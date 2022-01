Huyền Trân "Tịnh thất Bồng Lai": Á quân Giọng hát Việt nhí giờ sống ra sao?

Dân trí Sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt nhí 2014, Lê Thanh Huyền Trân từng có thời gian đi hát, được sự hỗ trợ của ca sĩ Quang Lê. Tuy nhiên, sau đó "tiểu ni cô hát nhạc Trịnh"… mất hút khỏi showbiz.

Như Dân trí đưa tin, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ", chiều ngày 4/1, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án .

Theo kết quả xác minh của Công An tỉnh Long An, đa số những đứa trẻ sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" đều có mẹ sống cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai" cũng được cho là sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Chưa kể, những cá nhân ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn có hàng loạt các facebook, fanpage trên mạng xã hội, cùng với mục đích kêu gọi từ thiện…

Lê Thanh Huyền Trân thu hút khán giả tại Giọng hát Việt nhí 2014 (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi bị khởi tố, "Tịnh thất bồng lai" từng nổi danh khi có không ít người tham gia các gameshow giải trí và đoạt giải Quán quân, Á quân các cuộc thi lớn. Trong đó, được khán giả đặc biệt chú ý là "tiểu ni cô hát nhạc Trịnh" Lê Thanh Huyền Trân.

Lê Thanh Huyền Trân là thí sinh gây ấn tượng đặc biệt tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) 2014. Thời điểm đó, Huyền Trân tự nhận là trẻ mồ côi và cho biết mình sống ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Hình ảnh thiếu nữ trong trang phục tu hành (áo lam và mũ len che đầu không có tóc) hát nhạc Trịnh đã "đốn tim" các giám khảo và khán giả truyền hình. Dù mới chỉ 12 tuổi nhưng Huyền Trân đã truyền tải được toàn bộ ca từ, cảm xúc giàu tính triết lý và đầy chất thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua giọng hát vừa mộc mạc, vừa tràn đầy cảm xúc.

Ở vòng Giấu mặt tại cuộc thi, chính giọng hát da diết của Huyền Trân với Còn tuổi nào cho em đã khiến các team HLV như Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Lam Trường và cả Cẩm Ly nhanh tay bấm nút chọn.

Kết thúc Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân giành ngôi vị Á quân, luôn được dư luận sát sao dõi theo, cái tên "cô bé hát nhạc Trịnh" cũng gắn với Huyền Trân từ đó.

Với tài năng được ghi nhận tại Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân đã được Quang Lê nhận làm con nuôi và đỡ đầu với lời hứa sẽ hỗ trợ việc nhận show đi hát cũng như học văn hóa. Nam ca sĩ ký hợp đồng quản lý với Huyền Trân trong vòng 5 năm và cô bé tham gia các chương trình do Quang Lê tổ chức. Trở thành con nuôi của Quang Lê, không thể phủ nhận việc Huyền Trân có thêm nhiều show diễn hơn và tiền cát sê cũng giúp cho cô bé trang trải cuộc sống.

Với tài năng được ghi nhận tại Giọng hát Việt nhí, Huyền Trân đã được Quang Lê nhận làm con nuôi (Ảnh: ST).

Tuy nhiên, sau đó, mối quan hệ của Quang Lê và Lê Thanh Huyền Trân dần rạn nứt. Chia sẻ với báo chí năm 2016, Huyền Trân nói do Quang Lê yêu cầu cô thay đổi diện mạo, trang phục, đội tóc giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Sự việc này dấy lên nhiều tranh cãi. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng.

Từ khi tách khỏi công ty Quang Lê, Huyền Trân cũng ít đi diễn, không ra sản phẩm âm nhạc.

Vào năm 2018, Huyền Trân tiếp tục tham gia Giọng hát Việt. Lần trở lại này, bên cạnh nhạc Trịnh, Huyền Trân còn hát nhạc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Phạm Duy, bolero hoặc nhạc vàng. Lần này, Huyền Trân không may mắn, phải dừng chân ngay từ vòng ngoài.

Từ đó đến nay, cái tên Huyền Trân gần như… mất hút khỏi showbiz.

Có thông tin, sau khi chấm dứt hợp đồng với bố nuôi Quang Lê, Huyền Trân trở về ngôi chùa đã nuôi dưỡng cô từ bé. Dù không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc như trước nhưng cô vẫn là giọng ca gây chú ý tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Trong liveshow của Thiền Am dịp Tết 2021, Huyền Trân được khen ngợi khi đội chiếc mũ của tiểu ni cô cùng chiếc áo dài - như hình ảnh xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí năm nào hát Đón xuân này nhớ xuân xưa. Hình ảnh này gợi nhớ thời cô đạt thành tích cao trong cuộc thi ca hát và giọng hát cũng có dấu ấn của người trưởng thành.

Hình ảnh cuộc sống đời thường tại "Tịnh thất Bồng Lai" được Huyền Trân chia sẻ (Ảnh: ST).

Về đời sống riêng, khán giả chỉ biết thêm thông tin và hình ảnh được "tiểu ni cô" ngày nào chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Huyền Trân Cô còn thường xuyên chia sẻ các video ca hát cùng hai thành viên "Tịnh thất Bồng Lai" là Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991). Hay người này từng tham gia cuộc thi hát Bolero Tuyệt đỉnh song ca của đài Vĩnh Long vào năm 2017...

