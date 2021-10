Dân trí Cặp đôi đình đám của Hollywood - nữ ca sĩ Jennifer Lopez và nam diễn viên Ben Affleck đã có màn xuất hiện "bùng cháy" trên thảm đỏ lễ công chiếu bộ phim mới mà Ben Affleck tham gia.

Jennifer Lopez và Ben Affleck khóa môi cháy bỏng tại lễ công chiếu phim (Ảnh: Daily Mail).

Jennifer Lopez (52 tuổi) và Ben Affleck (49 tuổi) vừa xuất hiện tại lễ công chiếu phim "The Last Duel" diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Đây là phim mới mà Ben Affleck tham gia. Trước ống kính phóng viên, cặp đôi đình đám của Hollywood đã khóa môi cháy bỏng và bật cười thích thú. Có lúc, Jennifer Lopez còn cầm ví để che mặt và thể hiện sự ngại ngùng trước ống kính phóng viên ảnh.

Trong phim "The Last Duel", Ben Affleck đóng một vai phụ bên cạnh người bạn lâu năm - nam diễn viên Matt Damon.

Bộ phim kể về cuộc đấu kiếm tay đôi cuối cùng để bảo vệ danh dự diễn ra tại Pháp, giữa hiệp sĩ Jean de Carrouges (Matt Damon) và cận vệ Jacques Le Gris (Adam Driver), nguyên nhân là vợ của hiệp sĩ Jean de Carrouges tố cáo rằng Jacques Le Gris đã cưỡng hiếp mình.

Trong phim, Ben Affleck vào vai bá tước Pierre d'Alençon, người ban đầu đảm nhận trách nhiệm phân xử đúng sai trong sự việc này. Phim được đạo diễn bởi Ridley Scott.

Ben Affleck và Matt Damon đã cùng nhau thực hiện kịch bản cho bộ phim này, trước đây, họ đã từng làm nên danh tiếng ở Hollywood khi viết kịch bản cho phim "Good Will Hunting" (Chàng Will tốt bụng - 1997), cả hai còn cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim này.

"Good Will Hunting" đã nhận được 9 đề cử tại giải Oscar và giành về hai giải, trong đó có giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho Ben Affleck và Matt Damon.

Sau hơn 20 năm, Ben Affleck và Matt Damon mới lại cùng ngồi xuống để viết nên một kịch bản phim mới.

Tài tử Matt Damon xuất hiện tại sự kiện cùng với vợ (Ảnh: Daily Mail).

Những sự việc xảy ra trong phim "The Last Duel" được kể lại theo 3 góc nhìn khác biệt. Ben Affleck và Matt Damon viết kịch bản theo cách nhìn của hai nhân vật là hiệp sĩ Jean de Carrouges và cận vệ Jacques Le Gris.

Nữ biên kịch - nhà làm phim Nicole Holofcene viết kịch bản qua góc nhìn của vợ hiệp sĩ - nàng Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). 3 hướng nhìn nhận về cùng một sự việc khiến mọi thứ trở nên rắc rối, phức tạp, khó có thể biết được đâu là sự thật.

Trailer phim "The Last Duel" (2021)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail