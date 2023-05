Jane Fonda trao giải Cành Cọ Vàng cho nữ đạo diễn Justine Triet (Ảnh: Page Six).

Trong quá trình trao giải Cành Cọ Vàng cho nữ đạo diễn người Pháp Justine Triet tại lễ bế mạc LHP Cannes, nữ diễn viên gạo cội của Hollywood - Jane Fonda đã ném tờ giấy chứng nhận giải thưởng về phía Triet.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc nữ đạo diễn của phim Anatomy of the Fall để quên tờ giấy chứng nhận giải thưởng ở trên bục khi rời khỏi sân khấu. Nữ diễn viên Jane Fonda đã cố gắng gọi nữ đạo diễn Triet lại, nhưng cô không nghe thấy và cứ thế bước đi, Jane Fonda liền... ném tờ giấy chứng nhận về phía Triet.

Ngay cả khi tờ giấy chứng nhận đã "đáp" đúng vị trí, Triet vẫn không biết gì và cứ thế bước đi tiếp. Tờ giấy rơi xuống sàn. Một người nhân viên thuộc Ban Tổ chức sự kiện đã nhặt tờ giấy lên để đưa lại cho nữ đạo diễn đang quá say sưa trong phút giây chiến thắng. Triet dường như không còn để ý tới những gì diễn ra xung quanh mình.

Jane Fonda... ném giải Cành Cọ Vàng về phía nữ đạo diễn Justine Triet (Video: Seb/Twitter).

Thực tế, đây là một tình huống mà nữ diễn viên Jane Fonda chủ ý thực hiện để tạo ra kịch tính và sự hài hước trong khán phòng của lễ trao giải long trọng. Tình huống này nhanh chóng gây sốt và thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội.

Nhìn chung, các ý kiến đều nhìn nhận đây là một tình huống hài hước gây bất ngờ trong lễ trao giải, tạo nên sự phấn khích, thú vị. Trong các lễ trao giải của giới làm phim phương Tây, người dẫn chương trình hay người làm nhiệm vụ trao giải là những nghệ sĩ có bản lĩnh vững vàng trên sân khấu.

Họ có khả năng biến sân khấu của một sự kiện lớn trở thành "sân nhà" thân thuộc, tạo nên những câu đùa tếu khiến cả khán phòng cười rộ, hoặc thậm chí "châm chọc" một số bạn đồng nghiệp để tạo nên tiếng cười có nét "bỗ bã" ngay giữa một sự kiện trang trọng.

Ngoài ra, cũng có khi chính người bước lên nhận giải lại là người thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và tạo nên tình huống bất ngờ. Hồi đầu năm nay, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh được đánh giá là giúp cho lễ trao giải Quả Cầu Vàng trở nên đáng nhớ chỉ bằng một câu nói.

"Im đi, tôi đánh đấy": Với một câu nói, Dương Tử Quỳnh cứu Quả Cầu Vàng

Với vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ - 2022), nữ diễn viên người Malaysia - Dương Tử Quỳnh đã giành giải Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng 2023.

Nhiều tờ tin tức đánh giá rằng sự kiện thành công chính là nhờ bài phát biểu nhận giải của Dương Tử Quỳnh.

Dương Tử Quỳnh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 (Ảnh: Page Six).

Khi bước lên nhận giải, Dương Tử Quỳnh đã nói về nỗi ám ảnh của bà đối với vấn đề tuổi tác trong nền công nghiệp giải trí. Bà từng sợ rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt khi mình bước sang tuổi 60: "Tôi đã đóng phim được tròn 40 năm, thời gian trôi thật nhanh, cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood vì đã trao cho tôi giải thưởng này.

Tôi đã có một chặng hành trình tuyệt vời, một cuộc chiến ngoạn mục để hôm nay, tôi có thể được đứng ở đây, tất cả những vật lộn đều xứng đáng. Thời gian trôi qua, tôi đã bước sang tuổi 60 hồi năm ngoái. Tất cả phụ nữ đều hiểu rằng khi ngày tháng trôi qua và tuổi tác ngày càng nhiều thêm, cơ hội đến với chúng ta sẽ dần ít đi. Nhưng rồi món quà tuyệt vời nhất đã tìm đến tôi, đó chính là lời mời tham gia bộ phim này...".

Giữa lúc Dương Tử Quỳnh đang chia sẻ đầy cảm xúc, tiếng nhạc vang lên với hàm ý rằng bà cần rút ngắn bài phát biểu nhận giải của mình lại. Lúc ấy, nữ diễn viên liền nói vào mic: "Im ngay, tôi đánh đấy!".

Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa hài hước của Dương Tử Quỳnh, cả khán phòng cười rộ lên thích thú. Sau đó, Dương Tử Quỳnh hoàn tất bài phát biểu của mình. Đó là một trong những bài phát biểu nhận giải đáng nhớ nhất tại Quả Cầu Vàng 2023.

Chuyện tài tử Leonardo DiCaprio chuyên hẹn hò "gái trẻ" bị đưa ra làm trò đùa

Tại lễ trao giải Oscar 2022, người dẫn chương trình của lễ trao giải - nữ diễn viên Amy Schumer đã lấy chuyện hẹn hò của nam tài tử Leonardo DiCaprio ra làm trò đùa trên sân khấu.

Amy Schumer "đưa đẩy" câu chuyện trên sân khấu lễ trao giải Oscar: "Leonardo DiCaprio, tôi có thể nói gì về anh ấy nhỉ? Anh ấy đã làm được rất nhiều điều để chống lại việc biến đổi khí hậu, để giữ gìn một hành tinh xanh hơn, sạch hơn cho các cô bạn gái của anh ấy. Vì anh ấy lớn tuổi, còn các cô gái thì lại quá trẻ, nên anh ấy cần phải nhận lãnh trách nhiệm ấy thôi...".

Amy Schumer dẫn lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Page Six).

Ở Hollywood, chuyện tài tử Leonardo DiCaprio chuyên hẹn hò các người đẹp trẻ tuổi (thường là dưới 25 tuổi) đã được biết đến từ lâu và trở thành đề tài bàn tán của các tờ tin tức showbiz. Việc nữ diễn viên Amy Schumer lấy chuyện này ra để đùa tếu cũng không phải là một thông tin quá mới mẻ, gây sốc đối với mọi người.

Thực tế, việc lấy chuyện riêng của một ngôi sao nổi tiếng ra để đùa tếu đôi chút cũng là việc thường gặp tại các lễ trao giải ở Hollywood. Điều này giúp gia tăng sự thú vị, kịch tính cho sự kiện, đưa lại những tiếng cười phấn khích, thể hiện sự thân thiết trong giới nghệ sĩ (rằng họ dám lấy nhau ra để châm chọc, đùa tếu).

Về phần tài tử Leonardo DiCaprio, anh từng trải qua nhiều cuộc tình với các người đẹp có tiếng, nhưng rất ít người đẹp nào ở bên anh sau khi đã bước qua tuổi… 25. Trong số các bạn gái cũ của Leo, người bạn gái trẻ tuổi nhất của anh là người mẫu Gisele Bundchen; họ bắt đầu gắn bó năm 1999, khi cô mới 18 tuổi, hai người ở bên nhau trong 5 năm rồi chia tay trong năm 2004.

Những người bạn gái xinh đẹp khác từng đi qua cuộc đời Leonardo DiCaprio có thể kể tới các người mẫu Bar Refaeli, Kelly Rohrbach và Nina Agdal; khi chia tay Leonardo DiCaprio, họ đều đang ở tuổi... 25. Leo chia tay người bạn gái gần đây nhất - nữ diễn viên Camila Morrone - ngay khi cô bước sang tuổi... 25.

Cái tát của Will Smith và sự mạo hiểm của việc đùa cợt, châm chọc

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith nhận được tượng vàng dành cho Nam chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim King Richard, nhưng chiến thắng này không được đề cập đến nhiều bằng việc anh đã... tát người dẫn chương trình Chris Rock vì một câu đùa tếu.

Tại lễ trao giải, nam diễn viên hài Chris Rock trong vai trò người trao giải ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất đã có chút đùa tếu đối với nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, vợ của tài tử Will Smith.

Khi Chris Rock nhìn thấy Jada ngồi ở hàng ghế khán giả, anh liền nói rằng anh đang rất chờ đợi được xem phần tiếp theo của bộ phim G.I. Jane: "Jada, tôi yêu mến cô. G.I. Jane phần 2, tôi rất háo hức được xem phần phim mới này đấy nhé".

Trong bộ phim mà Chris Rock đề cập đến, nhân vật nữ chính để kiểu đầu đinh, đây cũng là kiểu đầu mà Jada đang để. Thực tế, Jada đã bị rụng tóc khá nặng trong những năm trở lại đây, điều này khiến cô phải học cách sống chung với kiểu đầu đinh. Ngay sau đó, chồng cô - tài tử Will Smith - đã bước lên sân khấu và... tát thẳng vào mặt nam diễn viên hài Chris Rock.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Page Six).

Trên sân khấu, sau khi lĩnh trọn cú tát của Will Smith, Chris Rock vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra hài hước. Anh cố gắng giảm nhẹ mức độ căng thẳng của tình huống, rồi thực hiện xong phần nhiệm vụ của mình tại lễ trao giải.

Ngay sau tình huống này, Will Smith thắng giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc, anh bước lên sân khấu và phần nào lý giải cho hành động bột phát của bản thân: "Đây là một khoảnh khắc đẹp đẽ, tôi không khóc vì mình đã giành được giải thưởng này, mà bởi tôi có thể tận dụng giây phút này để hướng sự quan tâm của mọi người tới một câu chuyện thân thuộc với tất cả chúng ta.

Nghệ thuật phản ánh cuộc sống, tôi cũng giống như người cha điên rồ Richard Williams trong phim King Richard. Chính tình yêu thương khiến bạn có thể làm nên những chuyện điên rồ. Cảm ơn vì niềm vinh dự này. Hy vọng rằng ban tổ chức sẽ còn mời tôi tới dự những mùa trao giải sau này".

Cú tát của Will Smith sau đó đã trở thành một câu chuyện gây xôn xao tranh cãi. Sự việc này sẽ còn được nhắc nhớ tới về lâu dài như một khoảnh khắc gây tranh cãi trong lịch sử lễ trao giải Oscar. Đôi khi, sự tếu táo, hài hước trên sân khấu lễ trao giải cũng có những mạo hiểm và có thể bị "phản đòn", nếu sự tung hứng không được đón nhận.