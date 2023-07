"Huyền thoại violin đương đại" Fan Ting sẽ biểu diễn tại Hà Nội

Sau thành công của Liên hoan Âm nhạc Cổ điển Quốc tế lần thứ 1 chủ đề Best of Tchaikovsky diễn ra vào 22/10/2022, chương trình tiếp tục trở lại với chủ đề From Beethoven to Rachmaninoff: A Romantic Era vào tối 8/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện do Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, Nhà hát Vũ Kịch Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức hứa hẹn trở lại với khán giả với quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn. Đêm nhạc sẽ làm sống lại một không gian tràn ngập sự phóng khoáng, tự tin, cảm xúc cùng những tác phẩm bất hủ.

Liên hoan Âm nhạc Cổ điển Quốc tế sẽ trở lại với chủ đề "From Beethoven to Rachmaninoff: A Romantic Era" sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mở màn đêm nhạc là tác phẩm Triple Concerto-Concerto cho 3 đàn: Violin, Cello, Piano and Orchestra in C - Major, OP.56 của Beethoven.

Phần 2 của chương trình mang chủ đề Vũ khúc "Dance" với các tác phẩm quen thuộc và nổi tiếng nhất viết cho dàn nhạc giao hưởng: Slovanic Dance No 2.6.8 của Drovak, Symphonic Dance, OP.45 (Chương 1) của Rachmaninoff và Hungarian Dance No 1,5,6 của Brahms.

Liên hoan Âm nhạc Cổ điển Quốc tế lần thứ 2 có sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu đến từ các quốc gia như: Anh, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc).

Thành viên dàn nhạc gồm các nghệ sĩ đầu bè từ các dàn nhạc đẳng cấp tại châu Á: Hong Kong Philharmonic Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra.

Nhạc trường Fan Ting không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng mà còn trở về với vị trí nghệ sĩ violin. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tài năng đã được khẳng định như một "huyền thoại Violin đương đại của Hong Kong".

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đồng hành cùng nhạc trưởng Fan Ting khi trình diễn bản Triple Concerto là Richard Bamping và Hokyong Choi - hai nghệ sĩ với rất nhiều năm chinh chiến ở các dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng hàng đầu thế giới và góp mặt ở các liên hoan âm nhạc lớn.

Từ những năm 1993, Richard Bamping được bổ nhiệm vị trí bè trưởng cello của Hongkong Philharmonic Orchestra. Ông đã có kinh nghiệm biểu diễn cùng các nhạc công nổi tiếng như: Lord Yehudi Menuhin, Leonidas Kavakos và Mstislav Rostropovich.

Nữ nghệ sĩ piano người Hàn Quốc, Hokyong Choi là một tài năng trẻ rực rỡ đã sớm chứng minh được năng lực và tích lũy cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm biểu diễn dày dặn. Năm 2010, Hokyong Choi đã được chọn để góp mặt tại Schumann Festival. Gần đây nhất, cô được trao bằng Tiến sĩ ngành Âm nhạc Cổ điển tại ĐH Tổng hợp Boston.

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tài năng đã được khẳng định như một "huyền thoại Violin đương đại của Hongkong" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Rachmaninoff, một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển, được biết đến với những giai điệu đẹp đẽ, giàu cảm xúc có thể đưa người nghe đến một không gian khác. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là âm nhạc của ông chịu ảnh hưởng nặng nề từ một câu chuyện tình yêu vĩ đại - câu chuyện chính ông.

Xuyên suốt cuộc đời của mình, Rachmaninoff đã trải qua một tình yêu sâu sắc và say đắm dành cho vợ mình, Natalia Satina. Câu chuyện tình yêu mãnh liệt của họ được đánh dấu bằng cảm giác khao khát và khao khát được phản ánh trong phần lớn âm nhạc của ông.

Beethoven được coi là một trong nhà tiên phong của sự chuyển mình khi đã bứt phá, vượt qua những luật lệ và nguyên tắc khắt khe từ giai đoạn "Cổ điển".

Nếu trước đây, các nhà soạn nhạc tài ba như Mozart tập trung vào những nốt nhạc, giai điệu để tạo nên một bản nhạc hay thì Beethoven ở những năm cuối sự nghiệp đã dần dần lồng ghép các yếu tố truyền cảm hứng như nhạc dân gian, các hợp âm, giai điệu mới lạ để bộc lộ sự "Tự do", "Phóng khoáng".

Cho dù có nhiều luồng ý kiến về vai trò của Beethoven trong thời gian này, nhưng thật khó để phủ nhận sức ảnh hưởng của ông để dẫn dắt tới sự thay đổi của các thế hệ sau...