thấy bất lực trước cuộc chiến với chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực của Kanye West, cô khẳng định anh là một con người tài năng, nhưng lại quá phức tạp.

Trước những phát ngôn rất gây sốc và thậm chí gây tổn thương mà Kanye West hướng vào vợ và gia đình nhà vợ, Kim vẫn thể hiện sự bình tĩnh và tình yêu thương dành cho chồng: "Những người gần gũi với Kanye đều hiểu rằng lời nói của anh ấy nhiều khi không giống với mong muốn và mục đích thực sự của anh ấy".

Kim chia sẻ thêm: "Tôi hiểu Kanye hiện đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi anh ấy là người của công chúng, hành động của anh ấy nhiều khi gây nên tranh cãi. Anh ấy tài năng nhưng lại quá phức tạp. Anh ấy vừa là nghệ sĩ, vừa là một con người bình thường, phải đối diện với những vấn đề cá nhân, chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực càng đặt nhiều áp lực tâm lý và sự cách biệt lên đời sống tinh thần của anh ấy".

Kanye West: Người đàn ông rất "phũ", nhưng luôn được "người cũ" thương yêu

Kanye West đã đi qua cuộc đời của nhiều người phụ nữ, anh từng có những phát ngôn rất nặng nề về một số bạn gái cũ.

Ngay như với vợ cũ Kim Kardashian, Kanye cũng từng có những lời lẽ thiếu tôn trọng gia đình cô, ngay sau khi hai người tuyên bố chia tay, Kanye đã "bỏ theo dõi" các tài khoản mạng xã hội của gia đình vợ cũ và liền có những bước đi mới trong chuyện tình cảm.

Trải qua nhiều cuộc tình, rapper Kanye West cho thấy mình là một người đàn ông "phũ phàng" một khi đã "dứt tình", nhưng điều kỳ lạ là dù hành động hay lời nói của nam rapper này như thế nào, anh vẫn luôn được những "người cũ" đối xử bằng sự rộng lượng, vị tha. Họ không lên tiếng "tố" anh và thậm chí còn dành nhiều lời tốt đẹp để nói về anh.

Hãy cùng nhìn lại lịch sử tình trường của nam rapper "lắm tài, nhiều tật" Kanye West:

Hẹn hò Sumeke Rainey: Đây là người bạn gái từ thời trung học của Kanye West. Mối quan hệ này hầu như không được biết tới, nhưng có lần, Kanye West đã nhắc tới mối tình này trong ca khúc "Never Let Me Down": "Không có gì buồn như ngày cha của bạn gái tôi qua đời/ Tôi đã hứa với ông Rainey rằng sẽ cưới con gái của ông".

Hẹn hò Alexis Phifer từ năm 2002 - 2008.

Hẹn hò Alexis Phifer từ năm 2002 - 2008: Lúc này, rapper Kanye West vẫn chưa được biết tới, anh hẹn hò người mẫu Alexis Phifer, chính lúc này, Kanye cũng bắt đầu quen biết Kim. Trong mối quan hệ với Alexis, Kanye đã từng cầu hôn cô hồi năm 2006, nhưng 18 tháng sau, họ hủy hôn.

Chia sẻ hồi năm 2008, Alexis từng nói: "Thật buồn khi mọi thứ kết thúc như thế này, và chúng tôi vẫn là bạn. Tôi cầu mong anh ấy gặp được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Mong những nỗ lực của anh ấy sẽ được đền đáp. Anh ấy là một trong những người tài năng nhất mà tôi từng gặp".

Trong giai đoạn vượt qua việc chia tay với Alexis, Kanye tích cực cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và vươn lên đầu các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, chính từ đây, anh được biết tới như một rapper siêu sao.

Hẹn hò Brooke Crittendon từ năm 2004 - 2006.

Hẹn hò Brooke Crittendon từ năm 2004 - 2006: Brooke hẹn hò Kanye sau một lần gặp gỡ phía sau sân khấu hồi năm 2004, khi ấy, cô đang là nhân viên hỗ trợ sản xuất cho một kênh truyền hình chuyên về âm nhạc. Dù vậy, cặp đôi đã quyết định dừng lại sau khi Brooke không chịu nổi sự đào hoa của Kanye.

Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2009: "Tôi không bao giờ có thể chấp nhận chuyện chia sẻ hạnh phúc với người phụ nữ khác. Kanye là người trung thực, nhưng tôi không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc và tự nhủ nếu anh ấy trung thực, thế nghĩa là tôi không bị phản bội. Kanye quả thực là người trân trọng nữ giới và có sự tinh tế trong chuyện tình cảm.

Chúng tôi bước ra khỏi chuyện tình cảm khá nhẹ nhàng, tôi cầu mong anh gặp được những điều tốt đẹp nhất và anh ấy cũng chúc tôi như vậy. Nếu anh ấy có cần điều gì, tôi luôn sẵn sàng có mặt và anh ấy cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi".

Hẹn hò Amber Rose từ năm 2008 - 2010.

Hẹn hò Amber Rose từ năm 2008 - 2010: Kanye hẹn hò với người mẫu Amber Rose sau khi cảm thấy ấn tượng về cô từ một lần cô xuất hiện trong một MV ca nhạc của rapper Ludacris. Dù vậy, sau khi kết thúc mối quan hệ, Kanye không dành nhiều lời tốt đẹp để nói về Amber.

Theo Kanye, anh đã bắt đầu dành tình cảm cho Kim từ năm 2008, nhưng khi ấy Kim chưa thực sự hứng thú với Kanye, nên anh mới tạm thời... hẹn hò với Amber.

Thực tế, khi bước ra khỏi mối quan hệ với Amber Rose, Kanye West đã có nhiều lời lẽ rất không hay nói về "người cũ", bản thân Amber Rose cũng tự nhận thấy mình đã bị "bắt nạt không ngừng" trong mối quan hệ này.

Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2017, Amber Rose từng nói: "Thứ duy nhất mà tôi nhận được từ anh ta là việc mình được biết tới nhiều hơn, nhưng đổi lại tôi đã phải trải qua rất nhiều tan nát.

Thời gian ở bên anh ta không phải một quãng thời gian tuyệt vời dành cho tôi. Tôi tự nhủ rằng nếu mình có thể vượt qua được tất cả những khủng hoảng xảy ra vì anh ta, vậy thì tôi sẽ vượt qua được tất cả những chuyện khác. Khi ấy, nếu tôi có nghĩ quẩn, thì hẳn tôi đã gục ngã rồi".

Đây là mối quan hệ nhiều lời qua tiếng lại nhất trong lịch sử tình trường của Kanye West. Nhưng nếu xét lại những gì anh từng nói về Amber Rose, thì những lời cô dành cho anh vẫn còn rất tôn trọng và kiềm chế.

Kanye hẹn hò nhiều phụ nữ trong giai đoạn từ năm 2010 - 2011.

Kanye hẹn hò nhiều phụ nữ trong giai đoạn từ năm 2010 - 2011: Trong quãng thời gian này, Kanye hẹn hò với hàng loạt người đẹp như Selita Ebanks, Melody Thornton, Chanel Iman, Virginie Maury...

Gắn bó với Kim Kardashian từ năm 2012 - 2021.

Gắn bó với Kim Kardashian từ năm 2012 - 2021: Hồi đầu năm nay, sau khi quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Kanye West sau 7 năm gắn bó và có 4 người con chung, Kim Kardashian chia sẻ rằng lý do dẫn tới việc cô đệ đơn ly hôn rapper Kanye West là bởi cô cho rằng chồng cũ xứng đáng được ở bên một người phụ nữ có thể cùng anh di chuyển đến bất cứ nơi nào anh muốn.

Trong những chia sẻ của Kim, cô đánh giá Kanye là "một người cha tuyệt vời, đã làm được những điều tuyệt vời". Cách Kim chia sẻ cho thấy cô muốn tạo nên một kết thúc êm đẹp, cô nhận về mình nhiều điều để dẫn tới việc ly hôn và hoàn toàn không đề cập tới những bất ổn tâm lý, những phát ngôn gây tranh cãi từng có của Kanye West.

Khi xuất hiện thông tin về việc Kanye West sớm công khai hẹn hò người mẫu Irina Shayk ở thời điểm 4 tháng sau khi tuyên bố kết thúc hôn nhân, những nguồn tin thân cận với Kim đã tiết lộ với truyền thông rằng Kim cảm thấy chuyện tình cảm mới của Kanye West là hoàn toàn bình thường, cô mong chồng cũ "vui vẻ, mạnh khỏe".

Bích Ngọc

Theo US Magazine/Hollywood Life