Dân trí Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez khẳng định nhiều khi cô cảm thấy mình không thuộc về Hollywood, rằng Hollywood vẫn lạnh nhạt và ngó lơ mọi nỗ lực của cô trong lĩnh vực phim ảnh.

Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez xuất hiện tại sự kiện thời trang Met Gala vừa diễn ra.

Mới đây, Jennifer Lopez xuất hiện trong một video clip thực hiện với một thương hiệu mỹ phẩm lớn, người đẹp 52 tuổi chia sẻ về những khó khăn của mình trong vai trò một nữ nghệ sĩ gốc Latinh hoạt động trong showbiz Mỹ.

Jennifer Lopez có cha mẹ là người Puerto Rico di cư tới Mỹ. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng Jennifer Lopez vẫn có sự gắn bó rất mật thiết đối với văn hóa Latinh và thể hiện rõ xu hướng này trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình.

Điều gây ấn tượng nhất trong video clip mà Jennifer Lopez vừa thực hiện đó là chia sẻ của cô, rằng cô chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về Hollywood, dù cô đã tham gia khoảng 40 bộ phim điện ảnh. Cho tới lúc này, dù được xem như một ngôi sao ca nhạc quốc tế nhưng đối với kinh đô điện ảnh Hollywood, Jennifer Lopez thừa nhận mình vẫn như thể "một kẻ ngoại đạo".

Jennifer Lopez từng xuất hiện trong những bộ phim ăn khách như "Money Train", "The Cell", "The Wedding Singer" và "Maid In Manhattan", sau đó, cô tham gia cả vai trò nhà sản xuất và diễn viên diễn xuất trong những phim như "El Cantante", "Second Act" và "Hustlers".

Jennifer Lopez cảm thấy mình bị "chầu rìa" ở Hollywood

Trong đoạn video clip gây chú ý này, Jennifer Lopez cho rằng mỗi người đều có nhu cầu cảm thấy rằng mình thực sự gắn bó và thuộc về một cộng đồng nào đó, nhưng bản thân cô dù đã tham gia khoảng 40 bộ phim điện ảnh, vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về nền công nghiệp làm phim ở Hollywood:

"Tôi hiểu rằng mỗi chúng ta đều muốn cảm thấy mình thuộc về một nơi nào, một cộng đồng nào đó, điều đó rất quan trọng, và mỗi chúng ta cũng đều có những lúc cảm thấy mình như kẻ chầu rìa trong một bối cảnh nào đó, bản thân tôi cũng vậy, tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ ngoại đạo ở Hollywood. Cho tới giờ, tôi vẫn đang cảm thấy như vậy.

Nhưng thực tế là chúng ta chỉ cần có một nhóm nhỏ ở bên thôi, đó chính những người thân thiết nhất, gần gũi nhất. Tôi tin chúng ta đều có những năng lực tiềm tàng không giới hạn có thể giúp chúng ta tiến bước, mà không khó khăn nào có thể khiến chúng ta ngừng lại".

Bên cạnh những chia sẻ về công việc - cuộc sống, Jennifer Lopez cũng chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp: "Cách duy nhất để cảm thấy mình thực sự đẹp đẽ, đó là hãy học cách chấp nhận bản thân mình với những gì mình vốn có".

Jennifer Lopez trong phim "Hustlers" (Vũ nữ thoát y - 2019).

Chia sẻ mới nhất của Jennifer Lopez về cảm nhận của cô đối với nền công nghiệp làm phim ở Hollywood cho thấy Lopez vẫn còn bị tác động khi bộ phim "Hustlers" (Vũ nữ thoát y - 2019) mà cô tham gia sản xuất và diễn xuất không nhận được đề cử nào tại giải Oscar 2020 dù bộ phim nhận được những kỳ vọng.

Thực tế, dù đã tham gia khá nhiều phim điện ảnh, nhưng Jennifer Lopez chưa từng nhận được đề cử nào tại giải Oscar.

Jennifer Lopez từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về nỗi thất vọng của cô khi "Hustlers" không nhận được đề cử Oscar nào: "Tôi cảm thấy mình đã để mọi người phải thất vọng, tôi thấy buồn, bởi thực sự đã có nhiều kỳ vọng.

Có nhiều bài báo, nhiều lời khen ngợi, nhiều hơn hẳn những bộ phim mà tôi từng tham gia trước đây. Rất nhiều ý kiến cho rằng tôi sẽ được đề cử Oscar. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo và rồi tôi cảm thấy thực sự thất vọng khi không hề có một đề cử nào dành cho bộ phim".

Jennifer Lopez xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc MTV VMA vừa diễn ra.

Nội dung chủ đạo trong video clip mà Jennifer Lopez vừa thực hiện với một thương hiệu mỹ phẩm là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ nữ Latinh cần trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, để dám cất lên tiếng nói và gia tăng vị trí, tầm ảnh hưởng của mình trong các lĩnh vực ngành nghề tại Mỹ:

"Là một phụ nữ Latinh, tôi hiểu những đánh giá quy chụp mà nhiều người vẫn hay áp đặt, họ cho rằng phụ nữ Latinh khó đạt được thành công, khó làm nên chuyện trong hoạt động kinh doanh, khó có thể làm sếp... Nhưng điều mà nhiều người không biết về phụ nữ Latinh, đó là chúng tôi không sợ hãi và rất mạnh mẽ, chúng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn".

Jennifer Lopez là nữ ca sĩ - diễn viên - nhà sản xuất - vũ công nổi tiếng trong showbiz Mỹ. Khởi đầu sự nghiệp hồi đầu thập niên 1990, Lopez bắt đầu từ vai trò vũ công. Đến năm 1993, cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Vai diễn chính đầu tiên của cô là trong bộ phim tiểu sử "Selena" (1997), ngay lập tức Lopez gây chú ý khi trở thành nữ diễn viên Latinh đầu tiên nhận được thù lao hơn một triệu USD cho một bộ phim điện ảnh. Sau đó, Lopez xuất hiện trong "Anaconda" (1997) và "Out of Sight" (1998), cô tiếp tục là nữ diễn viên Latinh được trả thù lao cao nhất ở Hollywood.

Lopez bắt đầu bước sang địa hạt âm nhạc với album đầu tay "On the 6" (1999) và bắt đầu đưa nhạc pop Latinh vào nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Jennifer Lopez và bạn trai - nam diễn viên Ben Affleck xuất hiện tại LHP Venice (Ý) diễn ra trong tháng 9 này.

Trong năm 2001, Lopez vừa cho ra mắt album thứ 2 - "J.Lo" vừa xuất hiện trong phim hài tình cảm "The Wedding Planner", cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên vừa có album âm nhạc và phim do mình đóng chính đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc và điện ảnh trong cùng một tuần.

Xuyên suốt sự nghiệp của Lopez, có những giai đoạn cô rất thành công, nhưng cũng có những giai đoạn cô liên tiếp phải chấp nhận những thất bại trong các dự án nghệ thuật của mình, không được công chúng đón nhận nồng nhiệt như trước. Nhưng sau mỗi giai đoạn chùng xuống, Lopez đều có cách làm mới và làm nóng hình ảnh để tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ đối với công chúng.

Lopez được xem là một biểu tượng văn hóa đại chúng và được ngưỡng mộ bởi sự đa tài trong nghệ thuật với khả năng ca hát, diễn xuất và vũ đạo. Với tổng doanh thu từ các bộ phim mà Lopez tham gia đạt mức 3,1 tỷ USD và khoảng 70 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu, Lopez được xem là nghệ sĩ giải trí Latinh có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ.

Hồi năm 2012, tạp chí Forbes (Mỹ) từng đánh giá Lopez là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới và đứng thứ 38 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Lopez vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2018.

Những đĩa đơn thành công nhất của Lopez trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ có thể kể tới "If You Had My Love", "I'm Real", "Ain't It Funny", "All I Have", và "On the Floor". Hiện tại, Lopez đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm mỹ phẩm, thời trang và nước hoa của riêng mình. Ngoài ra, cô còn sở hữu một công ty giải trí.

Lopez từng đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô có 2 người con. Hiện tại, Jennifer Lopez đang gắn bó với nam diễn viên Ben Affleck - người tình một thời của cô hồi đầu thập niên 2000.

Jennifer Lopez trong trailer phim "Hustlers" (Vũ nữ thoát y - 2019)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Hollywood Life