Jaden Smith chỉ còn "da bọc xương" khiến gia đình phải can thiệp

Dân trí Nam diễn viên Jaden Smith - con trai tài tử Will Smith - thừa nhận có thời điểm anh này chỉ còn "da bọc xương", chán ăn triền miên. Gia đình quá lo lắng nên đã phải can thiệp.

Hiện tại, Jaden Smith đã tăng được gần 5kg kể từ sau khi nỗ lực tăng cân dưới sự theo dõi của bác sĩ và sự quan tâm của gia đình.

Gia đình tài tử Will Smith vốn đề cao sự tự do của các thành viên, những phong cách khác thường mà Jaden Smith từng theo đuổi trước nay chưa từng khiến các thành viên trong gia đình nhà Smith lên tiếng can ngăn, chẳng hạn có giai đoạn Jaden Smith chỉ thích mặc váy.

Nhưng trước hiện tượng Jaden Smith gầy guộc suốt một quãng thời gian đến mức đáng lo ngại và không có dấu hiệu tăng cân trở lại, gia đình đã buộc phải can thiệp.

"Tôi đã phải làm việc với bác sĩ, uống một số loại thuốc bổ và thực hiện một chế độ ăn hợp lý hơn", nam diễn viên 23 tuổi chia sẻ trong cuộc trò chuyện diễn ra trên talkshow trực tuyến do mẹ ruột - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith dẫn dắt.

Trong talkshow, Jaden cho biết sức khỏe của cậu hiện đã được cải thiện, cơ thể cậu đã tăng cân sau khi gia đình cậu quyết định can thiệp để cảnh báo Jaden về tình trạng sức khỏe hồi năm 2019.

Jaden Smith, con trai của cặp đôi diễn viên Jada Pinkett Smith và Will Smith, đã nỗ lực duy trì cân nặng và luyện tập để tăng cường cơ bắp.

Jaden cho biết có những giai đoạn nam diễn viên này cảm thấy rất khó khăn trong việc ăn uống và cho tới tận bây giờ, thói quen ăn uống vẫn chưa thực sự trở lại bình thường đối với cậu: "Dù vậy, tôi đã đi được một quãng đường dài so với thời kỳ tôi chỉ có da bọc xương".

Jaden cho biết cả cha mẹ và em gái Willow Smith đã cùng đối thoại để cảnh báo Jaden hồi năm 2019, sau khi nhận thấy nam diễn viên sụt cân nhanh chóng vì theo đuổi chế độ ăn chay trường một cách thiếu khoa học.

Mẹ của Jaden - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith cho hay: "Chúng tôi nhận thấy con trai không nạp đủ năng lượng, người gầy rộc đi, trông con gần như kiệt quệ, không còn sức lực". Cha của Jaden - tài tử Will Smith nói thêm: "Thậm chí, da con trở nên xám ngoét, chúng tôi đều vô cùng lo lắng".

Giải thích về nguyên nhân dẫn tới tình trạng của mình khi đó, Jaden cho hay anh đã không ăn đủ bữa mỗi ngày và mỗi bữa cũng không ăn gì nhiều: "Tôi chỉ ăn khoảng hai bữa mỗi ngày, có hôm chỉ ăn một bữa và tôi chỉ ăn chay. Khi ấy, tôi cũng không bao giờ cảm thấy đói, bởi đường tiêu hóa của tôi có vấn đề do tôi từng bị nghiện ăn đồ ngọt suốt nhiều năm, ngoài ra, tôi cũng bị căng thẳng".

Trước đó, hồi năm 2019, cũng trong talkshow trực tuyến này, gia đình nhà Smith đã bày tỏ sự lo lắng, bất an vì con trai ăn kiêng tới gầy mòn. Trong cuộc trò chuyện gia đình khi ấy, Jaden Smith đã phải trấn an cha mẹ khi thấy họ quá lo lắng trước dáng vẻ gầy guộc của mình, khi ấy, cậu thanh niên đang theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và quyết ăn chay trường.

Jaden thấu hiểu những lo lắng của gia đình bởi chính cậu cũng đã gặp phản ứng trái chiều khi quyết định ăn chay trường: "Khi tôi đi trên phố, nhiều người lại gần hỏi: Cậu có bị bệnh gì không mà gầy thế? Có cần tôi giúp gì không? Có cần tôi mua đồ ăn hay đồ uống gì cho cậu ngay bây giờ không? Nhiều người đã lại gần và nói chuyện với tôi bằng vẻ lo ngại vì nghĩ tôi đang cố tình nhịn đói".

Kết luận của bác sĩ đối với tình trạng của Jaden khi đó là do cậu bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng, một phần do Jaden đã chọn sai các loại thực phẩm, sức khỏe của Jaden được hồi phục bằng cách thay đổi chế độ ăn kiêng theo cách khoa học hơn, cậu phải dùng thêm các loại dưỡng chất bổ sung để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Jaden Smith chỉ còn "da bọc xương" khiến gia đình phải can thiệp

Bích Ngọc

Theo Page Six/Daily Mail